Новички топ-чемпионатов Европы. В элите – ученик Пепа, бывший клуб Шомуродова и феерические немцы

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вчера, 19:42

Распределены не все путёвки.

В следующем сезоне мы увидим новые команды в топ-лигах Европы – рассказываем, кто пробился в элиту по итогам текущего чемпионата.

АПЛ – «Бернли», «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун»

В Англии уже известны все команды, получившие повышение в классе. Напрямую отобрались «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Так что в следующем сезоне в Премьер-Лиге с Гвардиолой будут бодаться сразу 2 его ученика – «бордовых» тренирует Венсан Компани, который за 11 лет карьеры футболиста в «Ман Сити» успел поработать и с Пепом.

Бельгиец перенял многие черты своего бывшего наставника – «Бернли» под его руководством активно идет во владение, в розыгрыше участвует вратарь (Ариджанет Мурич – как раз из системы «Сити»), активно вдоль всей бровки действуют крайние защитники.

«Шеффилд» прорывается в АПЛ во второй раз за последние 5 лет – прошлый поход в элиту начался с многообещающей 9-й строчки, но быстро завершился вылетом в следующем же сезоне.

Обладателем третьей путевки в Премьер-Лигу стал «Лутон Таун», не видевший элитный дивизион с начала 90-х. Коллектив прошел тернистый путь – болтался в низших дивизионах, закрепился в Чемпионшипе лишь в сезоне 2019/20. По итогам предыдущего чемпионата «Лутон» тоже отбирался в плей-офф – но сразу вылетел от «Хаддерсфилда». На этот раз «шляпники» разделались с «Сандерлендом», а в финале по пенальти добыли победу над «Ковентри».

Ла Лига – «Лас-Пальмас» и «Гранада»

В Сегунде сезон еще не завершен – игры плей-офф, в которых определится третий участник следующего розыгрыша Ла Лиги, начнутся 3 июня, ответные поединки полуфиналов – 7 числа. В борьбе за третью путевку участвуют «Леванте», «Альбасете», «Эйбар» и «Алавес». Команды провели качественную кампанию и не дали коллективам из топ-2 оторваться. Так, «Леванте» не удалось опередить «Лас-Пальмас» только из-за худшей разницы мячей, а «Алавес» с «Эйбаром» отстали лишь на 1 балл.

Чемпионом Сегунды стала «Гранада». «Насриды» после вылета из Ла Лиги в прошлом сезоне были вынуждены распрощаться сразу с несколькими ведущими игроками: колумбийский Луис Суарес ушел в «Марсель», Луиш Машимиану отправился в «Лацио», Луис Милья подписал контракт с «Хетафе», а Дарвин Мачис – с «Вальядолидом». Несмотря на кадровые потери, «Гранада» осталась командой с самым дорогим составом в Сегунде. И сезон провела на соответствующем уровне.

Куда важнее тот факт, что в Ла Лигу возвращается «Лас-Пальмас». Команда покинула элиту в далеком сезоне 2017/18 и после этого оставалась в середине таблицы Сегунды. Качественные изменения наметились лишь в прошлом чемпионате – тогда клуб стал 4-м. На этот раз «Лас-Пальмас» избежал необходимости бороться за проход в высший дивизион путем плей-офф.

Бундеслига – «Хайденхайм» и «Дармштадт»

Кампания во второй Бундеслиге завершилась при значительном отрыве команд из первой тройки. «Гамбург» по итогам чемпионата опережал «Фортуну» и «Санкт-Паули» на 8 очков. При этом «динозавры» могли финишировать и выше – вплоть до 24-го тура они шли вторыми, но начиная с матча против «Карлсруэ», одержали лишь одну победу в 5 поединках. Этот отрезок и определил итоговое третье место команды. Теперь «Гамбургу» приходится играть против «Штутгарта» в стыках – и гостевая встреча завершилась разгромным поражением «горожан» (0:3). Для прохода в Бундеслигу потребуется чудо.

«Хайденхайм» и «Дармштадт» обладали куда более скромным подбором игроков (9-е и 4-е место в лиге по совокупной стоимости состава соответственно), но умудрились добыть прямые путевки. Особенно удивительно, что чемпионский титул забрал «Хайденхайм». Их достижение было по-настоящему феерическим. В заключительном туре они по итогам основного времени уступали клубу «Ян» Регенсбург 1:2, а «Гамбург» обыграл «Зандхаузен» и уже праздновал выход в элиту. Однако в компенсированное время «Хайденхайм» умудрился сравнять и даже вырвал победу, которая вознесла коллектив на первое место. «Дармштадт» в это время потерпел разгромное поражение от «Гройтера» (0:4) – и стал вторым. До этого на протяжении 21 тура удерживал лидерство.

Серия А — «Фрозиноне», «Дженоа»

Скорое возвращение «Дженоа» после вылета из Серии А – отличная новость для фанатов. Тем более «красно-синие» сделали это уверенно, держась в двойке с 19-го тура. За 15 матчей на финишной прямой «грифоны» потерпели только одно поражение, а отрыв от третьей команды чемпионата по итогу составил 8 очков.

Еще лучше выступил «Фрозиноне», набравший 80 баллов. На финише «канарейки» выдали 8-матчевую серию без поражений. Для коллектива это долгожданное возвращение – с сезона-2014/15 он закрепился в статусе команды-лифта, которая постоянно циркулирует между высшим и первым дивизионом, но с кампании-2019/20 «желто-синие» забыли о существовании Серии А.

Обладателя третьей путевки в элиту еще предстоит определить. Система в Серии B отличается от других чемпионатов – здесь в плей-офф отбираются сразу 6 команд. 4 начинают свой путь с предварительного раунда – и победители этих пар в полуфинале встречаются с клубами, которые финишировали на 3-4-й строчках. Первые матчи прошли – из гонки сразу выбыли «Венеция» и «Реджина». «Кальяри» теперь за путевку в финал сыграет против «Пармы», а «Зюдтироль» — против «Бари».