«Крылья» — в стыках, серебро у «Спартака», «Ростов» огорчает ЦСКА. Интриги на последний тур РПЛ

Вопросы ещё остались.
Окончательно оставшиеся интриги в РПЛ будут разрешены уже завтра – остается лишь определить обладателей медалей чемпионата и команды, которые будут бороться за сохранение места в элите с клубами из Первой лиги. Плюс есть еще несколько локальных сюжетов.
ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» — последний спор за медали
В целом турнирное положение команд в топ-5 почти не изменилось. Разве что замыкает пятерку теперь «Ахмат», а не «Динамо», а «Спартак» оказался выше «Ростова».
Фаворит в борьбе за серебро – ЦСКА. «Армейцы» проводят феерическую весну, почти не допускают ошибок и нашли оптимальные сочетания. К слову, недавнее дерби со «Спартаком» пошатнуло позиции «красно-синих» — коллектив потерпел поражение. И у подопечных Гильермо Абаскаля был шанс воспользоваться этой возможностью – в следующем туре ЦСКА предстояло сыграть с мотивированным и набравшим ход «Краснодаром», а «Спартаку» — с «Пари НН» из зоны стыков. И по традиции «красно-белые» свой шанс на серебро упустили – сыграли вничью, как и «армейцы».
«Ростов» в споре с московскими грандами участия не принимал – май для команды Карпина сложился совсем тяжело. За ничьей со «Спартаком» последовали поражения от «Факела», «Сочи» и «Краснодара». Лишь в момент, когда появилась реальная угроза вывалиться на 5-е место, ростовчане с боем добыли победу над «Ахматом». За счет осечек московских конкурентов эти 3 очка оставили «Ростов» в игре.
Последний шанс на серебро у «Спартака» все же остается. ЦСКА встречается с «Ростовом» — и южане могут захотеть громко закрыть сезон в РПЛ. Самим «красно-белым» предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре. Соперник тоже не из приятных – однако играет в открытый футбол, так что москвичам будет где развернуться. Плюс подопечным Игоря Осинькина катастрофически не везет с реализацией. Это – финальная проверка для каждой из команд. «Спартаку» нужно вспомнить о победах на классе ради серебра. «Армейцам» — проявить стальной характер. Ростовчанам – в очередной раз прыгнуть выше головы.
Дуэль «Ахмата» и «Краснодара»
Еще одно противостояние разворачивается на периферии топ-5 – грозненцы спорят за место в пятерке с «Краснодаром». При Сергее Ташуеве «Ахмат» идет на свой лучший результат в клубной истории – в сезоне РПЛ-2016/17 они стали пятыми, набрав 48 очков. По итогам 29 туров текущего чемпионата в активе команды уже 49 баллов.
Коллектив после прихода Ташуева стал по-настоящему зрелым. Весной грозненцы начали погоню за «Динамо», караулили их ошибки и сами не допускали необязательные осечки – в итоге «бело-голубые» поплыли и теперь идут седьмыми, а «Ахмат» остается на 5-й строчке. В то же время движение вверх начал «Краснодар» при Владимире Ивиче. Класс исполнителей на стороне «быков» — они даже отобрали очки у ЦСКА в момент, когда «Ахмат» проиграл «Ростову». Отставание южан составляет всего 2 очка.
И кульминация возникшего противостояния – очная встреча в заключительном туре, которая и расставит все на свои места. Грозненцам достаточно ничьей, «Краснодар» устроит только победа.
«Локомотив» в погоне за «Динамо»
«Железнодорожники» уже точно не окажутся в пятерке и не запрыгнут даже на 7-е место – дело в том, что «Динамо» (7-я строчка) играет с «Оренбургом» (8-е место). Любой исход приведет к тому, что у одной из команд будет 46 или больше очков, тогда как в активе «Локо» за тур до финиша – 42 балла.
Но это не отменяет прогресса «красно-зеленых» при Михаиле Галактионове – коллектив быстро нашел прочное основание в лице Дзюбы, Пиняева и Глушенкова (позже добавился Изидор) и выбрался из зоны стыков.
Плюс у команды остается определенная мотивация на последний тур – надо обогнать «Динамо». В дерби «железнодорожники» одержали победу – при том, что получили 2 пенальти в свои ворота и уступали 1:2 к 55-й минуте. Перспективы «красно-зеленых» увеличиваются оттого, что играть в субботу предстоит с «Торпедо», давно вылетевшим в Первую лигу и доживающим год в РПЛ. «Бело-голубые» же встретятся с «Оренбургом» — и в нынешней расстановке сил больше шансов у южноуральцев.
«Факел» — последний шаг к сенсации
Гонка за медали соприкасается с борьбой за выживание – «Спартак» ради серебра должен будет обыграть «Крылья», но сами самарцы еще не обезопасили себя от стыков. В последних турах у волжского клуба образовалось противостояние с «Факелом», который все чаще выплывал за пределы 13-14-й строчки.
Важный шаг воронежцы сделали, обыграв «Крылья» в 29-м туре, – теперь преимущество в 1 балл на их стороне. Огня этому сюжету добавляют финальные матчи. «Факел» встретится с «Зенитом», «Крылья» — со «Спартаком». На бумаге и там, и там очевидный фаворит – соперник. При этом «Зенит», отпраздновавший чемпионство, уже готовится к отпуску и раздает очки «Краснодару», «Оренбургу» и «Сочи». А «Спартак» — это «Спартак». В топ-матчах «красно-белые» собирают все свои силы и смотрятся отлично, а против «Химок», «Пари НН» не показывают и доли своего мастерства.
Поэтому «Крылья» с «Факелом» на пороховой бочке – чего ожидать от оппонентов, представить невозможно. К слову, чуть больше веры в «Факел» — с «Зенитом» нет такого элемента неожиданности, так как команде уже не за что бороться.
КС легко могут уйти от стыков обыграв середничка ...
Факел сенсацию не сделает т.к. нам уже ничего не надо и будет резервный состав...."
- Ты зря гонишь на Факел, чувачок. Может и игра у них не такая яркая, техничная, как у Зенита, но по самоотдаче, борьбе за каждый мяч и за каждый метр футбольного поля - такую команду в РПЛ ещё поискать...
- А твои хваленые Крылья, ещё пусть ещё найдут контригру против борющегося за "серебро" СПАРТАКА, который ТЫ называешь "СЕРЕДНЯЧКОМ"!
- Покайся, пока не поздно ...
КС легко могут уйти от стыков обыграв середничка ...
Факел сенсацию не сделает т.к. нам уже ничего не надо и будет резервный состав...."
- Ты зря гонишь на Факел, чувачок. Может и игра у них не такая яркая, техничная, как у Зенита, но по самоотдаче, борьбе за каждый мяч и за каждый метр футбольного поля - такую команду в РПЛ ещё поискать...
- А твои хваленые Крылья, ещё пусть ещё найдут контригру против борющегося за "серебро" СПАРТАКА, который ТЫ называешь "СЕРЕДНЯЧКОМ"!
- Покайся, пока не поздно ...
КС легко могут уйти от стыков обыграв середничка ...
Факел сенсацию не сделает т.к. нам уже ничего не надо и будет резервный состав....
Купитман (как всегда) прогнется и подарит серебро ...
КС легко могут уйти от стыков обыграв середничка ...
Факел сенсацию не сделает т.к. нам уже ничего не надо и будет резервный состав....
Купитман (как всегда) прогнется и подарит серебро ...