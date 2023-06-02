«Крылья» — в стыках, серебро у «Спартака», «Ростов» огорчает ЦСКА. Интриги на последний тур РПЛ

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вчера, 14:36

Вопросы ещё остались.

Окончательно оставшиеся интриги в РПЛ будут разрешены уже завтра – остается лишь определить обладателей медалей чемпионата и команды, которые будут бороться за сохранение места в элите с клубами из Первой лиги. Плюс есть еще несколько локальных сюжетов.

ЦСКА , «Спартак» и «Ростов» — последний спор за медали

В целом турнирное положение команд в топ-5 почти не изменилось. Разве что замыкает пятерку теперь «Ахмат», а не «Динамо», а «Спартак» оказался выше «Ростова».

Фаворит в борьбе за серебро – ЦСКА . «Армейцы» проводят феерическую весну, почти не допускают ошибок и нашли оптимальные сочетания. К слову, недавнее дерби со «Спартаком» пошатнуло позиции «красно-синих» — коллектив потерпел поражение. И у подопечных Гильермо Абаскаля был шанс воспользоваться этой возможностью – в следующем туре ЦСКА предстояло сыграть с мотивированным и набравшим ход «Краснодаром», а «Спартаку» — с «Пари НН» из зоны стыков. И по традиции «красно-белые» свой шанс на серебро упустили – сыграли вничью, как и «армейцы».

«Ростов» в споре с московскими грандами участия не принимал – май для команды Карпина сложился совсем тяжело. За ничьей со «Спартаком» последовали поражения от «Факела», «Сочи» и «Краснодара». Лишь в момент, когда появилась реальная угроза вывалиться на 5-е место, ростовчане с боем добыли победу над «Ахматом». За счет осечек московских конкурентов эти 3 очка оставили «Ростов» в игре.

Последний шанс на серебро у «Спартака» все же остается. ЦСКА встречается с «Ростовом» — и южане могут захотеть громко закрыть сезон в РПЛ . Самим «красно-белым» предстоит сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре. Соперник тоже не из приятных – однако играет в открытый футбол, так что москвичам будет где развернуться. Плюс подопечным Игоря Осинькина катастрофически не везет с реализацией. Это – финальная проверка для каждой из команд. «Спартаку» нужно вспомнить о победах на классе ради серебра. «Армейцам» — проявить стальной характер. Ростовчанам – в очередной раз прыгнуть выше головы.

Дуэль «Ахмата» и «Краснодара»

Еще одно противостояние разворачивается на периферии топ-5 – грозненцы спорят за место в пятерке с «Краснодаром». При Сергее Ташуеве «Ахмат» идет на свой лучший результат в клубной истории – в сезоне РПЛ -2016/17 они стали пятыми, набрав 48 очков. По итогам 29 туров текущего чемпионата в активе команды уже 49 баллов.

Коллектив после прихода Ташуева стал по-настоящему зрелым. Весной грозненцы начали погоню за «Динамо», караулили их ошибки и сами не допускали необязательные осечки – в итоге «бело-голубые» поплыли и теперь идут седьмыми, а «Ахмат» остается на 5-й строчке. В то же время движение вверх начал «Краснодар» при Владимире Ивиче. Класс исполнителей на стороне «быков» — они даже отобрали очки у ЦСКА в момент, когда «Ахмат» проиграл «Ростову». Отставание южан составляет всего 2 очка.

И кульминация возникшего противостояния – очная встреча в заключительном туре, которая и расставит все на свои места. Грозненцам достаточно ничьей, «Краснодар» устроит только победа.

«Локомотив» в погоне за «Динамо»

«Железнодорожники» уже точно не окажутся в пятерке и не запрыгнут даже на 7-е место – дело в том, что «Динамо» (7-я строчка) играет с «Оренбургом» (8-е место). Любой исход приведет к тому, что у одной из команд будет 46 или больше очков, тогда как в активе «Локо» за тур до финиша – 42 балла.

Но это не отменяет прогресса «красно-зеленых» при Михаиле Галактионове – коллектив быстро нашел прочное основание в лице Дзюбы, Пиняева и Глушенкова (позже добавился Изидор) и выбрался из зоны стыков.

Плюс у команды остается определенная мотивация на последний тур – надо обогнать «Динамо». В дерби «железнодорожники» одержали победу – при том, что получили 2 пенальти в свои ворота и уступали 1:2 к 55-й минуте. Перспективы «красно-зеленых» увеличиваются оттого, что играть в субботу предстоит с «Торпедо», давно вылетевшим в Первую лигу и доживающим год в РПЛ . «Бело-голубые» же встретятся с «Оренбургом» — и в нынешней расстановке сил больше шансов у южноуральцев.

«Факел» — последний шаг к сенсации

Гонка за медали соприкасается с борьбой за выживание – «Спартак» ради серебра должен будет обыграть «Крылья», но сами самарцы еще не обезопасили себя от стыков. В последних турах у волжского клуба образовалось противостояние с «Факелом», который все чаще выплывал за пределы 13-14-й строчки.

Важный шаг воронежцы сделали, обыграв «Крылья» в 29-м туре, – теперь преимущество в 1 балл на их стороне. Огня этому сюжету добавляют финальные матчи. «Факел» встретится с «Зенитом», «Крылья» — со «Спартаком». На бумаге и там, и там очевидный фаворит – соперник. При этом «Зенит», отпраздновавший чемпионство, уже готовится к отпуску и раздает очки «Краснодару», «Оренбургу» и «Сочи». А «Спартак» — это «Спартак». В топ-матчах «красно-белые» собирают все свои силы и смотрятся отлично, а против «Химок», «Пари НН» не показывают и доли своего мастерства.

Поэтому «Крылья» с «Факелом» на пороховой бочке – чего ожидать от оппонентов, представить невозможно. К слову, чуть больше веры в «Факел» — с «Зенитом» нет такого элемента неожиданности, так как команде уже не за что бороться.