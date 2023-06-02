Требл «Ман Сити». Гвардиола перед финалом ЛЧ положит в копилку второй трофей, обыграв МЮ

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вчера, 16:47

Команда успела отдохнуть.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- «Горожане» на финише сезона явно расставили приоритеты – вопрос о чемпионстве был снят еще перед 37-м туром, так что появилась возможность дать лидерам время на отдых. Главный бой команду ожидает в июне – тогда в финале Лиги чемпионов предстоит встретиться с «Интером», нужно быть во всеоружии. Принимая этот фактор во внимание, Пеп на последние туры чемпионата стал выпускать полурезервный состав – на скамейке оставались Де Брюйне, Холанд, Стоунз, Родри, Грилиш, Силва, Гюндоган.

- И даже таким составом «небесно-голубые» проиграли лишь 1 матч из четырех. С «Эвертоном» была уверенная победа (3:0), затем – минимальные 1:0 с «Челси» и ничья с «Брайтоном».

- При этом сложно сказать, как Хосеп Гвардиола подойдет к финалу Кубка Англии. С одной стороны, этот трофей важен для оформления требла. В копилке уже есть чемпионство, помимо Кубка предстоит финал ЛЧ – и там, и там у «Сити» хорошие шансы на победу. К тому же испанский менеджер оформлял последний требл еще с «Барселоной» в сезоне 2008/09. С другой, лучшее враг хорошего – возможно, стоит дать лидерам больше времени для отдыха и пожертвовать финалом Кубка во имя победы в еврокубке. Все-таки последняя победа в ЛЧ у Пепа тоже случилась с «Барсой», а в «Баварии» и «Сити» до этого момента специалисту везло меньше.

- В любом случае, английскому гранду пока не мешают внешние факторы. В списке травмированных – только Натан Аке. Голландский центрбек пропустил игры с «Эвертоном», «Челси» и «Брайтоном», а в поединке против «Брентфорда» покинул поле на 63-й минуте.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Аканджи, Ляпорт, Уокер – Фоден, Филлипс, Льюис, Марез – Альварес, Де Брюйне – Холанд.

Полезно узнать о «Манчестер Юнайтед»

- У манкунианцев получился насыщенный и напряженный финиш чемпионата. Кто бы знал, что смять «Ньюкасл» в борьбе за бронзу окажется настолько сложно. В тройку «красные дьяволы» вернулись лишь в 37-м туре – к этому моменту «сороки» уступили «Арсеналу» и потеряли очки с «Лидсом». В момент, когда «Юнайтед» обыграли «Борнмут», подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Лестером» — и инициатива перешла в руки тен Хага. Заключительный тур был для МЮ настоящей проверкой на прочность. Им в соперники достался неуступчивый «Фулхэм» — и по итогам 30 минут манкунианцы успели пропустить и получить пенальти в свои ворота. «Ньюкасл» в параллельном матче играл с «Челси» — на табло горели 1:1. В итоге МЮ удалось переломить ход встречи и выиграть, а «сороки» набрали лишь 1 балл, отпустив конкурента на третью строчку.

- Несмотря на упущенный шанс в ЛЕ , у «Юнайтед» остается возможность забрать второй трофей – ранее манкунианцы уже завоевали Кубок Английской Лиги, в финале обыграв как раз «Ньюкасл». В национальном Кубке вплоть до полуфинала обходилось без серьезных испытаний. Матчи против «Эвертона», «Рединга», «Вест Хэма» и «Фулхэма» завершились с одинаковым счетом – 3:1. Уже в 1/2 финала «красные дьяволы» встретились с «Брайтоном» — серьезным соперником, который на тот момент даже претендовал на топ-5. Победитель определился в серии пенальти – дальше прошла команда Эрика тен Хага.

- Шансы «Юнайтед» на победу снижаются на фоне кадровых проблем. В лазарете оказались сразу несколько игроков. Особенно сильно чувствуется потеря Лисандро Мартинеса – это основной центральный защитник, который регулярно выходит с первых минут в паре с Вараном (не зря хотят предложить новый контракт). Марсель Забитцер способствовал глубине скамейки и мог усилить игру по ходу встречи. Потеря Донни ван де Бека не настолько фатальна, но у главного тренера без него меньше пространства для ротации.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Шоу, Линделеф, Варан, Ван-Биссака – Эриксен, Каземиро – Гарначо, Фернандес, Санчо – Рэшфорд.

Полезно узнать о противостоянии

- Манчестерских дерби в истории команд было много, но в финале Кубка Англии эти клубы встречаются впервые.

- Несмотря на доминирование «Сити» в АПЛ в последние годы, «Юнайтед» не позволяют «горожанам» уйти вперед по победам в очных встречах – 9 к 9 и еще 2 ничьи в 20 последних матчах.

- К слову, недавняя победа «Юнайтед» над «Сити» — первая с сезона 2020/21. И предшествовало ей позорное поражение 3:6 – тогда «небесно-голубые» разобрали игру «красных дьяволов» по полочкам, пользовались недоработками МЮ в прессинге. По итогам первого тайма МС уже вел в счете 4:0, а к 80-й минуте на табло горели 6:1.

- Обе команды играют в открытый футбол, минимальные счета для дерби – редкость. На протяжении последних 6 матчей одна из команд забивала минимум 2 мяча, при этом в предыдущих трех дерби отличались оба клуба.

Прогноз Soccer.ru: несмотря на груз ответственности, необходимость дать отдых ведущим игрокам, преимущество остается на стороне «Сити» — похмелье к моменту поединка мучить уже не будет. При этом стоит учитывать кубковый характер матча – если дерби перейдет в серию пенальти, шансы обеих команд будут равны. И все равно больше веры в то, что Гвардиола зайдет на требл. У Холанда и Ко было достаточно времени на восстановление – на легких ногах они не оставят шансов красной части Манчестера.