Пять лет назад стартовал ЧМ-2018. Вспоминаем счастливое лето

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вчера, 22:05

Сборная переиграла Саудовскую Аравию.

Яркий праздник футбола

«Все на Никольскую!» 14 июня 2018 в Москве открыли чемпионат мира по футболу. Были фанаты в кокошниках с сосисками, позже «нога Бога» — фраза, которая не требует объяснения. «Усы надежды» тоже сработали. Неймар докатился до вылета. Японцы порадовали, ведь убирали после себя в раздевалках. Запомнился картонный «Хавьер», которого друзья возили на матчи, ведь реального не пустила на турнир жена. Был праздник, приехали гости со всего мира. Не только французской сборной понравилась гостеприимность. Хотя расстояния утомляли, во многих городах местные жители увидели большой футбол. Если не на стадионах, то в фан-зонах. И когда Кроос забивал шведам в Сочи, и когда устраивали репетицию безумного финала в Катаре – перестрелка 4:3, на трибунах были россияне.

Выступления сборной

Чего греха таить, досталась слабая группа. Египет не вышел на пик формы, а Саудовская Аравия пять лет назад была куда слабее, чем на недавнем чемпионате. Первый матч начался нервозно. Хорошо, что Газинский быстро открыл счет голам. А еще лучше, что на замену вышли Дзюба и Черышев. У Дениса дубль, а Артём закрепился в основе после неудачи Смолова. Салах не помешал одержать вторую победу, а разгром от Уругвая не убрал из плей-офф. Проход Испании окончательно сделал героем Акинфеева благодаря серии пенальти и каждого важного игрока основы. Второй раз фокус не сработал, но Фернандес заставил хорватов бить пенальти. Черчесов остался без полуфинала и медалей, но это был его звездный час.

Сюрпризы и сенсации

Хотя местной публике хватило бы побед сборной России и самого праздника, у турнира были также чисто футбольные достоинства. Звезды не выходили в плей-офф. Салах финишировал последним в группе с Дзюбой. Сербы с приличным составом проиграли швейцарцам. Главная сенсация группового этапа это последнее место Германии, невзирая на тот самый гол Крооса шведам. Южная Корея показала себя в решающем поединке против Нойера, хотя из группы вышли Очоа и Гранквист. Сенегальцы и поляки уступили колумбийцам и японцам. А самое интересное началось в плей-офф. Португалия вылетела от Уругвая, а Россия прошла Испанию. Хорваты переиграли датчан, хозяев, а потом англичан. Неожиданный финалист против достойного фаворита, ведь Франция прошла Аргентину и Бельгию.

Результативный финал

Катарский финал это один из величайших матчей в истории футбола. Но его в 2018-м еще не сыграли. На фоне серий пенальти и минимальных побед в овертаймах матч с шестью голами выгодно выделялся. Хорватия не сумела связать Францию так, как позже связывала соперников в Катаре, но главный поединок турнира получился ярким. Немножко жаль, что так быстро увидели автогол Манджукича. Если бы удар Перишича был первым результативным, то фаворит мог занервничать сильнее. У Дешама была рациональная команда, но хорваты заставили их сыграть результативно, как против Аргентины. Гризманн, Погба и Мбаппе навсегда запомнят тот вечер, как и 78 011 зрителей в «Лужниках».

Роскошная игра суперзвезд

У Азара не получилось в «Реале», но в сборной Бельгии на ЧМ -2018 был хорош. Классно выступил Триппьер за Англию. Не был худшим на турнире Месси. Чемпион Европы Роналду забил четыре мяча, как и Лукаку, финишировали вторыми в рейтинге «Золотой бутсы» после Кейна с шестью голами. Харри вылетел от хорватов, Англия не обыграла бельгийцев в матче за третье место. У «красных дьяволов» было много звезд. Куртуа роскошно отработал против Бразилии, да и Де Брюйне себя успел показать. «Селесао» неплохо смотрелись. У Марсело, Коутиньо, Каземиро и Тьяго Силвы были удачные поединки. Отмечали Варана и Година. Главным молодым игроком стал Мбаппе, который спустя пять лет не такой однозначный любимчик публики, как на ЧМ -2018. Франция забрала главные медали, но хвалили и других. Например, Манджукича, Ракитича, Перишича и Ребича. «Золотой мяч» турнира достался Модричу, «Серебряный» Азару, а «Бронзовый» получил Гризманн. Хотя это не все герои. Канте и Жиру были важны для сборной Франции. Куртуа принял награду имени Яшина, а приз за лучший гол оказался у Павара за роскошный удар против Аргентины.

Прикопали однобокий футбол

На ЧМ -2018 не было тактических революций. Это не самый результативный турнир в истории, хотя тренд на большое количество забитых мячей поддержали. Забили почти столько, как на кубке в Бразилии. Но важнее, что за рациональностью многих команд пряталась трусливость, которую искоренили за последние пять лет. Высокий прессинг войдет в моду чуть позже, а на ЧМ -18 стартовал переход от «автобуса» к новой тактике. В Катаре только Коста-Рика владела мячом 30 % времени, но там и состав группы обязывал – немцы и испанцы. В России эти две команды владели мячом безумно много, не добившись успеха. Аргентина, Саудовская Аравия, Португалия, Англия и даже Дания поняли, как не стоит играть, чтобы если не повторить успехи хорватов, то не вылететь досрочно. Дешам и Далич не переписали правила футбола, но наблюдение за ними натолкнуло клубных наставников на правильные мысли. В Катаре результативность не упала, сохранилась рациональность, ведь хватало и серий пенальти и минимальных побед, но пришли эмоции, не было духоты, которая чувствовалась в ЮАР до переезда в Бразилию.

Чемпионат мира пятилетней давности многим россиянам запомнится на всю жизнь. Получили заслуженного чемпиона в лице Франции, большую сенсацию от хорватов. Итальянцы смотрели кубок по телевизору, разозлились после пролета мимо турнира, что помогло им спустя три года на Евро. Футбол не останавливается, важно успевать на этот поезд спортивной жизни. Вспоминайте свое лето 2018-го, ведь в этом случае речь о персональных историях.