«Арсенал», посторонись. Итальянцы потеряли пять трофеев за три недели

1687104677

вчера, 19:11

Третье место в Лиге Наций это слабое утешение.

Главными неудачниками сезона стали футболисты многих известных клубов. Например, «Арсенала», ведь не вышли в финал Лиги Европы и не выиграли АПЛ , имея преимущество по очкам накануне кульминации. Также сезон запомнился неудачами ПСЖ , подпустили вплотную «Ланс» в Лиге 1, рано вылетели из Лиги чемпионов с крутым составом. В списке тех, у кого не получалось, — «Ювентус» и «Боруссия» Д. А еще «Реал» с учетом чемпионства «Барселоны» и разгрома Анчелотти в Манчестере. Также сами каталонцы после вылета из Лиги Европы не могут только радоваться. Много неудач, так как трофеев в футболе мало. Но итальянцы заткнули за пояс всех, поскольку за три недели потеряли пять кубков. Также не получат шестой, а именно Суперкубок УЕФА , и седьмой, потому что их команды не будет на Клубном ЧМ . Три недели – минус семь трофеев, с ума сойти.

31 мая 2023. «Севилья» — «Рома» — 1:1 (4:1 в серии пенальти)

Странно, что Моуриньо не подготовил свою команду к серии пенальти. Гол Дибалы не стал победным. «Севилья» выиграла очередной кубок УЕФА , седьмой по счету всего за семнадцать лет. Специалисты по Лиге Европы прошли «Манчестер Юнайтед», а Моуриньо лишился возможности обыграть бывший клуб. Жозе до вечера в Будапеште в европейских кубковых финалах не проигрывал. У португальца была идеальная статистика, но на шестой попытке оступился. После финала Моуриньо отдал медаль финалиста случайному мальчику на трибуне. Оказалось, что это первое итальянское поражение из многих.

7 июня 2023. «Фиорентина» — «Вест Хэм» — 1:2

Итальянцы не были однозначными аутсайдерами финала. В букмекерских конторах часто ставили на ничью 1:1, как в предыдущем финале. Без гола Джаррода Боуэна на девяностой минуте пошли бы в овертайм. Команда Итальяно играла даже немножко интереснее, чем англичане. Флорентийцы быстро ответили на гол соперника, но Бонавентура, как и Дибала, остался без кубка. Мойес, как Моуриньо, отдал свою медаль старенькому отцу, которого зовут тоже Дэвид. «Вест Хэм» порадовал верных поклонников, среди которых хватает знаменитостей. Например, актриса Кира Найтли, ведущий Джеймс Корден и боксер Леннокс Льюис. А самое смешное, что за «молотобойцев» болеет известный в Англии тесть Боуэна, о дочери которого фанаты сочинили песенку с сексуальным подтекстом.

10 июня 2023. «Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0

Итальянцы хорошо сыграли в европейских финалах. Во всех трех случаях был шанс на победу. Серия пенальти, ничейный финал с голом в конце, а также поединок в Стамбуле, где ворота Эдерсона оказались заколдованными. Испанцы и англичане шутят и радуются, а итальянцы огорчились. Жаль команду Индзаги, ведь кто пересматривал финал Лиги чемпионов, то заметил даже больше зацепок для ничьей в основное время, чем в прямом эфире. Лукаку и компания промахнулись, хотя было 14 подходов с ударами против 7 попыток у соперника. Фаворит сыграл средне, достаточно вспомнить действия Холанда, который не реализовал лучший момент, потому что Онана, как и его коллега, был в порядке. Гвардиола впервые с 2011 года выиграл Лигу чемпионов, итальянцы уступили.

12 июня 2023. Уругвай U-20 – Италия U-20 – 1:0

Перешли от клубного футбола к сборным. И никаких перемен для Италии. Чемпионат мира для молодежных команд – специфический турнир, на котором случались сюрпризы. Но это престижное соревнование, где собирается много талантливых молодых ребят. В прошлый раз турнир провели в 2019 году, когда сборная Украины стала чемпионом мира. Спустя четыре года играли в Аргентине. Местная сборная, команды США , Колумбии, Бразилии и Англии выиграли свои группы. Италия была в квартете с Ренаном и нигерийцами, все набрали по шесть очков, но по дополнительным показателям европейцы оказались вторыми. Пришлось в плей-офф пройти Англию, выбить Колумбию, а в полуфинале сыграть против опасной Южной Кореи, финалистов прошлого чемпионата мира. Италия рассчитывала на победу, но гордый Уругвай хотел впервые выиграть этот трофей. Европейцы провели плохой финал, ни разу не пробили точно по чужим воротам. Но могли завершить финал вничью 0:0 в основное время, если бы не форвард «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригес.

15 июня 2023. Испания – Италия – 2:1

Восемь дней, четыре решающих матча, четыре поражения. Какой кошмар. Редко такое в истории футбола бывало, потому что нужно одновременно попасть в разные финалы и полуфиналы, а потом во всех проиграть. Конечно, голландцы помогли сегодня Манчини чуть поднять своей команде настроение. В матче за третье место хозяева поля давили, но Италия быстро забила два мяча в первом тайме, а потом пропустила третий от Нидерландов лишь из офсайда. Но главный поединок провели против Испании несколько дней назад, когда пропустили на третьей минуте, подарив сопернику гол. Иммобиле быстро сравнял счет, но Хоселу хочет в «Реал», забил победный мяч в концовке поединка.

Уникальная история. Причем только «Интер» был аутсайдером до финала, возразив критикам на поле. Ни один из соперников итальянских клубов и сборных не показал ничего невероятного. Но у четырех по кубку, а пятый – Испания, может сегодня обыграть Хорватию в вечернем финале. Бедные итальянцы. Для полного счастья соперников осталось в этом году проиграть сборной Украины путевку на Евро-2024. Вряд ли добавят еще это поражение, поскольку речь о чемпионах Европы, но пережили тяжелые удары и умеют неприятно удивить по пути на крупные турниры. Похоже на клише из фильмов, когда тянутся к человеку, который повис над пропастью. Моуриньо, Итальяно, Индзаги, Нунциата и Манчини пережили момент падения кубка в руки к соперникам.