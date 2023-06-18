От немецкого краха до успеха Дзюбы. За последние годы «Локомотив» стал середняком

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вчера, 15:46

Весенний спурт будет сложно развить.

Задержались в середине на два года

Стабильный участник Лиги чемпионов, который выступал три сезона подряд на групповом этапе, а еще собрал пять лет подряд с еврокубками, скатился в середину таблицы РПЛ . Хотя весенний отрезок после прихода Галактионова получился удачным, суммарно откатились всего на два пункта по сравнению с прошлым сезоном. «Локомотив» делит с «Динамо» восьмое-девятое место по набранным очкам. Это середина таблицы. Выше «Оренбург», «Ахмат» и «Ростов».

Год назад москвичи были на шестой строчке. Но это тоже средний результат, ведь «Сочи» оторвался от них на восемь пунктов, «Зенит» на целых семнадцать, а до восьмого места было семь очков. Причем занимали эту строчку «Крылья Советов», чьи игроки – Глушенков и Пиняев, спасали столичную команду весной. «Локомотив» сам сделал себя середняком, отбросив от борьбы за трофей. А ведь два года назад команда была в одном пункте от второго места.

«Локомотив», разумеется, не был равен «Зениту», не стал «второй силой», пока забуксовали московские соседи, часто отставал показательно и без шансов на титул. Но между вторым местом и восьмым большая разница даже сейчас. ЦСКА может назвать свой сезон приличным, ведь вторые в таблице и выиграли Кубок. А «Локомотив» должен констатировать, что для него вырос риск застрять в районе шестого места. А это уже статус богатого, но середняка.

Крупно повезло с зимней селекцией

Не привезли иностранного наставника после ухода немцев и временной работы узбекского специалиста. Назначили Галактионова, хотя выбирали из нескольких кандидатов, и угадали. Лантратов, Конти, Смольников, Глушенков, Пиняев и Дзюба сразу стали частью основы. Позже выяснили, что Игорю сложно закрывать бровку долго, поэтому к Тикнизяну слева добавляют универсала Самошникова. Также травмировался Конти, хотя аргентинский защитник показался интересным игроком.

Когда на поле столько новичков, всегда можно продолжить черную немецкую серию. Решение пригласить Рангника заступило цепочку событий, которые едва не стоили «Локомотиву» будущего. Если бы в РЖД сидел холерик по темпераменту, то мог резко обрезать финансирование столичного клуба. Тогда никакого Дзюбы, никакого Пиняева. Циннбауэр, а до этого Коммпер, развалили команду, которая играла в Лиге чемпионов и была крепким кубковым бойцом дома.

Были объективные факторы отката, вроде смены состава, и некомпетентности скаута Цорна. Томас продает лучше, чем покупает. Но результат озадачил. «Локомотив» был командой Алексея Миранчука, Гильерме, Жоау Мариу, Крыховяка, Чорлуки, Мурильо и Смолова. Теперь совершили путь от Владислава к Ивану Игнатьеву, от стараний к разочарованию. Три года назад за «Локомотив» играл чемпион мира Хеведес. Теперь надежда на Дзюбу, которому скоро 35 лет.

Тяжело будет играть в манере фаворита

«Локомотив» Семина не был командой, которая постоянно атакует. В чемпионском сезоне владение мячом было почти таким, как у «Рубина» и «Урала». Но сейчас «Локомотив» с мячом работает реже, чем команды Хохлова и Карпина. Галактионов весной набрал больше всех очков в РПЛ , 32 пункта против 29 у ЦСКА , но забили много мячей без качественных моментов. Зато добавили в защите, Карпукас и новые сочетания помогали Лантратову, хотя Илья тоже не скучал.

Из богатых клубов только «Спартак» прессинговал выше, чем «железнодорожники». Выплыли на дерзости, если угодно. Но превращение из агрессивного середняка с большим бюджетом в одного из лидеров – процесс тонкий. Галактионову важно не допускать привычные для наставников молодежных сборных ошибки в планировании сборов, в общении с лидерами, не все из которых молодые люди. «Локомотив» Карпукаса понравился весной, эта команда заслужила комплименты.

Но немцы так глубоко закопали весь клуб, что не получилось заскочить в первую пятерку. Также придется чистить состав. Имея на контракте Изидора, Антона Миранчука, Камано, Едвая, Керка, Худякова, Игнатьева и Мампасси, Галактионову будет непросто построить свой «Локомотив». Одна из задач ближайшего лета, если хотят успехов – провести активную трансферную кампанию. В оптимальной основе осталось немного мест, но нужны расставания и качественная скамейка.

Длинная очередь ко второй строчке

У Дзюбы великолепная статистика, 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах. Но были игры, где Артем потерялся. Глушенкову и Пиняеву не хватает опыта. Лантратов запомнился в «Химках» не только сэйвами, были ошибки. Карпукасу всего двадцать лет. Провел роскошный сезон, но второй год сложнее. Баринов знает это, ведь в 26 лет у Дмитрия нет готовых крутых приглашений в солидные клубы из топ-5. Антон Миранчук вряд ли повторит судьбу брата Алексея, не сыграет в Италии.

Новые возрастные легионеры, вроде Керка и Камано, заметно слабее, чем те, что были раньше. С бюджетом в 5.6 миллиардов рублей «Локомотив» выделяется в РПЛ . Но «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» тоже хотят на вторую строчку. ЦСКА уже её занял, отступать не планируют. Поэтому не стоит слепо верить прогнозам, будто худшее для «Локомотива» позади и они гарантировано вернуться к серьезным результатам в ближайшее время. Очередь претендентов длинная.