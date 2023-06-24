Чтобы быть чемпионом, необязательно тратить больше всех. МС — лучший пример, «Челси» — подтверждение

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вчера, 13:32

Анализируем активность клубов АПЛ на рынке в последние 5 сезонов.

«Манчестер Сити» доминирует в АПЛ не первый год – теперь «горожане» добрались и до Лиги чемпионов. «Небесно-голубые» вполне могут продавливать трансферы за счет статуса и выгодных предложений – но, на удивление, в каждом из последних пяти сезонов находились клубы, которые больше вкладывались в усиление.

«Челси» — яркий антипример

Последний чемпионский титул «аристократы» взяли в сезоне 2016/17. Если же брать в расчет отрезок в последние 5 сезонов, то в активе «синих» — ЛЧ -20/21 и ЛЕ -18/19. Для сравнения, у «Сити» — 4 чемпионских титула в АПЛ , 1 серебро, 2 Кубка Англии, 3 Кубка английской лиги, Суперкубок страны и ЛЧ .

При этом именно лондонцы по итогам трех сезонов из последних пяти оказывались на вершине по затратам на трансферы. За два трансферных окна кампании-18/19 «аристократы» приобрели Кепу Ариссабалагу за космические для вратаря 80 миллионов евро, Кристиана Пулишича – за 64 млн, Жоржиньо – за 57. Из них полностью затраты отбил только итальянец – испанский голкипер долго не мог стать надежным первым номером, что спровоцировало очередную покупку вратаря.

В кампании 2020/21 подписали уже Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Хакима Зиеша и того самого сменщика для Кепы – Эдуара Менди. В общей сложности это почти 250 млн евро. При этом Менди спустя два сезона готовится к переезду в Саудовскую Аравию, Зиеша до сих не могут никому спихнуть, Вернер вернулся в «Лейпциг». И только Хаверц с Чилуэллом влились в стартовую обойму.

Но все шаблоны разорвала минувшая трансферная кампания – причем зимняя. «Челси» показал образец активности при минимальном выхлопе. Фернандес и Мудрик – сделки на 100+ млн евро, но Михаил до сих пор потерян, а Энцо не показал уровень при Лэмпарде. А ведь еще пришли Бадьяшиль, Мадуэке, Гюсто, Сантос, Фофана, Фелиш. Напомним – это только зимой.

«Сити» дважды даже не попадал в топ-5

В довершение сравнения с чемпионами – «Сити» в двух из трех случаев, когда «Челси» становился лидером по затратам на игроков, оказывался даже за пределами первой пятерки. «Горожане» не стремятся обновлять костяк каждое трансферное окно и сконцентрировались на точечном усилении. Самым дорогим трансфером сезона 2018/19 для «небесно-голубых» стал Рияд Марез – «Лестер» получил за алжирца порядка 68 млн евро. И вингер стал частью системы Гвардиолы, в минувшем сезоне АПЛ забил 5 голов и отдал 10 ассистов, до этого показывал аналогичную результативность.

Недавняя кампания – вообще эталон. Эрлинг Холанд стал финальным фрагментом паззла для гранда, но обошелся МС лишь в 60 млн евро. Приобретенный у дортмундской «Боруссии» Мануэл Аканджи быстро стал основным в тройке центральных защитников, а Кэлвина Филлипса постепенно подводят к основному составу.

«Арсенал» — образец исцеления толстосума

Когда-то «канониры» тоже пытались угнаться за топ-сделками и совершали ошибку на ошибке. В последнее время лондонцы поменяли стратегию. Теперь дорогостоящих приобретений – минимум. Клуб усиливается точечно и приобретает игроков на перспективу – а после отдает в аренду в родной чемпионат, чтобы те прогрессировали в привычной среде.

Был яркий провал с Николя Пепе (80 млн евро), не сыгравшие трансферы Лукаса Торрейры и Сократиса Папастатопулоса. Но среди них прослеживаются топ-сделки по Уильяму Салиба, Габриэлу Мартинелли, Томасу Партею, Габриэлю Магальесу, Мартину Эдегору, Бену Уайту, Габи Жезусу, Александру Зинченко. Каждый из них составил основу костяка, который в этом сезоне позволил бороться за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом больше 100 миллионов на трансферы «канониры» тратили в трех сезонах из пяти.

В АПЛ прилично тратят все

Стоит также понимать, что в трансферы могут вкладываться не только топы, большие траты – реалии всей лиги. В сезоне 2018/19 в топ-5 по трансферным расходам вошли «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» — команды, отобравшиеся в АПЛ по итогам предшествующего сезона. И вложились оба коллектива на 100+ миллионов евро.

В следующем чемпионате таким коллективом стала уже «Астон Вилла» — 159,5 млн евро. Еще годом позже – «Лидс» (127,8 млн), а в завершившемся розыгрыше – «Ноттингем» (195,25 млн евро).

Объяснение довольно простое: клубы ощущают необходимость подготовить состав к уровню сопротивления элитного дивизиона, а сделать это позволяет сама лига – «Астон Вилла», победив в финале плей-офф Чемпионшипа в сезоне 2018/19, заработала 160 миллионов фунтов. С такой огромной суммой призовых команды ожидаемо вкладываются в усиление, чтобы задержаться в Премьер-лиге. Причем если топ-клубы набивают большие суммы затрат на покупке топ-игроков, то выходцы из второго дивизиона закупают группу игроков, которые в перспективе могут стать лидерами (к слову, такая политика не всегда дает результат).

Реалии таковы, что даже условный «Хаддерсфилд», играя в АПЛ , закупался на 50 миллионов – и это 15-е место по тратам в сезоне 2018/19. Команда по итогам того чемпионата заняла последнее место и вылетела в Чемпионшип. То же самое случилось с «Фулхэмом». В следующем розыгрыше АПЛ вылетели «Норвич», «Борнмут» и «Уотфорд». Два последних коллектива на двоих потратили 100 миллионов евро. И дальше по аналогии – «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Шеффилд Юнайтед» (2020/21), «Уотфорд», «Бернли», «Норвич» (2021/22), «Лидс» и «Саутгемптон» (2022/23).