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РФС получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ

вчера, 11:58

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ.

Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую.

Программа УЕФА HatTrick направлена на поддержку европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:34
Это пустое,без цифр. Озвучь размер выплат с нашей стороны(за отстранение!!!) и размер встречного потока.Тогда мы поймём,где "золотой дождь",а где-"кошкины слёзы". А пока-"полный Митрофанушка"...
zkjup3d4867r
zkjup3d4867r
вчера в 14:04
А где деньги то, чего-то их не видно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:39
А что больше, выплаты или взносы?
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:06
Ага. Щщщас они тебе расскажут, кому и сколько. УЕФА держит их на поводке и выделяет на пропитание.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:05
И наплевать УЕФА на санкции, они гнут свою линию.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:42
Очень замысловатые пояснения.
А можно общие фразы подкрепить цифрами?
Сколько получили?
Куда планируется направить?
На чьё развитие?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:41
Конечно хорошо , что бы от УЕФА пришли какие то деньги, но что мне подсказывает, что здесь скорее будет уместна поговорка "держи карман шире")
Гость
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