РФС получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ

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вчера, 11:58

Генеральный секретарь РФС рассказал, что организация получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ.

Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую.