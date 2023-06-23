РФС получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация получает текущие выплаты от УЕФА на развитие программ.
Мы сейчас пересогласовываем программы. От УЕФА должны прийти деньги за программу HatTrick. Текущие платежи идут. Мы обсуждаем инвестиционную составляющую.
Программа УЕФА HatTrick направлена на поддержку европейским национальным ассоциациям в сферах спортивных достижений, инфраструктуры и образования.
А можно общие фразы подкрепить цифрами?
Сколько получили?
Куда планируется направить?
На чьё развитие?)
А можно общие фразы подкрепить цифрами?
Сколько получили?
Куда планируется направить?
На чьё развитие?)