Месси всё ещё фаворит. Шансы претендентов на «Золотой мяч»

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вчера, 16:19

Будет гонка с двумя представителями «Манчестер Сити».

Большой европейский сезон завершен, а это значит, что основные расклады в борьбе за «Золотой мяч» 2023 года не изменятся. Хоть награда и вручается в октябре, оцениваться будут не заслуги игроков, достигнутые в начале следующего сезона, а те успехи, которыми они могут похвастаться по итогам сезона только что завершившегося.

Сейчас мы окончательно отошли от эры дуополии. С 2008 по 2021 год Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в борьбе за «Золотой мяч». Только в 2018 году Лука Модрич смог разбить серию этой пары заклятых соперников. Прошлой осенью Карим Бензема завоевал «Золотой мяч», тем самым подведя черту под эпохой, когда весь мир делился на Месси и Роналду.

Но может ли случиться камбэк? Понятное дело, что Криштиану уже в борьбе не участвует. Однако расклады букмекеров говорят о том, что Лионель еще в строю и высоко котируется. Давайте посмотрим на фаворитов по мнению букмекеров.

1. Лионель Месси (8 к 15)

Да, сила имени и статуса так велика, что у букмекеров Месси остается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Это кажется удивительным, если вы охватываете весь сезон, но все становится яснее, когда берете в расчет главный турнир рассматриваемого отрезка. А это чемпионат мира, прошедший в конце прошлого года в Катаре. Там Месси со сборной Аргентины стал триумфатором.

У Месси в активе уже семь «Золотых мячей» и вполне может появиться восьмой. Более того, Лионель имеет шансы стать первым игроком, который получил этот трофей, выступая за американский клуб. Ведь аргентинец перейдет в «Интер Майами» из МЛС и формально будет награждаться, если выиграет «Золотой мяч», в качестве футболиста этой команды.

Сезон в целом у Месси не был самым удачным. Его ПСЖ ничего не добился на европейской арене. Внутри Франции Лионель, несмотря на всю критику, смотрелся достойно, отдавал много голевых передач, забивал сам, однако от игрока его калибра ждали большего. Поэтому общий фон скорее негативный. Но сила имени тут очень велика. Вспомните, как Месси обошел в 2021 году Роберта Левандовского, когда поляк провел шикарный сезон, а Лионель – посредственный. К тому же будет велик соблазн отдать восьмой «Золотой мяч» Месси как признание его великой карьеры. Потому что вряд ли уже на следующие он будет всерьез претендовать.

2. Эрлинг Холанд (11 к 8)

Если награду в 2023 году отдадут Месси, то уже есть «жертва» у критиков этого решения. Это Холанд. Такой жертвой в свое время были Левандовски, Иньеста, Снейдер. Эрлинг сейчас главная альтернатива Месси в этой гонке у букмекеров. И если у Лионеля в активе чемпионат мира, важный, но скоротечный турнир, то у Холанда – весь европейский клубный сезон.

Вместе с «Манчестер Сити» невероятный норвежец покорил массу рекордов, забил 52 мяча в 53 матчах, выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В случае успеха он станет первым с 2008 года представителем Премьер-Лиги, который получит «Золотой мяч». Тогда АПЛ эту награду принес Роналду.

Холанд был самым разрушительным оружием команды Хосепа Гвардиолы. Это доминирующая сила. Но в команде «Сити» были и другие выдающиеся творцы успехов: Де Брюйне, Стоунз, Гюндоган, Родри. Они тоже были хороши, но в своем деле. С другой стороны, если уж награда и достанется футболисту «Сити», то самым очевидным претендентом кажется именно Холанд. Его заслуги – на виду и в цифрах.

3. Кевин Де Брюйне (11 к 1)

Замыкает тройку претендентов на «Золотой мяч» как раз одноклубник Холанда Де Брюйне. Бельгиец был в тройке финалистов прошлой осенью. Когда Бельгия неудачно выступила на чемпионате мира, можно было предположить, что шансы Кевина побороться за «Золотой мяч» в 2023 году, упали до нуля. Но на клубном уровне Де Брюйне продолжал держать высокую планку, а то и поднял ее.

Его польза не выражена так явно в голах, как у Холанда, у него нет того легендарного статуса, как у Месси, но он уже достаточно сделал и в этом сезоне, и в предыдущих, чтобы считаться одним из лучших полузащитников современности, который обязан рассматриваться в качестве кандидата на «Золотой мяч». Наверное, если бы он блеснул в финале Лиги чемпионов с «Интером», котировки оказались бы лучше для Кевина. Но травма помешала это сделать. Зато та просадка в игре, которая случилась после его ухода, показала ценность Де Брюйне для «Сити».

4. Винисиус (33 к 1)

Признаем, что дальше уже идут претенденты из разряда фантастических. Об этом говорят расклады букмекеров. Постепенно формируется новое поколение фаворитов, звезд, которые будут определять картину футбола в ближайшие годы. Не всем она будет по душе, особенно с теми нотками скандальности, которые придает в последнее время фигура Винисиуса.

Но было бы неправильно не замечать прогресса бразильца, который стал определяющей фигурой в динамике атак «Реала». Пожалуй, его нынешнее положение в рейтинге букмекеров на «Золотой мяч» кажется неким авансом.

5. Килиан Мбаппе (80 к 1)

Да, Мбаппе индивидуально один из сильнейших нападающих мира. Однако в прошлом сезоне его эффективность уперлась в потолок, сам он вместе с ПСЖ ничего не добился, со сборной Франции тоже немного не дотянул, хотя делал все, чтобы французы защитили титул чемпионов мира.