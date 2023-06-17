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Месси всё ещё фаворит. Шансы претендентов на «Золотой мяч»

вчера, 16:19
Лионель Месси
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий

Будет гонка с двумя представителями «Манчестер Сити».

Большой европейский сезон завершен, а это значит, что основные расклады в борьбе за «Золотой мяч» 2023 года не изменятся. Хоть награда и вручается в октябре, оцениваться будут не заслуги игроков, достигнутые в начале следующего сезона, а те успехи, которыми они могут похвастаться по итогам сезона только что завершившегося.

Сейчас мы окончательно отошли от эры дуополии. С 2008 по 2021 год Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в борьбе за «Золотой мяч». Только в 2018 году Лука Модрич смог разбить серию этой пары заклятых соперников. Прошлой осенью Карим Бензема завоевал «Золотой мяч», тем самым подведя черту под эпохой, когда весь мир делился на Месси и Роналду.

Но может ли случиться камбэк? Понятное дело, что Криштиану уже в борьбе не участвует. Однако расклады букмекеров говорят о том, что Лионель еще в строю и высоко котируется. Давайте посмотрим на фаворитов по мнению букмекеров.

1. Лионель Месси (8 к 15)

Да, сила имени и статуса так велика, что у букмекеров Месси остается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Это кажется удивительным, если вы охватываете весь сезон, но все становится яснее, когда берете в расчет главный турнир рассматриваемого отрезка. А это чемпионат мира, прошедший в конце прошлого года в Катаре. Там Месси со сборной Аргентины стал триумфатором.

У Месси в активе уже семь «Золотых мячей» и вполне может появиться восьмой. Более того, Лионель имеет шансы стать первым игроком, который получил этот трофей, выступая за американский клуб. Ведь аргентинец перейдет в «Интер Майами» из МЛС и формально будет награждаться, если выиграет «Золотой мяч», в качестве футболиста этой команды.

Сезон в целом у Месси не был самым удачным. Его ПСЖ ничего не добился на европейской арене. Внутри Франции Лионель, несмотря на всю критику, смотрелся достойно, отдавал много голевых передач, забивал сам, однако от игрока его калибра ждали большего. Поэтому общий фон скорее негативный. Но сила имени тут очень велика. Вспомните, как Месси обошел в 2021 году Роберта Левандовского, когда поляк провел шикарный сезон, а Лионель – посредственный. К тому же будет велик соблазн отдать восьмой «Золотой мяч» Месси как признание его великой карьеры. Потому что вряд ли уже на следующие он будет всерьез претендовать.

2. Эрлинг Холанд (11 к 8)

Если награду в 2023 году отдадут Месси, то уже есть «жертва» у критиков этого решения. Это Холанд. Такой жертвой в свое время были Левандовски, Иньеста, Снейдер. Эрлинг сейчас главная альтернатива Месси в этой гонке у букмекеров. И если у Лионеля в активе чемпионат мира, важный, но скоротечный турнир, то у Холанда – весь европейский клубный сезон.

Вместе с «Манчестер Сити» невероятный норвежец покорил массу рекордов, забил 52 мяча в 53 матчах, выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В случае успеха он станет первым с 2008 года представителем Премьер-Лиги, который получит «Золотой мяч». Тогда АПЛ эту награду принес Роналду.

Холанд был самым разрушительным оружием команды Хосепа Гвардиолы. Это доминирующая сила. Но в команде «Сити» были и другие выдающиеся творцы успехов: Де Брюйне, Стоунз, Гюндоган, Родри. Они тоже были хороши, но в своем деле. С другой стороны, если уж награда и достанется футболисту «Сити», то самым очевидным претендентом кажется именно Холанд. Его заслуги – на виду и в цифрах.

3. Кевин Де Брюйне (11 к 1)

Замыкает тройку претендентов на «Золотой мяч» как раз одноклубник Холанда Де Брюйне. Бельгиец был в тройке финалистов прошлой осенью. Когда Бельгия неудачно выступила на чемпионате мира, можно было предположить, что шансы Кевина побороться за «Золотой мяч» в 2023 году, упали до нуля. Но на клубном уровне Де Брюйне продолжал держать высокую планку, а то и поднял ее.

Его польза не выражена так явно в голах, как у Холанда, у него нет того легендарного статуса, как у Месси, но он уже достаточно сделал и в этом сезоне, и в предыдущих, чтобы считаться одним из лучших полузащитников современности, который обязан рассматриваться в качестве кандидата на «Золотой мяч». Наверное, если бы он блеснул в финале Лиги чемпионов с «Интером», котировки оказались бы лучше для Кевина. Но травма помешала это сделать. Зато та просадка в игре, которая случилась после его ухода, показала ценность Де Брюйне для «Сити».

4. Винисиус (33 к 1)

Признаем, что дальше уже идут претенденты из разряда фантастических. Об этом говорят расклады букмекеров. Постепенно формируется новое поколение фаворитов, звезд, которые будут определять картину футбола в ближайшие годы. Не всем она будет по душе, особенно с теми нотками скандальности, которые придает в последнее время фигура Винисиуса.

Но было бы неправильно не замечать прогресса бразильца, который стал определяющей фигурой в динамике атак «Реала». Пожалуй, его нынешнее положение в рейтинге букмекеров на «Золотой мяч» кажется неким авансом.

5. Килиан Мбаппе (80 к 1)

Да, Мбаппе индивидуально один из сильнейших нападающих мира. Однако в прошлом сезоне его эффективность уперлась в потолок, сам он вместе с ПСЖ ничего не добился, со сборной Франции тоже немного не дотянул, хотя делал все, чтобы французы защитили титул чемпионов мира.

Нет цельного ощущения от сезона Мбаппе. И уж точно этот сезон не тянет на такой, за который дают «Золотой мяч». Между тем никто не сомневается в способностях Килиана стать величайшим нападающим. Но для этого нужны правильные условия. В ПСЖ их все меньше. Нужно делать следующий шаг.

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Икарус
Икарус
сегодня в 03:49
Очередной липовый ЗМ месси.По ним и запомнится. Давать ЗМ за 4 забитые пенки и гол в пустые+ мусорная статистика в Лиге 1, при полной беспомощности в ЛЧ.
Migelito
Migelito ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:35
Прочитал вашу полемику, и аж захотелось высказаться. Ваш оппонент говорил про голосование, но он не учел того, что главный там франсфутбол. То есть у любого другого игрока шансов нет по определению)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:13
Да и вообще - футбол сборных - тупо без топовых тренеров. По сыгранности и сложности комбинаций - по сравнению с клубами футбол примитивен. По событийности в среднем на матч - тоже не ахти. Основные бабки футболисты на рекламе и в клубах получают, а далеко не в сборных, где тупо ноги берегут. Из-за того что матчей сборных стало больше, то значение каждого в отдельности тоже теряется. В качестве мировых смотрин - турниры сборных имеют место, но когда всякие мертвые португалии, чили и италии начали выигрывать крупные турниры, то как-то хз. В лч и премьер-лиге все же хоть какая-то объективность, а тут - когда не самый сильный становится чемпионом - уже правило, а не исключение.
Так что даешь ЗМ 2023 КДБ, а не Месси - А?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:37
Каннаваро дали за конкретный элемент, который у него на чм был феноменален - игра на опережение. весь его индивидуальный перфоманс был основан на нем + легкой сетке до полуфинала чм + серьезно сдал роналдиньо после полуфинала лч. я бы анри дал зм 2006 - типа ни нашим ни вашим, но за выслугу лет вечно второму.
В 2010 и 13 годах, видимо, решили, что былые заслуги + яркая индивидуальная игра - более весомый аргумент для индивидуальной же награды чем вклад в крупные коллективные победы и системообразующая роль плеймейкера. но почему же тогда яркий лева проиграл идущему на спад месси в 21 я хз - тут логика 10 и 13 года не работает)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:18
Аминь!
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:18
Этот ЗМ будет последним для Месси. Роналду давно не претендент. Со следующего года уже новые будут обладатели. Скорее всего, больше никто в ближайшем будущем не получит больше одного-двух ЗМ. Месси и Роналду, скорее исключение, чем правило.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:10
Я о том, что массовый слив индивидуальных наград тупо одним только месси и ронналду похож на массовое помешательство составителей рейтингов сборных, когда десять лет хреначили средненькую бельгию в топ - как будто сосатвители рейтингов - бельгийцы)))
Никто не спорит, что эти футболисты - феномены и суперстабильно играли лет 15, но смущает ТЕНДЕНЦИЯ всегда при прочих равных им отдавать.
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:03
Я не сказал, что Модрич не заслужил. Я сказал, что не уверен. Сложно оценить кто заслужил в 2018 году. Вторым стал Роналду, но Реал тащили в ЛЧ. Чего один пенальти стоит в матче с Ювентусом, когда туринцы отыгрались 3:0 и на последних секундах пенальти, который вывел Реал в полуфинал. Скорее всего ЗМ должен был получить Гризманн. Он чемпион мира, победитель ЛЕ и выиграл Суперкубок УЕФА в матче с Реалом.

Я никогда не говорил, что Снейдер заслужил ЗМ. Его даже в тройке не было. Конечно, он выиграл требл и дошел до финала ЧМ, но я не помню, чтобы он что-то выдающегося сделал или забивал важные голы. Он не выделялся, как по мне.

То же самое Рибери. Я не смотрел и не смотрю Бундеслигу и не могу судить был ли он лучшим. Просто на фоне Роналду, который ничего не выиграл и не стал лучшим бомбардиром, отдать ЗМ Рибери было бы логичным. Тем более, что турниров сборных в тот год не было.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:01
Сейчас есть продвинутая статистика - вот ее нужно брать и в зависимости от важности матчей по ней судить игроков, сколько именно решающих действий они совершили, отдавая предпочтение креативщикам перед разрушителями, т. к. самых талантливых игроков ставят в креатив. Плюс - нужно учитывать, насколько игрок соответсвует современным трендам. А уже потом оценивать его медийку и прошлые заслугии количество внефутбольных, "цирковых" элементов на поле - за что так любили Роналдиньо. А то получается, что не просто зачетка на студента работает, а тупо уже без студента зачетку берут и высший балл по привычке ставят)))
Месси прекратил бегать и прессинговать, почти прекратил забивать и обыгрывать - по сравнению с собой топовым, - но все равно ему награды достаются. Вон - рон прекратил со штрафных забивать - так 3 года ювентус при живом пьяниче кошмарил))) И все терпели)))
Мне кажется, когда он уже игроком запаса будет - создадут какую-нить награду - джокер футбола - и ему лучшего игрока замены через год вручать будут - с роном пополам.
Пы. сы. Неймару реально пришлось ОЧЕНЬ постараться, чтобы покинуть списки вечных любимчиков индивидуальных наград)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:48
Я запутался - короче, на мой взгляд вы считаете, что модрич не заслужил свой зм. правильно? а кто тогда?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:45
почему же тогда снейдер, рибери заслужили зм, а модрич якобы нет?))) почему по вашей логике не дать его системообразующему игроку, а опять форвардам?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:42
Так то, что сборную Аргентины за уши тащили весь турнир - это и есть награда для месси - титул чемпиона мира у него есть - это круто. ЗМ-то тут причем? Это индивидуальная награда!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:39
да нойер должен был в 14-м брать, а лучший ирок чм - кросс должн был быть
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:37
Почему же рон был успешнее в лч, чем месси? Вот в сборной лучше месси, в чемпионате внутреннем тоже он лучше, более системообразующий игрок. В дриблинге тоже круче рона, пасы у него лучше, лучше выбирает позицию. А рон чуть более скоростной по карьере, более духовит, у него лучше физика и трудоголизм, сильнее удар, чуть дольше играл на топ-уровне. Рон более замыкатель, но замыкатель такой, которого еще долго не будет)))
Месси и так взял почти все индивидуальные награды, когда был на пике.
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:21
Это не я думаю, что Модрич не заслужил. Просто Модрич не был главным претендентом после окончания ЧМ и ЛЧ, а после ухода Роналду сразу им стал. Роналду тогда чуть ли не обвинил Переса, что он выбил ЗМ Модричу. Кстати, другие тоже думали, что Модрич не достоин. Вот, что другие сказали после получения ЗМ Модричем:

Ибрагимович: "Теперь мы знаем, что Месси все эти годы соревновался с Флорентино Пересом за "Золотой мяч", а не с Роналду"

Кьеллини: "У Роналду реально украли «Золотой мяч» в прошлом сезоне, когда «Реал» позаботился о том, чтобы он не получил эту награду, и это было очень странно. В этом сезоне борьба была более равной. При всем уважении к Модричу, даже в своем лучшем сезоне за карьеру он не заслужил «Золотого мяча»"
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 21:07
2023 - КДБ/Месси
2024- Викинг
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:04
хз, если уж и модрич не по делу получил, я не знаю, как вы оцениваете)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:03
Я не говорил про их футбольную переоцененность. Я говорил, что их медийка вполне ок, несмотря на крики шо бедных обделили)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 21:02
100%. Я просто уже не понимаю, что должен сделать любой футболист кроме месси, чтобы выиграть зм)))
stromshik
stromshik ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:35
Был бы Холанд аргентинцем и выиграл ЧМ плюс чемпионат Англии, ЛЧ и т.д. - мячик всё равно бы отдали Месси
Rattlehead
Rattlehead ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:14, ред.
Каннаваро весь турнир возили рылом по газону, и кабы не Буффон, то максимумом итальянцев был бы четвертьфинал. Но ЗМ отдали лысому карлику, хотя он не был лучшим ни по итогам клубного сезона, ни на ЧМ, ни даже в собственной сборной. По части абсурда этот ЗМ можно смело ставить в один ряд с 2010, 2013 и 2021 годами.
Про переоцененность пары Чави-Иньеста и вовсе смешно. Ключевое звено чемпионских Барселоны и сборной Испании, выигравших все главные трофеи.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 18:44
А кому ещё отдать этот приз!? Наверное Месси самый достойный
volga.kot
volga.kot
вчера в 18:40
Уж Месси отдайте этот приз в последний раз
9w6v9wtx3ypj
9w6v9wtx3ypj
вчера в 18:40
Отдайте
Elliada
Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:30
Замыкатели - футболисты, но их значение переоценено. К примеру, Бавария в прошлом году с поляком - чемпион, 1/4 ЛЧ, вылет из Кубка Германии. Этот сезон - то же самое, только без поляка.

Бензема получил по делу. Насчет Модрича не уверен. По-моему, он получил только потому, что Роналду ушел из Реала. Модрич не был главным кандидатом после ЧМ. Даже Роналду обвинил Переса, что он подсуетился для Модрича. У Роналду 2 точно лишних. Может, больше. В 2013 он не заслужил и в 2014. Тогда Рамос вытянул Реал к победе в ЛЧ, а Роналду забивал на ранних стадиях. На ЧМ Роналду провалился, даже из группы не вышел.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:27, ред.
Когда говорят: эпоха Месси и Роналду, это всё же не совсем верно. Это была эпоха Месси. При всём уважении к Криштиану, он очень далёк по таланту от аргентинца. Есть Месси, а остальные очень далеко. И если брать индивидуальную награду как лучшему футболисту, то пока играл Месси, он каждый год её должен был получать. Нет просто равного ему по таланту футболиста в современном футболе.

Нынешний сезон говорят многие, что Месси провалил. Но, на минуточку, он создал более 30-ти голов своей команды по системе гол+пас(!). "Плохой" сезон Месси был бы пределом мечтаний для 99% всех футболистов планеты. Именно поэтому такие цифры всеми и воспринимаются как неудачные, потому что аргентинец приучил весь мир к тому, что он феноменален, а не просто хорош.

Мало смотрел матчей Сити, но в тех, которые смотрел, Холанн ничем себя не проявил. Ни с Реалом, ни с Интером, ни с МЮ и т.п. Рано ему пока ЗМ, пусть подучится, всё у него ещё впереди. А Месси и в ПСЖ выдал хороший результат, и, особенно, на Кубке мира. Всё же он всю жизнь шёл к званию чемпиона мира, проходил обидное поражение в финале, уход из сборной и возвращение за долгожданным триумфом. Тоже считаю, что этот ЗМ последним будет у Месси, но он его заслужил. Заслужил исполнением мечты, к которой шёл всю свою карьеру.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:19
Очень важно хотя бы отметить тренд на крутых старых форвардов - типа Рона, Левы, Бензема - которые благодаря труду совершили рывок и победили как статистику себя молодых, так и природу. Хотя бы за это зм спасибо
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:17
Лева круто играл в 21, я не согласен, что он из жалости в номинантах был. Замыкатели - не футболисты что ли? замкнуть тоже важно
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:16
Да не согласен я с тем, что при прочих равных хоть раз месси зм не дали. Не было такого. Рон, Модрич и Бенз получали тогда, когда были лучше месси индивидуально. Был 2010 (на мой взгляд бесспорный), был 2019, был 21, ну и 23 будет. 4 спорных мяча - перебор
Elliada
Elliada
вчера в 18:14
Каждый год хейтеры Месси повторяют одно и тоже: "Месси не достоин", "ЗМ уже не тот", "Эта награда дискредитировала себя" и так далее, но продолжают следить за новостями и активно комментировать. Чтобы они не говорили, ЗМ главная индивидуальная награда в футболе. Так было и так останется.

Не понимаю, почему вообще столько возмущения. Месси выиграл ЧМ, а не только за одну победу в чемпионате хочет получить. Тем более, что это последний его ЗМ. Если Холанн топ, а не футболист одного сезона, у него еще будет возможность выиграть ЗМ. Как я уже отметил, за треблы и раньше ЗМ не всегда давали. В этом году ЗМ получит Месси. Если не он, то КДБ. Холанн точно не достоин ЗМ.
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