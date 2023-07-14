Уход Рамиреса напомнил о беде РПЛ. Почти не осталось опытных легионеров

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сегодня, 13:41

Смена поколений не только среди россиян.

В столице двое бывалых в РПЛ иностранцев

После перехода Медины «Спартак» объяснил решение взять игрока ЦСКА за большие деньги. Говорят, Хесус поможет адаптироваться в Москве соотечественнику Дуарте. А Медина давно живет в столице? Впрочем, если смотреть на состав «Спартака», то увидите странную для РПЛ последнего десятилетия картину. Единственный опытный легионер это Промес.

Голландец вернулся два года назад, но до этого много сезонов провел за «Спартак». Рядом только Мозес, пришедший два года назад. Но Виктор пропустил значительную часть прошлого сезона из-за сложной травмы. Вряд ли Абаскаль, если подписывает вингеров, продолжит сотрудничество с нигерийцем, который подумывает об уходе. Если вдруг заиграет в роли «десятки», то останется, но вожаком точно не является.

А когда Промес и Мозес уйдут, то самым опытным человеком с паспортом другой страны станет немец Классен, хотя он в клубе с января 2022-го. Может, хотя бы «армейцы» сохранили парочку опытных легионеров? Бистрович вернулся из аренды, он в ЦСКА с 2018-го. Но клуб планирует расстаться с полузащитником, у которого контракт еще на два года. Значит, самым опытным легионером оказывается Гайч, хотя Адольфо тоже может уехать.

Если Зайнутдинов сменит команду, то самым опытным легионером ЦСКА из основы станет Милан Гайич, а он пришел в прошлом году. У «Динамо» бывалым легионером является Лаксальт, который окажется на скамейке, если Скопинцев будет в ударной форме. Уругваец в клубе всего два года, а из-за травм провел немного матчей. Но вместе с младшим на десять лет грузинским хавбеком Гагнидзе – бывалые легионеры новой команды Лички.

У «Локомотива» есть ветеран Гильерме, в клубе с августа 2007-го. Но если учитывать его статус резервиста, то самым опытным иностранцем на поле становится армянин Тикнизян, а он недавно пришел из ЦСКА . В четырех богатых и знаменитых московских клубах в основе может играть один опытный в РПЛ легионер без российского паспорта – Промес. И это плохо, ведь сыгранные иностранцы делали чемпионат мощнее.

В «Зените» костяк легионеров заметно опытнее

А это значит, что и сыгранность выше. Если в Москве можно считать себя «ветераном», когда ты иностранец с двумя сезонами за плечами, то Барриос в РПЛ с февраля 2019 года, четыре с половиной сезона. Дуглас Сантос приехал лишь на полгода позже. Конечно, «Зенит» тоже потерял опытных иностранцев, но Малком в клубе четыре года, а Вендел три сезона. Понятно, почему Семак сделает всё, чтобы затянуть переговоры новых клубов с этими футболистами, и даже за Клаудиньо будут цепляться.

Сантос говорит, что между латиноамериканцами клуба тесная связь. Присутствие обжитых в Санкт-Петербурге иностранцев позволяет молодым легче адаптироваться. И это важно, так как зарубежный новичок легко может чувствовать себя чужим. Бразильцам привычно сложно в климате с холодными зимами. Хотя не только им. Кассьерра, возможно, любит Санкт-Петербург меньше, чем Сочи, погода тоже играет роль в настроении футболиста. Месси прямо грешил на климат в промозглом Париже.

Нет мелочей в футболе. Если «Зенит» потеряет Барриоса и Сантоса, как москвичи потеряли ведущих легионеров с приличным опытом выступлений в РПЛ , вроде Боккетти, Чорлуки и Вернблума, то это автоматически ударит по чемпионам. Когда есть ветераны и старожилы, то понятна иерархия в раздевалке. А если теряют связи, то начинается брожение, поиски врагов и создание коалиций, как было во времена недовольства Денисова зарплатой Халка и других легионеров.

«Ростову», «Краснодару» и другим важны иностранцы

У Карпина российский состав, но что они с ним выиграли? С Навасом, Нобоа, Азмуном и Калачёвым обыгрывали «Баварию» в Лиге чемпионов с Левандовским, Ламом, Алькантарой, Рибери и Боатенгом на поле. Комличенко и компания, при всем уважении, иного полета птицы. Карпин уступал в РПЛ чаще, чем мог бы с легионерами уровня Еременко. Конечно, у него есть свой Тикнизян, а именно армянин Байрамян, который в клубе с 2011 года. Но в основе явно не хватает опытных иностранцев.

У «Краснодара» похожая проблема. Кайо после ухода Рамиреса к Черчесову становится старожилом. Но разговоры о качестве игры Кристиана не стоит путать с темой важности ветеранов в коллективе. Петров не консолидирует ни молодых россиян, ни молодых иностранцев, на которых Ивич сделает ставку. Хорошо, что есть Кордоба и Сперцян, но оба в первом составе два года. К тому же, форвард и атакующий хавбек могут покинуть РПЛ .

В РПЛ остается парочка опытных иностранцев, вроде Бикфалви в «Урале» и Нобоа в «Сочи». Но если говорить о «Краснодаре», то Мартынович, Жоаозиньо, Перейра, Рамирес, Гранквист и Ари остались в истории клуба. Нужно время, чтобы найти и наиграть новых легионеров. Причем их класс вряд ли будет выше, чем у названных ветеранов. Отказаться от иностранцев тоже нельзя, это утопия. И от того, насколько быстро найдут сильных зарубежных новичков, зависят итоги сезона.

Касается «Спартака» и ЦСКА , «Оренбурга» и «Ахмата», где есть опытный Бериша, но даже Богосавац в Грозном всего три года. Отток легионеров совпал со сменой поколений. Прошлый сезон показал, что почти все команды пошли в атаку, чтобы компенсировать дефицит качественного футбола. Но Игорь Денисов прав, класса в РПЛ стало меньше. Знаем, что в новом сезоне тоже хватит веселых матчей, но даже Семак переживает из-за вероятного ухода опытных иностранцев.

Малкома, Вендела и Клаудиньо будет непросто заменить, поэтому важно удержать хотя бы Барриоса и Дугласа как ветеранов и ориентиров для молодых бразильцев, вроде Ду Кейроса, Ренана и Педро. Если пятикратный чемпион доверяет иностранцам больше, то стоит ли удивляться подписаниям «Спартака»? Абаскаля хвалили за работу с российской молодежью, но нужен результат – везут легионеров.