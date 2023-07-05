Хакими — лучший правый защитник мира в рейтинге ESPN

Стало известно, какие игроки включены в рейтинг лучших правых защитников мира по версии ESPN. Топ-10 списка имеет следующий вид:
1. Ашраф Хакими (ПСЖ)
2. Киран Триппьер («Ньюкасл»)
3. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)
4. Рис Джеймс («Челси»)
5. Жюль Кунде («Барселона»)
6. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
7. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)
8. Даниэль Карвахаль («Реал»)
9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)
10. Джереми Фримпонг («Байер»)
Помимо этого, опубликован список лучших вингеров мира.
либо Джеймса взять Реалу то надо
либо Джеймса взять Реалу то надо