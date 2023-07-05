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Хакими — лучший правый защитник мира в рейтинге ESPN

вчера, 11:16

Стало известно, какие игроки включены в рейтинг лучших правых защитников мира по версии ESPN. Топ-10 списка имеет следующий вид:

1. Ашраф Хакими (ПСЖ)

2. Киран Триппьер («Ньюкасл»)

3. Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

4. Рис Джеймс («Челси»)

5. Жюль Кунде («Барселона»)

6. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

7. Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

8. Даниэль Карвахаль («Реал»)

9. Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)

10. Джереми Фримпонг («Байер»)

Помимо этого, опубликован список лучших вингеров мира.

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FenixSL
FenixSL
вчера в 11:46
либо его вернуть
либо Джеймса взять Реалу то надо
Гость
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