Месси покоряет Америку голами. Роналду зря отправился в Саудовскую Аравию

1690356263

сегодня, 10:24

Легендам стоило снова поиграть в одной лиге.

Лионель забил сотому клубу в карьере

Пострадала команда «Атланта Юнайтед». «Интер Майами» выиграл 4:0, вышли из группы Кубка лиг в плей-офф после двух побед. Этот турнир объединяет команды из мексиканского и североамериканского чемпионатов. Впервые в истории кубка, стартовавшего всего четыре года назад, в нем принимают участие 47 клубов из США , Канады и Мексики.

Месси вовремя подъехал. Хотя «Интер» это последняя команда Восточной конференции МЛС , в чемпионате перерыв. Ближайшие недели заняты матчами Кубка лиг. Лионель дебютировал против мексиканцев из «Крус Асуль» несколько дней назад. Аргентинец реализовал штрафной удар на 94-й минуте, вырвал победу. А теперь на счету Месси дубль и ассист.

Разбили «Атланту», которая намного выше в регулярном чемпионате. Появление Месси в «Интере», где его сделали капитаном, мгновенно сказалось на моральной готовности коллектива. Напарникам приятно играть с легендой. Финский полузащитник Тэйлор вчера сделал дубль, насмотревшись на действия Месси.

Лионель после Кубка Америки и ЧМ добавил в умении сплотить коллектив. Из него теперь неплохой капитан, особенно для аутсайдера веселой лиги со слабыми вратарями.

На Месси смотрели 12,5 млн зрителей

Игру «Интера» и «Атланты» посмотрело больше людей, чем поединки финальной серии НБА , где средняя аудитория по 11,65 миллиона зрителей. Баскетболист Никола Йокич, которого американские фанаты прекрасно знают, не смог сгенерировать такой интерес, как Месси в футболке трендового благодаря фильму «Барби» розового цвета. Лионель рад, что не поехал в Саудовскую Аравию.

В Майами аргентинец может с семьей пойти в супермаркет, позагорать на пляже, а потом насладиться футболом. Защитники «Атланты» настолько медленные, что голевой забег Месси начал с выхода один на один, а затем добил мяч после собственного удара в штангу. Уже видно, что наставник Херардо Мартино, приглашенный по просьбе Месси в Майами, может создать интересный коллектив.

Специалист полагается не только на снайперские таланты Месси, но и на диспетчера Бускетса. Серхио важен для «Интера», новичок мгновенно поменял игру команды. А дополнительную аудиторию в Майами привлекут, если приедет Суарес. Бекхэм за 150 тысяч долларов выкупил у клуба из Сан-Хосе слот для легионера. Осталось только убедить «Гремио» отпустить форварда.

Также заговорили о свободном агенте Иньесте. Новую команду Месси, Бускетса и Альбы уже можно называть каталонской бандой и «Барселоной Майами».

Роналду зря не отправился в Нью-Йорк

Криштиану обожает главный город США . В Нью-Йорке португалец не сможет насладиться пиццей и бейглами, зато с радостью приобрел там недвижимость. Если бы миллиардер Роналду отказался от сделки с шейхами, то мог бы играть в США . Интереснее всего было бы свести Криштиану и Лионеля если не в одной команде – чревато конфликтами, то в одной конференции.

Представьте аудиторию матча клубов Нью-Йорка и Майами с участием Роналду и Месси. Дебют Лионеля показывает, насколько американцы обожают спорт в целом и сколько у них платежеспособной аудитории. Обычные билеты на матч Месси продавали за 47 000 рублей, а знаменитости выложили больше, чтобы постоять у бровки вместе с Ким Кардашьян.

На игру с «Атлантой» Месси выводил сын DJ Khaled. Мальчик разволновался и расплакался из-за шума стадиона. Но шоу в итоге удалось, ведь даже для США 12,5 миллионов зрителей это много. Для сравнения, игры «Зенита» и «Спартака» собирают около 1,5 млн человек. Хотя вчерашний матч скорее можно сравнивать с рядовым поединком в Кубке России.

Хватает Месси, чтобы смотрели миллионы. Бекхэм рассказывал, что годами готовил этот трансфер. После двух матчей, в которых Лионель забил трижды и сделал ассист, Дэвид убедился в правильности ставки. Лионель не привлекает ненавистников, как получилось у Роналду в Саудовской Аравии. Фанаты «Аль-Насра» критиковали португальца, что не выиграл титул.

Роналду не всё нравится в аравийских песках. А в Майами – городе туристов, пенсионеров и бандитов в отставке, где многие знают испанский язык, Месси будет комфортнее.

МЛС не хватало такого футбольного кумира

Бекхэм и инвесторы создали клуб с нуля. У Месси скромная задача – оторвать «Интер Майами» от последнего места в таблице. Предрекаем им успех. Лионель получит неплохие деньги. Помимо 50 миллионов долларов его ждут выплаты по хитрым схемам ото всех, кто связан с МЛС . Американцы умеют создавать спортивных идолов, а в футболе вакансия пустовала.

Месси может ходить полем почти весь матч. Но важно, чтобы забивал и раздавал передачи. Например, на днях побили последний рекорд пловца Фелпса. Но именно Майкл это икона своего вида спорта, а не ребята, которые плывут быстрее. МЛС нуждалась в Месси как в символе величия. Чтобы новый зритель подумал: «Раз в футболе такие мастера, буду смотреть».

В США глобально невозможно конкурировать с американским футболом. Смотреть Супербоул это национальная традиция, там аудитория свыше 120 миллионов человек. Но не стоит забывать, насколько Месси знаменитый человек. Финал ЧМ Аргентины и Франции зацепил 1,5 миллиарда жителей планеты. Игру «Интера» смотрели в Южной Америке, Мексике и Канаде.

Сентиментальный Бекхэм всплакнул от счастья после удачного штрафного Лионеля на 94-й минуте дебютного матча. Если аргентинец вытащит «Интер Майами» в плей-офф, то это будет еще один кирпичик в стену успешно развивающегося футбола в США . Американцы влюбили в игру детей и женщин, ставили на плавное развитие МЛС , внимательно считали деньги.