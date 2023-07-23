ЦСКА уступил «Уралу» в чемпионате впервые за 28 лет. Ошибался даже Акинфеев

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сегодня, 13:12

Фанатам «армейцев» пора переживать.

У ЦСКА слишком много середняков

В основе тренера Федотова много футболистов, которые не нужны клубам из ЛЧ , где «армейцы» раньше постоянно играли. Видна разница между самыми мастеровыми игроками и ребятами, которые не годятся для заманчивых приглашений из Италии. Против «Урала» в Екатеринбурге вышли Набабкин, Гайч, Зделар, Мендес и Заболотный. Половина команды тренера Федотова годится для основы «Ахмата» и «Оренбурга», но не для титула в РПЛ .

ЦСКА важно срочно усилить состав. Конечно, хавбек Мендес может выдать удачный пас на форварда Заболотного. Но этот реальный эпизод из матча против «Урала» раскрывает сразу две беды «армейцев». Первая проблема – у чилийского хавбека ЦСКА мало таких навесов, он не финн Роман Еременко, который чаще создавал подобные моменты. Вторая – даже если пройдет навес на Заболотного, мяч скорее полетит в сторону от ворот, как и случилось.

Из мелких эпизодов складываются поражения. Как в финале Суперкубка против «Зенита», когда Кержаков отразил все удары ЦСКА в основное время. В мелочах «армейцы» отстают от чемпиона. Например, опорник Мухин подменял в основе универсала Облякова на правом фланге атаки. Снова вынужденный эксперимент из-за кадрового голода, как год назад с Зайнутдиновым в роли центрального защитника. А сейчас в обороне играет латераль Мойзес.

Мухин в атаке против «Урала» не стал героем, а потом у своих ворот глупо нарушил правила. Мишкич реализовал пенальти ударом по центру ворот. Акинфеева в этом эпизоде нет смысла винить, а первый гол «Урала» на совести ветерана. Голкипер не достал навес с угла поля, едва не пропустил прямым ударом после стандарта. В классе Игоря Владимировича даже после такого курьеза не сомневаемся, а его напарники слабее. И лазарет не пустует.

К Дивееву присоединился еще один защитник, бразилец Роша. Но даже Виллиан вместе с форвардом Чаловым играли с заметными перепадами. Нестабильность это одна из причин, почему ключевых игроков ЦСКА не забрали в другие лиги. Покупатели сомневаются. Символами современных «армейцев» являются не только Акинфеев с Чаловым, но и Заболотный с Карраскалем. Колумбиец покинет ЦСКА , не сошелся характером с Федотовым.

В РПЛ не осталось слабых соперников

Когда «Ференцварош» Черчесова вылетел из Лиги чемпионов от клуба с Фарерских островов, то тренера мгновенно уволили. Но параллельно вспоминали слова Моуриньо, что современные технологии научили маленькие команды трюкам больших клубов. Есть доступ к продвинутой статистике, можно идеально изучить соперников. В РПЛ , где команды тоже тянутся к стандартам качества благодаря анализу футбола, почти не осталось безграмотных команд.

Пусть «Урал» боролся за выживание в прошлом сезоне, его возглавляет бывший тренер ЦСКА Ганчаренко. У белоруса слабая статистика против «армейцев», но вчера он заслужил вторую победу в десятой игре против москвичей. «Урал» — кубковые бойцы, которые умеют организованно обороняться. В прошлом сезоне у ЦСКА было в среднем 5.4 удара в створ за игру, а вчера лишь 3 попытки. За полчаса после гола престижа от Заболотного «армейцы» ни разу не попали в створ ворот Помазуна.

«Урал» стал тренерской командой, где организация футбола компенсирует отсутствие звезд. Ганчаренко в «Краснодаре» и ЦСКА тоже ставил на слаженность и послушность коллектива. У Владимира Федотова в целом похожий подход, но вчера стиль сработал против тренера москвичей. Но этот наставник умеет реагировать на осечки. Лишь раз в РПЛ в прошлом сезоне после поражения ЦСКА проиграл еще раз. Зачастую сразу выигрывали, нередко забивали много мячей.

Но пока у москвичей не появились новые лидеры, которые удвоят усилия Чалова, Акинфеева и Мойзеса, неудачи неизбежны. В финале Суперкубка против «Зенита» москвичи отработали намного лучше, но тогда удобно держались за игру вторым номером. Против «Урала» пришлось 66 % времени вести игру, но выжали жалкие три удара в створ. ЦСКА проиграл по счету и по общему количеству выстрелов в сторону ворот.

Нельзя судить ЦСКА по одному поединку

В чемпионатах России «армейцы» не уступали «Уралу» с 1995 года. Прервалась одна из самых длительных серий в истории турнира. Когда речь о 23 поединках, то можно смело называть соперника удобным. Тем более, тренер ЦСКА Федотов – бывший игрок «Уралмаша», поэтому мог ответить своими знаниями о сопернике на внутреннюю информацию Ганчаренко. Но у ЦСКА не получилось повторить мощный старт прошлого сезона.

Впрочем, тогда за высоким количеством ударов прятали недочеты в игре. Акинфеев спасал, а теперь ему не дали шанса исправиться за ляп после углового в первом тайме. Также видно, что ЦСКА не подготовился к потерям ключевых игроков. Бабаев надеется, что из самых сильных игроков потеряют только Зайнутдинова, но «армейцы» затянули с покупками. Похоже, есть проблемы с деньгами и доступом к платежным системам.

В ближайшие дни все силы бросят на переговоры с «Зенитом» по Карраскалю. Чемпионам после ухода Малкома нужен адаптированный в РПЛ атакующий игрок. А для ЦСКА приоритетным является российский покупатель, чтобы не было преград с зачислением денег на счета клуба. Работа продолжается, хотя стартовали с двух поражений – по пенальти от «Зенита» и от «Урала». Но никогда не стоит давать прогнозы по короткой серии.