Безумный дебют «Спартака» в сезоне. Это первая победа москвичей в РПЛ 2023/24

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сегодня, 23:11

С четвёртой попытки столичный клуб набрал три очка.

Абаскаль грамотно выбрал тактику на поединок

У тренера «Спартака» был соблазн выбрать базовую схему «4-3-3». Поставить Промеса на острие, а Зиньковского и Мозеса на фланги, ведь Соболев сидел на трибунах из-за дисквалификации. В таком случае Зобнин играл бы с Мартинсом в опорной зоне, а в основе снова появился бы Игнатов. Но Михаила в этот раз выпустили джокером. И выбрали более подходящий для «Оренбурга» вариант – «4-1-4-1». Высокая и широкая линия атаки спасла москвичей в концовке матча.

И мало что у гостей останется в атаке, если отнять две идеальные контратаки «Оренбурга» имени передач хавбека Веры. И стартовый план, и перестановки Абаскаля работали на «Спартак», как и знаменитый характер команды, проверенный в прошлом сезоне в РПЛ . Логично использовали в атаке Мозеса, так как это игрок высокого класса. В обороне отсутствие Джикии и новичков привычно компенсировал хавбек Литвинов. В будущем интересно оценить «Спартак» с Русланом в опорной зоне.

Зобнин часто работал на атаку, а вот Мартинс потерялся при контратаках «Оренбурга». Истинный опорный хавбек лучше управляет линией защиты при стандартах своей команды. Но без голевых моментов «Оренбургу» нечем особо хвастаться. Когда счет по ударам за первый тайм 12:2, а по точным выстрелам 4:0, то можно похвалить Абаскаля. Причем «Спартак» не передерживал мяч в немых попытках найти момент, а заставлял «Оренбург» раскрываться.

Стартовый план тренера сработал, хотя без гола Мозеса не хватало бы финального аккорда. Но раз нигериец забил до перерыва, то мало кто думал, что впереди такая безумная вторая половина поединка с четверкой голов и моментами.

У «Спартака» было трио «свободных художников»

Кроме Зиньковского и Промеса, которым амплуа приказывает действовать по всему фронту атаки «Спартака», на поле у Абаскаля были скрытые «свободные художники». Мозес в такой роли играл многократно, поэтому его активные действия от опорной зоны до чужой штрафной площади не удивляют. И на голевую передачу Промеса нигериец удачно открылся на позиции самого Квинси, Виктор сыграл как левый вингер.

Также не удивляет высокое расположение Зобнина. Центральный полузащитник «Спартака» привык частенько атаковать. Роман тоже поучаствовал в первой голевой комбинации. А вот третьим свободным художником стал Хлусевич, в будущем автор победного дубля. Поскольку левый латераль «Спартака» правша, то не может играть как Зинченко в «Арсенале», постоянно разгоняя удачные атаки из центра поля.

Зато опыт работы в атаке у Хлусевича большой, поэтому опасно смещался в центр перед штрафной площадью «Оренбурга». Хотя «Спартаку» пришлось «разменять» форварда Мелёшина, у бедняги было мало касаний, на него не играла команда, наличие большого количества игроков, не связанных с конкретной позицией, развязало москвичам руки в атаке. Но в первом матче сезона невозможно сыграть идеально.

Особенно с точки зрения функциональной готовности. Но есть один показательный факт о «Спартаке». 19 из 22 ударов по воротам «Оренбурга» случились в результате командных комбинаций. «Красно-белые» не сбивались на индивидуальную игру, а ставили на передачи. Промес оказался за спиной у Зиньковского и голосом попросил о пасе. Антон услышал тезку из Нидерландов, удачно сыграл пяткой – создали гол Мозеса.

Игнатов в конце матча тоже понял, что Хлусевич прочитает его передачу стопой за спину. Поэтому в добавленное время фаворит вырвал победу 3:2. «Спартак» заслужил три очка, потому что остался собой до конца поединка.

В оптимальном составе москвичам будет проще

Хвалим Мелёшина, что уводил за собой защитников, но очевидно, что Соболев мог сыграть на острие намного грамотнее. Александр опытнее, чем молодой нападающий «Спартака». Хвалим Мартинса, что помогал быстро пройти середину поля «Оренбурга», но молниеносные голевые контратаки показывают, что в опорной зоне и в центре защиты «красно-белым» нужны другие футболисты.

Джикия ждет нового напарника и перемещения Литвинова в опорную зону. Мартинс прозевал контратаки «Оренбурга», а Дуарте традиционно давал себя обыгрывать. Бывшая команда тренера Лички привычно живая и опасная, но «Спартак» без ряда основных игроков тоже многое умеет. Поэтому после первого гола ждали новых атак москвичей. А получили два мяча «Оренбурга» — стало веселее.

Важно было не паниковать, ведь фаворит четко увидел собственную уязвимость в защите. Важно было не отдавать мяч «Оренбургу» надолго. А параллельно «Спартак» мог делать замены, так как скамейка у них сейчас интереснее, чем у ЦСКА . Абаскаль, в отличие от коллег из московских клубов, не потерял очки. «Оренбург» не был близок к победе, хотя достойно сыграл с новым наставником Ярошиком.

Но было понятно, что или сохранят счет 2:2, или «Спартак» успеет дожать соперника. Вера из «Оренбурга» двумя голевыми пасами, похоже, прошел кастинг в «Зенит». А вера «Спартака» в хороший сезон окрепла после волевой победы. Игра забудется, а результат останется. Например, после дубля Хлусевичу уже нет смысла вспоминать его мелкие огрехи в обороне, хотя они были при атаках соперника.

«Спартак» без парочки основных игроков и без усиления обороны – трансферы пока срываются, но с самостоятельным и техничным новичком Бонгонда набрал три очка против соперника, которому недавно проиграл 0:2. Хороший результат. Хотя сразу есть тактический вывод. Не получится использовать «4-1-4-1» чаще, если вместо Мартинса не найдут более квалифицированного волнореза.