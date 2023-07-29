«Атлетико Минейро» – «Фламенго» Рио-де-Жанейро: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» – «Фламенго», который состоится 30 июля 2023 года

«Атлетико Минейро»

После шестнадцати матчей текущего сезона «Атлетико» занимает тринадцатое место. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными встречами с участием «петушков». Восемь матчей к ряду «чёрно-белые» не выигрывают своих соперников. С минимальным счётом дома «Атлетико Минейро» проиграло «Коринтиансу» в рамках матча 14-го тура бразильской Серии A. Ничью раскатали в гостях «петушки» с «Гоясом» в позапрошлом туре.

На прошлых выходных со счётом 0:1 на выезде «Атлетико Минейро» уступило команде «Гремио».

«Фламенго»

На сегодняшний день «Фламенго» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находится на третьей строчке. Вспомним недавние матчи «красно-чёрных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Атлетико Минейро». Девять матчей к ряду «Большой Менго» не уступает своим соперникам. Со счётом 0:0 вничью завершилась игра 15-го тура Серии A с «Флуминенсе». В матче прошлого тура чемпионата «Фламенго» сыграло вничью с «Америкой Минейро» (1:1).

27 июля со счётом 2:0 «стервятники» на выезде взяли верх над «Гремио» в рамках первого полуфинального матча Кубка Бразилии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Минейро» – 2.43

Ничья – 3.25

Победит «Фламенго» – 3.00

Победит «Атлетико Минейро» с форой -1.5 – 4.65

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В трёх матчах из десяти последних «Атлетико Минейро» проиграло своим соперникам

За аналогичный период «стервятники» уступили в одной игре.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Фламенго» коэффициент 3.00. Не без труда, но в предстоящей гостевой игре «красно-чёрные» одержат победу над своим оппонентом. Как одна команда, так и вторая продолжат свои серии.