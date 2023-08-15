Топ-игроки громко ворвались на Ближний Восток. Рассказываем о дебюте Малкома, Фирмино и других звёзд

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вчера, 13:50

Два хет-трика, ассист Бензема и гол Мане.

На первых порах из-за эффекта новизны чемпионат Саудовской Аравии по уровню интереса может конкурировать даже с топ-5 европейских чемпионатов – слишком много топ-исполнителей этим летом приехали на Ближний Восток. Рассказываем о дебютных матчах именитых новобранцев и смотрим, чей – наиболее яркий.

Фирмино повел за собой группу звезд «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» после выхода в элитный дивизион чемпионата Саудовской Аравии был одним из самых громких на трансферном рынке среди аравийских клубов. Шейхи заполучили сразу несколько звезд – начали с подписания вратаря «Челси» Эдуара Менди, который оказался на скамейке, проиграв конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

Позднее состав дебютанта высшего дивизиона пополнили Рияд Марез из «Манчестер Сити», форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, футболист «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен, хавбек «Барселоны» Франк Кессье. Состав новичков по-настоящему грозный.

И все они вышли в стартовом составе на матч 1-го тура против «Аль-Хазема». Бразильский страйкер оказался на острие, Сен-Максимен и Марез заняли позиции на флангах атаки, Кессье вышел в опорной зоне, Менди отыграл весь матч на воротах. Еще из новичков в стартовой обойме появился бывший центрбек «Ромы» Роджер Ибаньес.

Роберто открыл счет на 6-й минуте – и к середине второго тайма без особого труда оформил хет-трик. Каждый раз бразилец легко отклеивался от соперника – сначала забил головой, затем замкнул прострел и в третий раз пробил без сопротивления во вратарской. В одном из забитых мячей бомбардиру ассистировал Рияд Марез.

Малком феерит в отсутствие Неймара

«Аль-Хиляль» тоже закупился прилично – после 3-го места в минувшем сезоне нужно возвращаться в борьбу за чемпионство. Для этого даже выцепили заскучавшего в ПСЖ Неймара – причем, по последним данным, заплатят французскому гранду 70-80 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов.

Пока бразильской звезды в клубе нет – зато есть другие. Заблаговременно успели договориться о трансферах центрального защитника Калиду Кулибали, опорника Рубена Невеша. Также подписали полузащитника Сергея Милинковича-Савича из «Лацио». Но самое дорогое приобретение на данный момент – Малком из «Зенита».

Он и обеспечил голевую феерию в первом туре чемпионата. Калиду и Сергей остались вне заявки, зато с первых минут на поле появились экс-футболисты «Зенита» и «Вулверхэмптона».

Что интересно, с хет-триком Малкома – такая же ситуация, что и с хет-триком Фирмино – бросается в глаза разница в классе. Первый гол пришел с оголившегося фланга «Абха» — Аль-Досари отдавал бразильцу передачу на огромном свободном пространстве, да и полузащитнику пробить по уже пустым воротам никто не помешал. В двух следующих голевых эпизодах новобранец «Аль-Хиляля» попросту резвился с мячом – сначала пробил с разворота, а затем с лёту попал в сетку.

«Аль-Наср» без Роналду, но с Мане уступил «Аль-Иттифаку» Джеррарда

На это противостояние тоже пришлось сразу несколько топ-дебютов. Прежде всего – экс-форварда «Баварии» и «Ливерпуля» Садио Мане. Сенегалец попал в крайне статусную компанию – в одной команде с ним оказались недавний финалист Лиги чемпионов и бронзовый призер ЧМ -2022 Марцело Брозович и многократный обладатель ЗМ Криштиану Роналду. К слову, на поединок против «Аль-Иттифака» ни тот, ни другой не вышли.

Состав новобранцев «Аль-Иттифака» на порядок скромнее. Шейхи заманили к себе Стивена Джеррарда, которому с первой попытки не покорилась АПЛ – он не задержался по главе «Астон Виллы». Зато в новом коллективе получил возможность поработать с недавним лидером «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном. Помимо него, состав клуба пополнил экс-форвард «Лилля» Мусса Дембеле.

Для победы в принципиальном столкновении первого тура этого хватило – при чем в обеих командах успели отличиться новички. Уже на 4-й минуте Садио Мане вывел «Аль-Наср» вперед – во втором тайме дважды забил «Аль-Иттифак». И автором победного мяча стал Дембеле – на 53-й минуте он оказался в одиночестве в чужой вратарской и спокойно замкнул передачу.

Фабиньо, Канте и Бензема вышли в старте – Карим отдал ассист

«Аль-Раэд» — стабильный середняк чемпионата Саудовской Аравии, но у действующего чемпиона в предыдущем сезоне возникали проблемы с этой командой – минимальная победа (1:0) в первом круге и безголевая ничья во втором.

Летом в составе «Аль-Иттихада» появились сразу два футболиста из Английской Премьер-Лиги – Фабиньо и Нголо Канте – и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

С экс-опорниками «Ливерпуля» и «Челси» у команды не было никаких проблем в обороне, а Карим постоянно нагружал вратаря соперника. Первый гол – следствие грубой ошибки оппонента, которой французский нападающий легко воспользовался – отдал на свободное пространство под забегание Абдерразака Амдалла, тот сместился к центру штрафной и прошил голкипера.

В следующих двух мячах уже никто из новобранцев «Аль-Иттихада» участие не принимал – гости спокойно увеличили преимущество до трех мячей и добыли «сухую» победу. Бензема отыграл весь матч, Канте покинул поле на 83-й минуте, Фабиньо ушел на замену на 90-й.