Безумная победа 5:4 «Спартака» и поражение ЦСКА. Кубок снова радует живым футболом

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вчера, 22:54

«Динамо» и «Краснодар» тоже повеселили голами.

Группа А

ЦСКА — «Факел» — 0:2; «Оренбург» — «Сочи» — 2:0

«Тройнички за тройничком», как выразился после поражения от «Факела» тренер ЦСКА Федотов. Наверное, наставник подразумевал плотный график и матчи через три дня. Если в первом туре группового этапа Кубка «армейцы» в гостях снесли 6:0 «Оренбург» в матче с двумя удалениями, то теперь дома проиграли «Факелу». Аутсайдер плотно сыграл у собственных ворот и пользовался ошибками «армейцев», вроде эпичного промаха Заболотного из верной позиции. Федотов ждёт усиление состава. И поражением неприятности ЦСКА не ограничились, так как травму получил Гайич. Её серьезность определят, но повреждений на старте сезона много, а график плотный. Дивеев в лазарете надолго, Роша только вернулся и не сумел сразу войти в игру. Впереди у ЦСКА поединок против «Сочи» — еще одного участника кубковой группы «А». Команда специалиста Хохлова тоже проиграла с разницей в два мяча, только «Оренбургу». Для тренера Ярошика это долгожданная первая победа в новом клубе. Завертелась интрига в этом квартете. Впереди еще четыре матча, можно огорчить даже обладателя кубкового трофея ЦСКА . «Факел» не испугался «армейцев» в гостях, значит, будет интересно.

Группа В

«Рубин» — «Локомотив» — 0:1; «Урал» — «Ростов» — 1:0

На выходных Галактионов выслушал футбольную лекцию от коллеги Федотова. Молодой тренер мог озадачить ЦСКА на старте московского матча, но дальше «Локомотив» пропустил четыре мяча. После разгрома в дерби 1:4 стоило собраться в Кубке. Тем более, начали турнир с победы над «Уралом». Теперь отправились в Казань, где сумели забить на один гол больше, чем команда Рахимова. Также с разницей в один мяч завершился поединок «Урала» и «Ростова». В Екатеринбурге команда Карпина пыталась найти моральный реванш за разгром от «Крыльев Советов» 1:5 на выходных, но Ганчаренко прекрасно знает, что в его «Урале» собраны опытные кубковые бойцы. Гол Юшина в конце первого тайма позволил набрать первые очки в Кубке. Здесь тоже вся борьба впереди, поскольку из квартета выходят три команды. «Локомотив» сделал заявку на первое место, но даже «Рубин» после двух поражений еще может совершить камбэк и выйти хотя бы в плей-офф Пути регионов.

Группа С

«Крылья Советов» — «Зенит» — 0:1; «Ахмат» — «Балтика» — 0:2

«Зенит» в смешанном составе, как любит называть его Семак, сыграл в Самаре. Там базируется один из лидеров РПЛ на старте сезона. «Крылья Советов» достойно смотрелись против чемпионов, которые снова нанесли мизерное количество точных ударов по чужим воротам, всего два. Но при этом петербуржцы умудрились с первой попытки разогнать идеальную голевую атаку с фланга в центр. Забил Сергеев, бывший футболист «Крыльев Советов». Иван не праздновал гол из уважения к самарцам. Атакующие игроки Осинькина тоже проявили слишком много уважения к сопернику, который перешел на схему «3-4-3». Широкая игра позволила «Зениту» отработать медленно, но прилично. Светила ничья, но один гол изменил настроение поединка. У фаворита группы две победы на старте, полет нормальный. А последний матч второго тура Кубка сыграли в Грозном, где «Ахмат» пропустил от «Балтики» в первом тайме. Команда Игнашевича крепче, чем хотелось бы старожилам РПЛ . После перерыва подопечные Ташуева старались наверстать промахи, реализовать моменты, которые оставили незакрытыми после первого тайма. Давление «Ахмата» не сработало, а вот ошибки остались — «Балтика» забила второй мяч в гостях. В этом квартете есть ожидаемый лидер в лице Семака и неожиданный, команда Игнашевича. Такими темпами у «Ахмата» будет новый главный тренер, ведь команда Ташуева в списке сюрпризов старта, но со знаком минус.

Группа D

«Спартак» — «Пари НН» — 5:4; «Динамо» — «Краснодар» — 4:3