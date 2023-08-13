«Челси» и «Ливерпуль» сняли голевое проклятие. Но ничейная эпидемия осталась

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вчера, 21:16

Седьмая мировая команд подряд.

«Челси» пытался завладеть преимуществом

- Если сравнивать команды с песнями, то у Почеттино текст и мелодия интереснее. «Ливерпуль» повторял два аккорда всю дорогу, чаще играя без мяча. Когда в середине второго тайма Александер-Арнольд тянул время, вбрасывая мяч из аута, то эпизод описал поединок. «Челси» пытался развиваться по ходу матча, а «Ливерпуль» ждал ошибку соперника. Повезло лишь несколько раз, и это комплимент обороне «аристократов».

- Почеттино с уважением относится к «Ливерпулю». У Маурисио есть проигранный финал Лиги чемпионов от Клоппа с «Тоттенхэмом». У аргентинца лишь три победы в 17 играх против «Ливерпуля». Плохая статистика, поэтому Почеттино предпочел широкую схему. Базовые «3-4-2-1» превращались в «3-5-2», когда один инсайд оттягивался в центр, а форвард Джексон работал на линии Стерлинга. Новый нападающий был полезнее, чем Рахим.

- Тиаго Силве помогали молодые защитники Колуилл и Дисаси. Новичок из «Монако» даже забил гол. Чилуэлл отправил мяч в штрафную площадь, где Аксель Дисаси сыграл в стиле заправского форварда. А вот Салах забил из офсайда. В первом тайме оборона «Челси» ошибалась, ведь много произошло перестановок. В воротах Роберт Санчес – новый голкипер команды. Но после гола Диаса у «Ливерпуля» не стало больше моментов.

- Почеттино затянул с заменами в атаке. Можно было снять Чиквуемеку и Стерлинга, ведь на лавке были Мудрик и Мадуэке. Тренер боялся нарушить хрупкий баланс при прессинге. Галлахер и особенно Энцо Фернандес неплохо смотрелись против новой полузащиты «Ливерпуля». «Елочка» «Челси» не сработала в атаке, но для обновленной команды лондонцы сыграли нормально. Только сил взвинтить темп в конце не хватило.

- «Челси» мог вырвать победу, если бы Чилуэлл чисто вышел один на один без офсайда. И мог проиграть, если бы не залез во вне игры Салах. Но такие моменты показывают, что между молодой командой Почеттино и более слаженным коллективом Клоппа, где меньше перестановок, нет невероятной разницы. Фанаты «Ливерпуля» вспомнят попадание мяча в руку Джексона рядом с корпусом, но арбитры матча правы, это не пенальти по современным правилам футбола.

«Ливерпуль» совсем не показал себя в атаке

- Несколько симпатичных атак первого тайма не значат, что «красным» удался матч в нападении. О наличии Гакпо на поле напоминали, когда голландца показывали крупным планом. Коди вышел левым центральным хавбеком, но номинальный форвард не созидал. Жота ни разу не пробил в створ ворот до замены. Диас забил гол, а Салах отдал голевую передачу, но оба заслуженно ушли с поля до финального свистка.

- «Ливерпуль» не был готов функционально. Наращивали темп на старте, а дальше затухли. Любая линия атаки зависит от последних передач. «Ливерпуль» с Собослаи пытался играть тонко, венгр несколько раз удачно откатил мяч, но пока нет точной игры в пас всей команды, Доминик не может управлять игрой. С Гакпо и МакАллистером рядом у новичка «красных» пока не получилось стать самым важным на поле.

- Тактически Клопп играл «4-3-3», как любит. Александер-Арнольд разок ошибся в обороне позиционно после умного паса Энцо Фернандеса, но Алиссон не пропустил. Ван Дейк играл надежнее, чем Конате, но здоровяк из Франции после гола Дисаси собрался. Будь у Клоппа опорный хавбек, вроде Кайседо, за которого устроили безумную драку с «Челси», можно было поднять выше Собослаи. А пока играли иначе.

- «Ливерпулю» было тяжело из-за брака в передачах в 21 %. Соперник терял мяч вдвое реже, хотя совершал намного больше пасов. «Челси» дома владел мячом, хотя не всегда располагал инициативой. «Красным» хватало опыта для создания подходов с ударами по воротам, вспомнить хотя бы шикарный выстрел ван Дейка с угла штрафной площади в сторону дальней девятки. Но меткость сегодня подвела обе стороны.

- Голкипер лондонцев Санчес едва не подарил сопернику гол, но обошлось без трагедии для Почеттино. Фолы замедлили игру. Было видно, что командам не хватает сил для знаменательного финиша. Зато споры и замены позволили защитить ничью, на которую команды в итоге согласились. Нуньес и Мудрик пытались удивить, но не создали голы ударом и передачей соответственно. Обоих стоило выпустить раньше.

Цифровое измерение поединка

453 минуты. Длительность серии без голов в матчах команд. Пять полных игр в пересчете. Фантастическая статистика, когда играют клубы с такими футболистами и расходами. Хорошо, что был голевой первый тайм, ведь во втором моментов больше не стало. Первая половина была более открытой, вторая более академичной с тренерской точки зрения. Почеттино и Клопп наладили защиту подсказками.

2 футболиста. Столько игроков старта «Челси» принимали участие в последней победе над «Ливерпулем» всего два года назад. Капитан Джеймс и левый латераль Чилуэлл. Всё, что нужно знать о текучке кадров в «Челси» Боэли. 9 других игроков основы (от Менди и Рюдигера до Вернера и Маунта) больше не в клубе. А если добавить запасных, то число увеличится до 18 человек. Теперь другая команда.

1 удар в створ. Показатель «Ливерпуля» на «Стэмфорд Бридж». Понятно, откуда четыре подряд ничьи со счетом 0:0 в этой паре. До этого было еще две мировые с голами. Теперь удивительная для статистики серия составляет 7 поединков. И не только «Челси» изменился. «Ливерпуль» тоже новый, Клопп недосчитался 13 игроков из заявки на игру двухлетней давности. Нет старых связей, вроде опытной тройки в атаке «Ливерпуля» – нет метких ударов.