У «Локомотива» нет атаки. «Крылья» наиграли на победу – но не удержали преимущество

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вчера, 20:41

Сошлись команды без ярко выраженного форварда.

У «Локомотива» неплохой старт в РПЛ , особенно если сравнивать с прошлогодним – сейчас коллектив идет неподалеку от первой пятерки и отстает от топ-3 всего на 5 баллов. Но определенные проблемы в игре «красно-зеленых» прослеживаются – сегодня очки у москвичей отобрали «Крылья Советов».

Без основных форвардов

Самарцам на старте тяжело из-за серии травм лидеров. До сих пор на поле не появлялся Владимир Писарский, восстанавливаются Дмитрий Цыпченко и Роман Ежов, пока не приходится рассчитывать на опорника Дениса Якубу.

Поэтому на острие Игорь Осинькин выпускал сначала связку Цыпченко-Карпицкий, после травмы Дмитрия оставил одного Егора – а против «Локомотива» центрфорварда играл профильный левый вингер Владимир Хубулов. Владислав Шитов оказался на правом фланге.

Что касается «Локомотива», у Михаила Галактионова богатый выбор на позицию нападающего. Главные опции – Артём Дзюба и Вильсон Изидор, при этом есть еще Владислав Сарвели, при острой необходимости можно поднять с позиции «десятки» Глушенкова. Но Артём получил повреждение – и даже после этого в стартовом составе неожиданно появился не французский бомбардир (возможно, поэтому появились слухи о его потенциальном трансфере в «Марсель»), а экс-футболист «Сочи».

Что еще интереснее, чистого форварда у «железнодорожников» в матче с «Крыльями» не было – Глушенков отходил на острие при прессинге, но при розыгрыше мяча часто опускался глубже для развития позиционной атаки. Сарвели либо оставался в нападении, либо отходил на правый фланг. «Десятку» играл Антон Миранчук.

Самарцы пеленали по рукам и ногам

Возможно, с этим и связан тот факт, что за всю игру столичный коллектив нанес по воротам гостей лишь 2 удара. Точно так же на это влиял активный прессинг «Крыльев».

«Красно-зеленые» большинство своих атак развивали через левый фланг, где играет мотор команды Сергей Пиняев. При этом молодого вингера бывшие одноклубники накрывали достаточно быстро – Гленн Бейл выдвигался на Сергея, не давая ему без сопротивления принять мяч (когда Пиняев врубает скорость, противостоять ему намного сложнее). В этой же зоне помогал Костанса – профильный левый защитник регулярно играет в опорной зоне из-за своей цепкости и умения идти в отбор без фола. Бразилец забирал спорные мячи, что помогало гостям начинать свои атаки.

К слову, и подопечным Игоря Осинькина любые моменты давались с боем. «Железнодорожники» плотно играли по сопернику – связка Карпукас-Баринов в опорной зоне была крайне активна, на двоих они совершили 5 отборов. Со временем «Локо» перешел на тройку центральных защитников – Баринов опустился к Фассону и Погостнову, опорная зона осталась на Карпукасе. И из-за такой плотности на протяжении всего матча было крайне много борьбы.

Гарре – топ-плеймейкер

Один из лучших игроков «Крыльев» на старте текущего сезона – аргентинский вингер Бенхамин Гарре. За 4 матча чемпионата он уже забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи – при этом вносит существенный вклад в развитие атак самарцев.

Против «Локомотива» Бенхамин номинально занимал позицию атакующего центрхава – при этом на деле регулярно смещался к правому флангу, где и так были Шитов с Бейлом. Аргентинец хорош под давлением, отдает точные передачи – и за счет этих качеств регулярно доставлял проблемы «железнодорожникам». Несколько раз он проходил к штрафной с мячом под давлением и успевал отдать под удар. Если же его удавалось накрыть, то «Крылья» все равно получали стандарт на чужой половине поля.

У «Локомотива» нет сценария без Дзюбы

По отдельности рычаги москвичей давали результат – в опорной Карпукас не допускал грубых ошибок, а Баринов вгрызался во все спорные мячи. Пиняев с Тикнизяном задавали темп атакам на левом фланге, Сарвели и Глушенков периодически менялись позициями, иногда оба выдвигались вперед под прессинг.

Но при активных перемещениях у «красно-зеленых» не было главного – остроты. 2 удара за весь матч, 0,34 xG и минимум врываний в штрафную. Вероятно, «железнодорожники» попросту не подготовили план на случай, если не будет доступен основной форвард – Артём Дзюба. 34-летний нападающий был «маяком» для дальних забросов. Если игра не шла, то, по крайней мере, было можно сбиться на подачи, за которые Артём отлично борется. Ни Сарвели, ни Миранчук, ни Глушенков такого эффекта дать не могут. По итогам матча недоволен качеством игры оказался и наставник «красно-зеленых» Михаил Галактионов:

Не удавалась игра. Были перепады в качестве, и они влияют на результат. Не стоит искать временные отрезки по матчу, нужно просто улучшать качество. Не будем говорить персонально по игрокам. Когда команда выигрывает, априори побеждают командные игроки, а когда команда проигрывает, виноват тренер. Неудовлетворительный старт, мы мало набираем очков. Но, самое главное, нас не устраивает качество игры.