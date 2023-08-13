Кейн не выиграл трофей в первом матче за «Баварию». Фаворита разгромили в Суперкубке

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вчера, 10:19

Харри изучает немецкое чувство юмора.

«Бавария» огорчила Кейна в день дебюта

Было бы красиво увидеть англичанина с первым во взрослой карьере трофеем после дебютного матча за «Баварию». Повторил бы знаменитый путь Фабрегаса из «Арсенала» в «Барселону». В Лондоне испанец за девять лет взял лишь два кубка, а в Испании в первом сезоне отпраздновал четыре трофея. У Кейна точно не будет столько успехов в стартовом сезоне в Германии. Самый легкий трофей потерян, «Лейпциг» разгромил фаворита в финале в родном Мюнхене.

Отдаем должное человеку, чье имя звучит как название винодельни. Тренер «Лейпцига» Марко Розе грамотно подготовился к поединку против принципиального соперника. У «Баварии» и клуба из восточной части Германии богатая личная история взаимоотношений. Весной «Лейпциг» обыграл фаворита в Мюнхене 3:1. Тот результат едва не лишил Тухеля чемпионства в пользу «Боруссии» Д. А вот год назад «Бавария» обыграла «Лейпциг» в финале Суперкубка 5:3.

Бывший тренер «Спартака» Тедеско выстроил против клуба из Мюнхена под руководством Нагельсманна (бывшего тренера «Лейпцига») широкую схему «3-4-3». Но пятерка защитников в фазе без мяча не справилась с Мане, Мюллером, Гнабри и Мусиалой. Прошел всего год, а в новом финале знакомые соперники играли иначе, ведь есть перестановки в составах. Хотя героем матча стал проверенный игрок «Лейпцига» — Дани Ольмо.

Ольмо уйдёт вслед за Собослаи и Нкунку

У «Ред Булла» в футболе есть цель, они зарабатывают деньги. Клубы корпорации, разбросанные по миру, активно продают игроков. В «Лейпциге» инкубатор талантов. Поскольку иностранцы из Австрии выкупили клуб в обход общих немецких правил, то ультрас остальных команд Бундеслиги настроены враждебно. Но и они должны признать, что «Ред Булл» умеет делать деньги даже из желтой жижи, не только в футболе. Новичок «Манчестер Сити» Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Собослаи обошелся «Ливерпулю» в 70 миллионов евро. Нкунку перешел в «Челси» за 60 млн евро. В прошлом были продажи Адамса в «Лидс», Мукиеле в ПСЖ , Упамекано и Забитцера в «Баварию», Конате в «Ливерпуль». Вернер уходил в «Челси», но вернулся домой. А самым ценным активом «Лейпцига» теперь является испанский инсайд Дани Ольмо. Шустрый парень сделал хет-трик против «Баварии». Помогал ему молодой Симонс, арендованный у ПСЖ на год, и упомянутый чуть выше форвард Вернер.

Впрочем, не стоит забывать и о других ассистентах атаки «Лейпцига» — обороне «Баварии». Дебют Кейну испортили Киммих и Де Лигт. Они позволили Ольмо закрутить «марсельскую рулетку» Зидана в штрафной площади, после чего испанец сделал дубль. Первый гол тоже не обошелся без цирковой игры защитников «Баварии» и вратаря Ульрайха. Голкипер мог отразить удар низом рядом с собой. Защитник Упамекано тоже сыграл ужасно. Француз очень медленно двигается на старте сезона.

У «Лейпцига» был чистый выход на ворота, но в этом случае голкипер подстраховал. Вингер Гнабри и французский юниор Тель, сыгравший в центре атаки «Баварии», не сумели вовремя огорчить «Лейпциг». А вот защитник Мазрауи огорчил фанатов «Баварии». Латераль сыграл рукой в штрафной площади, Ольмо с пенальти убил надежду Кейна на трофей – 0:3. У «Лейпцига» заслуженная победа. А вот «Бавария» словно не закончила прошлый сезон, в котором «Боруссия» Д подарила им «серебряную салатницу».

Тухелю будет сложно выдать крутой сезон

Ветераны «Баварии» против подписания возрастных игроков, вроде Уокера. Лишь для Кейна сделали исключение, ведь без «девятки» тяжело в плей-офф Лиги чемпионов. Зоммер уехал в «Интер», у Нойера затягивается реабилитация после перелома. Киммих ссорился с Тухелем, так как хавбек был в оппозиции к директорам, которые выперли Нагельсманна, когда можно было подождать развязки сезона, а потом принимать решение.

Садио Мане обиделся на критику и уехал в Саудовскую Аравию выигрывать кубки вместе с Роналду. Вингеры Гнабри и Сане задумывались об уходе из клуба. Не заиграл молодой голландский хавбек Гравенберх. Повезло, что «Реал» охотился за Беллингемом из «Боруссии» Д, а не за Мусиалой из «Баварии». Вроде бы классных игроков много. Дэвис не уехал в Мадрид, как Эрнандес сделал с Парижем. Но одновременно нет обороны.

Даже голкипер Кепа после травмы Куртуа предпочитает аренду в «Реал», а не в «Баварию». Тренер Тухель не большой мастер работать под давлением. И большой любитель поиска конфликтов. Суперкубок Германии стал своевременным щелчком по носу для самой мощной команды Германии. Но мощь не значит, что «Лейпциг» не сможет забить 6 голов в двух матчах в ворота «Баварии», отдав фавориту мяч, но оставив себе верные моменты.

Что ж, Кейну придется пахать, как в составе «Тоттенхэма». Драться в прессинге и создавать половину голов нового коллектива. Разгром в финале Суперкубка показал, что нужен был трансфер за 100 миллионов евро. Также видно, что связке Лаймера и Киммиха в опорной зоне понадобится время, чтобы научиться работать без мяча. Клубу из Мюнхена пригодится успех всех новичков – защитника Кима, форварда Кейна и нового голкипера.

Когда Нойер сломал ногу, то врачи сразу заявили о коварности травмы голкипера. «Лейпциг» тоже оказался коварным. Иронично, что «Бавария» после серии побед в Суперкубке Германии безапелляционно влетела дома именно в день дебюта бедняги Кейна. Харри не привыкать к поражениям, его много раз отвергали в футболе. Но форвард упрямый, как и вся «Бавария». Поражение мюнхенцев сделает будущий сезон ещё интереснее.