Дзюба, Ренан и Безбородов. Разочарования старта сезона в РПЛ

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вчера, 16:49

Сильные футболисты, тренер и арбитр в центре внимания.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Разгорелся новый скандал. Дзюба просил СМИ задавать ему «интересные вопросы». Журналисты спросили у Артёма об инопланетянах, в которых форвард верит, и так далее. Но когда форвард провалился на старте нового сезона в РПЛ , то получил вопрос о словах Шалимова – прогноз эксперта, что Артём забьёт 2 гола за сезон. Можно ответить десятком остроумных способов. Или просто сказать, что Шалимов неправ, голов будет намного больше. Вместо этого Дзюба набросился на журналиста. Форвард любит сгонять злость на других после своих неудач на поле.

Андрей Мостовой («Зенит»)

У «Зенита» многие выступают ниже возможностей. Барриос получил дисквалификацию и ошибался в опорной зоне без Кузяева. Бакаев недостаточно крут для основы, где больше нет Малкома. Новичок Кейрос не всегда играет грамотно. Но Мостовой опытнее, чем Зелимхан и Ду. У него был шанс на твёрдую основу, но Андрей точно не играет на уровне Клаудиньо, Сантоса и Кассьерры. Против «Факела» Мостовой не смог сыграть. Без него перешли на тактику, в которой инсайд не нужен – «5-3-2».

Андрей Семёнов («Ахмат»)

«Зенит» на шестом месте, «Локомотив» на девятой строчке, но «Ахмат» пока ниже. Всего три очка после трёх сыгранных матчей, а сегодня поединок против «Пари НН» в гостях. Могут выиграть, но это не отменит ошибки опытного центрального защитника. Семёнов разочаровал на старте. Его коллеги в обороне Быстров и Уциев тоже ошибались, но Андрей не только заработал две жёлтые против ЦСКА , но и против «Крыльев Советов» сыграл слабо.

Александр Беленов («Факел»)

Тренер Евсеев выбрал на игру в Санкт-Петербурге голкипера Гудиева вместо Беленова. Непростые пошли годы для бывшего вратаря «Уфы». Дюпин не пустил Александра в основу «Рубина» после возвращения в РПЛ . В стартовых матчах сезона Беленов пропустил восемь мячей. Голкипер совершил шесть сэйвов в трёх матчах, но не оказал положительного влияния на оборону «Факела».

Хорен Байрамян («Ростов»)

Карпин заставил «Ростов» обыграть «Рубин», но Байрамян вышел лишь на замену. Хорен вместе с опытным коллегой Ионовым мог стать важным помощником для Комличенко, но на счету игрока сборной Армении пока лишь жёлтые карточки. Байрамян дважды был на скамейке, но даже когда играл в основе, то не всегда показывал свой футбол. Игрок хороший, но не в форме.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Аргентинская диаспора в «Оренбурге» пытается спасти Ярошика от увольнения. Но если Перес, Флорентин и Вера время от времени помогают, невзирая на плохие результаты без побед, то Мансилья мешает. Брайан сыграл в трёх матчах, а ещё один пропустил из-за глупой красной карточки. Нападающий «Оренбурга» пока не отличался ни активностью, ни результативными действиями.

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Учитывая успешные выходы на замену, мог претендовать на место в основе «Локомотива». Но когда француза поставили с первых минут против «Факела», то пришлось отбиваться в Воронеже. Москвичам в тот день повезло, но Вильсон выступил неудачно. Три гола забили после его замены, когда Тикнизян поднялся выше по флангу. Изидор хорош как джокер, но не может показать взрослый футбол в основе.

Даниил Фомин («Динамо»)

Здесь сравниваем максимум Фомина, показанный ранее, и нынешнее состояние. Даниил грубо ошибался у своих ворот. Однажды сам создал гол сопернику. «Динамо» вернулось к победам благодаря успехам против «Зенита» и «Краснодара», но не стоит забывать сложный старт. В центре поля спасает Личку не Фомин, а крайний защитник Лаксальт, который теперь опорный хавбек. Уругваец ведёт игру, а Фомин набирает форму.

Алексис Дуарте («Спартак»)

Абаскаль доверял Дуарте, парагваец играл против «Оренбурга» и «Балтики». Но дальше тренер «Спартака» убрал Алексиса. Все знают о поисках центрального защитника. Вместо борьбы за право сыграть с первых минут Алексис проигрывает конкуренцию хавбеку Литвинову, который тоже способен привезти нелепый гол, вроде решающего мяча «Урала» в проигранном матче. От самого дорого зимнего трансфера в РПЛ – за Дуарте заплатили 4 миллиона евро, ждали большего после полугода адаптации.

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Карпин и Семак ошибались, но ищут выход к победам. С Евсеевым, Ярошиком и Хохловым всё понятно. Бывшие известные футболисты не самые сильные тренеры. У них есть шанс погореть. «Факел» зря убрал Пятибратова, «Сочи» сенсационно уволил Бердыева, а после Лички мало кто ждал в «Оренбурге» Ярошика. Галактионов оказался в «Локомотиве» тоже из-за отказов других тренеров. Но молодой специалист поднял команду весной, поэтому удивляет неграмотная работа в первых турах нового сезона. А впереди «Краснодар» и «Сочи» — непростые для «Локомотива» соперники.

Роберт Ренан («Зенит»)

Разочаровал не только Семака и фанатов «Зенита», а и скаутов больших клубов. Ренан без шуток надежда обороны сборной Бразилии. Но авантюрные решения Роберта и поспешные передачи помогают соперникам чемпионов в РПЛ . Семак ждёт из лазарета Родригао и может ставить опытного бразильца рядом с новичком Эраковичем. Ренан авантюрный, поэтому «Зенит» перешёл на три центральных защитника.

Владислав Безбородов ( РФС )