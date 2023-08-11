Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» заслуженно проиграл «Уралу». Фаворит легко мог пропустить шесть мячей

вчера, 22:24
Спартак (Москва)

С такой обороной не стать чемпионами.

Кристофер Мартинс точно не опорник

«Спартак» допустил 9 ударов по своим воротам из опорной зоны. А вот «Урал» Ганчаренко, который выдал лучший старт в истории РПЛ – 10 очков из 12 возможных, лучше держал линии и плотнее оборонялся. Нахваливаем крепкого середняка. Фавориту было сложно пробиться к воротам «Урала». А вот у владений голкипера Свинова, который сегодня заменил в основе Максименко, был проходной двор.

Великий Петер Шмейхель разразился гневной тирадой в адрес Артеты. Тренер «Арсенала» подписал голкипера под основу – Давида Райю, хотя у «канониров» есть Рамсдейл. Шмейхель считает, что нельзя стравливать похожих по классу голкиперов, чтобы не развалить оборону. Артета дерзкий и молодой тренер, но Абаскаль еще моложе. Гильермо устроил схватку Селихова, Максименко и Свинова.

При этом ключевая проблема обороны не голкипер, а опорник. Умяров отдавал голевые передачи на соперника. Зобнин и Мартинс допускали грубые ошибки без мяча, это не футболисты амплуа Барриоса из «Зенита». Нежный Пруцев тоже не Рой Кин. Хавбека Литвинова ставят в оборону, так как Руслан сильнее Дуарте, провалившего старт карьеры в «Спартаке». Замкнутый круг типичных ошибок.

Если москвичи не подпишут настоящего опорника, то пусть не надеются на чемпионство. Даже если «Зенит» будет слабеть не по дням, а по часам переговоров Барриоса, Вендела и Клаудиньо с новыми клубами, ошибок фаворита РПЛ окажется слишком мало. «Спартак» может сам упустить шанс на чемпионскую борьбу, если будет на ватных ногах без мяча. А теперь переходим ниже по схеме – в оборону.

Литвинов не центральный защитник

Специально простые заголовки подчеркивают абсурдность и банальность ситуации. «Спартак» гоняется за центральным защитником больше года после ухода Жиго. Пробовали разные сочетания, ни одно не подошло Абаскалю. Даже Джикии не хватает класса, чтобы держать оборону на своих плечах. Бывший атакующий хавбек Хлусевич часто ошибается у своих ворот, но Литвинов ничем не лучше.

Права на ошибку в своей штрафной площади нет. Во втором тайме у «Урала» были шикарные моменты. Дважды форвард Ганчаренко простил соперника. Раз попал в голкипера, а во втором случае в штангу. В тех эпизодах ошибались Мартинс, Джикия и Литвинов. Не хочется ругать новичка Рябчука, потому что молдаванин только приехал и может оказаться приличным левым латералем для основы.

Но вот Литвинов не впервые играл в центре обороны, что не помешало Руслану отчаянно привозить моменты для соперника. Победный гол Бикфалви ни в какие ворота не лезет, кроме ворот «Спартака». Голкипер Свинов покинул линию, хотя угол был острым, и такой момент должен был довести до ума защитник. Литвинов понадеялся на голкипера и бросил играть на последних секундах матча.

К тому времени «Урал» уже сравнял счет, оставалось только забрать победу, подаренную соперником. «Спартак» ужасно сыграл в обороне, причем касается это также командного прессинга. У коллектива Ганчаренко в домашней игре было 22 удара. Значит, Промес, Соболев, Бонгонда и Медина тоже неважно сражались за мяч. Лишь разок перед вторым голом «Спартака» форварды навязали борьбу.

Сбывается пророчество о «Спартаке»

Всё, как говорили. Повезло с календарем, настоящая проверка началась сейчас. «Оренбург», «Балтика» и «Рубин» это максимум середняки сезона. Но даже «Пари НН» в Кубке «Спартак» обыграл с огромным трудом со счетом 5:4. Было понятно, что Абаскаль свернул не туда. Нельзя, когда у тебя довольно молодой состав, разрешать сопернику разрывать на контратаках и спокойно наносить десятки ударов.

Особенно в Екатеринбурге, где уже проиграл ЦСКА. Тренер «Спартака» виноват, что вышел против боевитого «Урала» без подстраховки при потере мяча. Абаскаля наказали за ребячество. Понятно, что судья Левников получит на орехи за штрафной, после которого «Урал» сравнял счет. Игнатов не нарушал правила, арбитр зря свистнул. Но один эпизод можно перекрыть неудачным пенальти от Мишкича.

В первом тайме полузащитник «Урала» сначала не забил с «точки», но потом исправился голом в раздевалку. Снова поднимается вопрос концентрации игроков «Спартака». Могут за десять минут пропустить трижды, как против «Пари НН» в Кубке. Сегодня гол в раздевалку, пенальти и огромное количество ударов «Урала» из-за пределов штрафной площади. А самое главное – проигранные подборы мяча.

Спасти могут только новые трансферы

«Спартаку» повезло, что Бонгонда ловкий, а Соболев пробил с рикошетом и огорчил Помазуна. Но Илья отразил всего 3 удара соперника, а Свинов парировал сразу 5 попыток «Урала» включительно с пенальти. Вот только для идеального матча голкиперу «Спартака» не хватило класса. И спасти некому, Абаскаль работает со средними легионерами без учета Промеса. Рябчук и Бонгонда приличные, но новички.

Двух людей мало. Нужен элитный центральный защитник. Кандидаты, вроде Эраковича из «Црвены Звезды» (теперь в «Зените»), Балерди из «Марселя» и Санчеса из «Тоттенхэма», отказались приезжать в Москву. Знаем, что для фанатов «красно-белых» поражение от «Урала» не является новым по форме или сути. Но это как порезать палец бумагой. Даже если делал это раньше, очень неприятные ощущения.

Плохо для «Спартака», что тренер и команда после парочки побед вообразили себя сборной Бразилии из мифа, где якобы не следили за обороной. На деле у «селесао» во все времена были великие защитники, а у «красно-белых» таких людей нет. Командный организм у Абаскаля живой, но нуждается в пище. Без опорника и нового лидера обороны любые попытки обозначить борьбу за титул обречены на провал.

Безумная победа 5:4 «Спартака» и поражение ЦСКА. Кубок снова радует живым футболом
10 августаВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
В игре «Спартака» девять голов, а в матче «Динамо» семь. В РПЛ и Кубке отменили оборону
10 августаВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии9
«Зенит» в середине таблицы и классные юниоры. Сюрпризы старта в РПЛ
09 августаВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
В пяти матчах «Спартака» забили 25 голов. Веселье принесло серию побед и опасения
09 августаВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии7
«Зенит» оправдал худшие ожидания. Проиграли дома москвичам в РПЛ впервые за шесть лет
07 августаВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии26
«Арсенал» вернулся в высшую лигу. Артета забрал трофей у своего учителя
07 августаВадим Багров в блоге Командный духКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 14:40
Надо было после третьего тура останавливать чемпионат, вручать золотые медали Спартаку и прославлять его из каждого утюга.
Capral
Capral
сегодня в 14:17, ред.
Футбол Абаскаля, чем-то, мне футбол шварца напоминает. Единственное различие- у Абаскаля лицо умнее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:02
А я бы заголовок поменял. Правильнее будет. "Фаворит забил 3, а должен был забивать не менее 4-х с учетом пенальти"
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:36
О чем и речь, итог 3 место, да же не второе и не первое.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 13:26
Кстати,Черчесов свободен сейчас,он бы подошёл и тогда усиления не нужны.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 11:31
Никакой другой мысли,окромя трансферов,в футбольном социуме и нет.По -крайней мере,у авторов развёрнутых в пространстве и времени опусов.
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 11:31
элитный центральный защитник. Кандидаты, вроде Эраковича из «Црвены Звезды»
Да в каком месте Эракович "элитный"?! Если только по стоимости)
Ренан тоже играет хуже Алипа на старте сезона.
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Кем сказано?)...этот уральский "орешек" Спартак и в прошлом сезоне не раскалывал...ЦСКА уже в этом сезоне об него зубки обломал....Спартак в прошлом сезоне как раз терял важные очки в основном с аутсайдерами...итог 3-место...
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 11:03
Карреры
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 11:03
Можно подумать с Жиго не пропускали...Просто Абаскаль ставит очень атакующий футбол.Для этого нужны очень быстрые и квалифицированные защитники.Для данного состава Спартаку сейчас нужен тренер с другим футболом,типа Бердяева или Карьеры.
Red blu
Red blu
сегодня в 09:33
Правильно сказано аутсайдеры закончены, везло с календарем, начались более крепкие орешки. Один раскалоть уже не получилось. Всем сейчас нужно усиление до конца трансферного окна. Кто лучше других усилится тот и станет чемпионом.
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:41
Знай своё место.
Jocket
Jocket
сегодня в 07:02
А фаворит это только название, на самом деле это совсем не так.
Persenchik
Persenchik
сегодня в 03:09
Если забить на два больше, то никакой даже самый статусный защитник не нужен.
Александр V
Александр V
сегодня в 00:00
Давно не было такого веселого начала ЧР. ) С каждым туром все интереснее и интереснее.
nubom
nubom
вчера в 23:38
Пора разобраться с фаворитом по понятиям...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:15, ред.
Ничейная игра. Не стал бы хвалить Урал и Гончаренко за ошибку Литвинова или за удары издали после стандарта, но поздравлю.
Спартак берёт старанием на старте и удачей, но ни то ни другое не вечно.А сыгранность придёт и таким командам как Урал даже мячик доставаться не будет, почти как сегодня.
Статья могла бы быть совсем другой в случае ничьи или победы Спартака.
Абаскаль разберёт эпизоды, в которых Спартак не увеличил преимущество, а в обороне лишь момент со штангой нужно разобрать, остальное ветер.
pomor45
pomor45
вчера в 23:14
Пора разобраться с понятием фаворит.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 23:06
Что интересно в этом сезоне фаворитов нет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:34
В статье много неточностей, но самая большая нелепость - это словосочетание "Спартак - фаворит". Ха-ха-ха! Все
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 