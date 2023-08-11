«Спартак» заслуженно проиграл «Уралу». Фаворит легко мог пропустить шесть мячей

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вчера, 22:24

С такой обороной не стать чемпионами.

Кристофер Мартинс точно не опорник

«Спартак» допустил 9 ударов по своим воротам из опорной зоны. А вот «Урал» Ганчаренко, который выдал лучший старт в истории РПЛ – 10 очков из 12 возможных, лучше держал линии и плотнее оборонялся. Нахваливаем крепкого середняка. Фавориту было сложно пробиться к воротам «Урала». А вот у владений голкипера Свинова, который сегодня заменил в основе Максименко, был проходной двор.

Великий Петер Шмейхель разразился гневной тирадой в адрес Артеты. Тренер «Арсенала» подписал голкипера под основу – Давида Райю, хотя у «канониров» есть Рамсдейл. Шмейхель считает, что нельзя стравливать похожих по классу голкиперов, чтобы не развалить оборону. Артета дерзкий и молодой тренер, но Абаскаль еще моложе. Гильермо устроил схватку Селихова, Максименко и Свинова.

При этом ключевая проблема обороны не голкипер, а опорник. Умяров отдавал голевые передачи на соперника. Зобнин и Мартинс допускали грубые ошибки без мяча, это не футболисты амплуа Барриоса из «Зенита». Нежный Пруцев тоже не Рой Кин. Хавбека Литвинова ставят в оборону, так как Руслан сильнее Дуарте, провалившего старт карьеры в «Спартаке». Замкнутый круг типичных ошибок.

Если москвичи не подпишут настоящего опорника, то пусть не надеются на чемпионство. Даже если «Зенит» будет слабеть не по дням, а по часам переговоров Барриоса, Вендела и Клаудиньо с новыми клубами, ошибок фаворита РПЛ окажется слишком мало. «Спартак» может сам упустить шанс на чемпионскую борьбу, если будет на ватных ногах без мяча. А теперь переходим ниже по схеме – в оборону.

Литвинов не центральный защитник

Специально простые заголовки подчеркивают абсурдность и банальность ситуации. «Спартак» гоняется за центральным защитником больше года после ухода Жиго. Пробовали разные сочетания, ни одно не подошло Абаскалю. Даже Джикии не хватает класса, чтобы держать оборону на своих плечах. Бывший атакующий хавбек Хлусевич часто ошибается у своих ворот, но Литвинов ничем не лучше.

Права на ошибку в своей штрафной площади нет. Во втором тайме у «Урала» были шикарные моменты. Дважды форвард Ганчаренко простил соперника. Раз попал в голкипера, а во втором случае в штангу. В тех эпизодах ошибались Мартинс, Джикия и Литвинов. Не хочется ругать новичка Рябчука, потому что молдаванин только приехал и может оказаться приличным левым латералем для основы.

Но вот Литвинов не впервые играл в центре обороны, что не помешало Руслану отчаянно привозить моменты для соперника. Победный гол Бикфалви ни в какие ворота не лезет, кроме ворот «Спартака». Голкипер Свинов покинул линию, хотя угол был острым, и такой момент должен был довести до ума защитник. Литвинов понадеялся на голкипера и бросил играть на последних секундах матча.

К тому времени «Урал» уже сравнял счет, оставалось только забрать победу, подаренную соперником. «Спартак» ужасно сыграл в обороне, причем касается это также командного прессинга. У коллектива Ганчаренко в домашней игре было 22 удара. Значит, Промес, Соболев, Бонгонда и Медина тоже неважно сражались за мяч. Лишь разок перед вторым голом «Спартака» форварды навязали борьбу.

Сбывается пророчество о «Спартаке»

Всё, как говорили. Повезло с календарем, настоящая проверка началась сейчас. «Оренбург», «Балтика» и «Рубин» это максимум середняки сезона. Но даже «Пари НН» в Кубке «Спартак» обыграл с огромным трудом со счетом 5:4. Было понятно, что Абаскаль свернул не туда. Нельзя, когда у тебя довольно молодой состав, разрешать сопернику разрывать на контратаках и спокойно наносить десятки ударов.

Особенно в Екатеринбурге, где уже проиграл ЦСКА . Тренер «Спартака» виноват, что вышел против боевитого «Урала» без подстраховки при потере мяча. Абаскаля наказали за ребячество. Понятно, что судья Левников получит на орехи за штрафной, после которого «Урал» сравнял счет. Игнатов не нарушал правила, арбитр зря свистнул. Но один эпизод можно перекрыть неудачным пенальти от Мишкича.

В первом тайме полузащитник «Урала» сначала не забил с «точки», но потом исправился голом в раздевалку. Снова поднимается вопрос концентрации игроков «Спартака». Могут за десять минут пропустить трижды, как против «Пари НН» в Кубке. Сегодня гол в раздевалку, пенальти и огромное количество ударов «Урала» из-за пределов штрафной площади. А самое главное – проигранные подборы мяча.

Спасти могут только новые трансферы

«Спартаку» повезло, что Бонгонда ловкий, а Соболев пробил с рикошетом и огорчил Помазуна. Но Илья отразил всего 3 удара соперника, а Свинов парировал сразу 5 попыток «Урала» включительно с пенальти. Вот только для идеального матча голкиперу «Спартака» не хватило класса. И спасти некому, Абаскаль работает со средними легионерами без учета Промеса. Рябчук и Бонгонда приличные, но новички.

Двух людей мало. Нужен элитный центральный защитник. Кандидаты, вроде Эраковича из «Црвены Звезды» (теперь в «Зените»), Балерди из «Марселя» и Санчеса из «Тоттенхэма», отказались приезжать в Москву. Знаем, что для фанатов «красно-белых» поражение от «Урала» не является новым по форме или сути. Но это как порезать палец бумагой. Даже если делал это раньше, очень неприятные ощущения.

Плохо для «Спартака», что тренер и команда после парочки побед вообразили себя сборной Бразилии из мифа, где якобы не следили за обороной. На деле у «селесао» во все времена были великие защитники, а у «красно-белых» таких людей нет. Командный организм у Абаскаля живой, но нуждается в пище. Без опорника и нового лидера обороны любые попытки обозначить борьбу за титул обречены на провал.