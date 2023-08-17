«Ман Сити» выиграл первый Суперкубок Европы. Всё решила серия пенальти

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сегодня, 01:40

«Севилья» была близка к успеху.

Проблемы с креативом

Кажется, первый тайм игры между «Манчестер Сити» и «Севильей» показал ту проблему, которая может стать для команды Хосепа Гвардиолы ключевой в определении успехов начавшегося сезона. Это вопрос созидания. Мы уже видели не самый удачный поединок с «Арсеналом» в Суперкубке Англии. Но там можно было списать на сложности подготовки, что сделал Гвардиола, а также на больший опыт «канониров» в противостоянии с «горожанами».

Сейчас же «Севилья» выглядела вполне стандартным для себя образом. Однако «Сити» предстал в таком виде, который будет в новом сезоне встречаться все чаще. Без Де Брюйне, без Гюндогана и Бернарду Силвы команде Гвардиолы катастрофически не хватало обостряющих действий, креатива. Появление Фодена и Палмера в стартовом составе наверняка порадовало фанатов «Манчестера», однако их действия не выглядели безупречными и уверенными. А именно к таким приучила упомянутая ранее тройка.

Вероятно, расчет был на дриблинг и мастерство Грилиша, а также на форму Родри, который умеет в критический момент подключиться к атаке и создать остроту. Но для этого нужно создание такого момента. Скажем так, по умолчанию он не возникает. И пара Ковачича с Родри в центре поля выглядела скорее тяжеловесным кулаком, а не легким креативным мозговым центром. Другие атакующие ребята работали будто отдельно друг от друга.

За прошлый сезон тот же Грилиш сделал многое, чтобы над ним перестали насмехаться. Однако он по-прежнему порой вызывает скорее умиление и некое чувство неловкости, когда пытается раз за разом безуспешно «размахать» пару-тройку оппонентов. Понимая всю серьезность угрозы, соперники непременно организуют против Джека оборону с подстраховкой. И нередко это работает. Как у «Севильи» в этот раз.

В таких условиях великий и ужасный Холанд оказался отрезанным от остального общества. Поэтому в первом тайме не нанес ни одного удара по чужим воротам. Тогда как все удары «Севильи» исполнили оба основных нападающих: Ламела и Эн-Несери. По два каждый.

Тут мы должны немного поговорить о статистике. В первом тайме она предсказуемо была в пользу «Сити», который нанес девять ударов против четырех, трижды попал в створ, а «Севилья» сделала это только один раз. Мячом «Манчестер» владел более 72 процентов времени, а точность передач превышала 90 процентов. Классические цифры для команды Гвардиолы. Но не классический результат.

Всего одной вылазки «Севильи» хватило, чтобы она повела в счете. Сочетание Аке и Аканджи в центре обороны «Сити» оказалось не таким уж надежным. В эпизоде с голом Эн-Несери, который забивал с подачи Акуньи, в паре с центральным защитником «горожан» оказался Гвардиол. И оба на линии вратарской проиграли борьбу опытному форварду. Так что первый тайм статистически закончился в пользу «Сити», а вот по игре и по счету остался за «Севильей», которая была в своей тарелке.

Обострение и раскрытие

В то же время на протяжении большей части первого тайма обе команды работали в осторожном и более закрытом режиме. По-другому стала строиться игра после перерыва, когда начали возникать отрезки открытого обоюдоострого футбола. Надо отдать должное «Севилье», которая не прижималась и не скукоживалась до игры только на контратаках.

Испанцы смело отвечали своими отрезками давления на напор «Сити». Хотя стоит отметить, что у «горожан» такие отрезки выглядели более продолжительными и острыми. За второй тайм команда Гвардиолы имела тот же процент владения мячом, но более надрывный и динамичный футбол привел к понижению точности передач. У «Сити» она упала до 88 процентов, а у «Севильи» — до 74. Но главная разница – в остроте. «Манчестер» нанес 14 ударов против четырех со стороны испанцев. Пусть последние и били точнее: трижды в створ против четырех точных попаданий у «Сити».

Тут, кстати, затесался и один удар Холанда. Невероятный норвежец пробил только единожды за игру по чужим воротам. В компоненте сдерживания угроз «Севилья» может быть собой довольна. Как и в целом в построении игры. Смутить ее смог эпизодический креатив от «Манчестера». Вместо успешно сдерживаемого Грилиша на левом фланге атаки англичан вдруг оказался Родри, который обычно славится скорее дальними ударами и рывками по центральной зоне. А тут он воспользовался тем, что его никто не «разобрал» на фланге, оттуда и выдал отменную подачу на дальнюю штангу. Дело именно в подаче, которая технично отрезала защитника, опекавшего Палмера. Коул же сделал то, чему его учили с малых лет, и подправил мяч в ворота головой технично в обводку вратаря.

При равном счете ни одна из команд не мандражировала и не боялась ошибиться, что очень важно. Тут наложил отпечаток статус турнира. Все-таки отношение к Суперкубку УЕФА не такое трепетное, как даже к финалу Лиги Европы, не говоря уж о финале Лиги чемпионов. Поэтому и с большей простотой к ценности ошибок подошли соперники. Взаимные опасные наскоки скрасили финал игры и могли обернуть его победой для любой из команд. Но дело перешло в серию пенальти.

К такому розыгрышу трофея можно относиться по-разному. Кто-то называет уверенно этот аспект игры лотереей, где все зависит от удачи. Кто-то уверен, что это часть игры, а потому закономерно показывает одну из сторон мастерства. Даже в конкретно этой серии был эпизод, когда мяч отскочил от руки Буну под ним в ворота. Кто-то назовет везением «Сити», а кто-то – нехваткой, пусть и минимальной, техники у вратаря. Да и попадание в перекладину от Гуделя, которое предопределило исход противостояния. Это ведь одновременно и невезение бьющего, и недостаток его техники.

В любом случае результат этой игры даже вторичен. Скорее можно сделать вывод о том, что «Севилья» остается собой, а «Сити» нужно крепко подумать о креативе, потому что сейчас в команде наблюдается явная нехватка «подающих снаряды». Как минимум по этой игре.