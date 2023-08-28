Чемпионат мира 1950: белое и красное для вратаря

1693224280

сегодня, 15:04

На ЧМ -50 в группе 1, в которой было 4 команды, в 3-м туре первого группового этапа встретились команды Бразилии и Югославии.

В финальную пульку выходила из группы только одна команда. Сборной Югославии для этого достаточно было сыграть вничью. Но кто ж устоит против Бразилии, да ещё при 142 тысячах зрителей.

Матч состоялся 1 июля на Маракане. В официальных отчётах число зрителей составило 142429, а в неофициальных газетных отчётах фигурировали все 155 тысяч, а то и 170. На тот день это была рекордная аудитория на турнирах Кубка мира. Она и остаётся до сих пор рекордной для матчей предварительного группового этапа турниров Кубка мира.

Между прочим, бразильские газеты сообщали, что после матча в таком огромном скоплении болельщиков кто-то подорвал бомбочку, слава богу небольшую. Напечатаны даже около 30 имён пострадавших, кому потребовалась медицинская помощь.

В том матче произошло сначала неприятное событие для югославской команды. На само футбольное поле Мараканы игроки выходят из подземного туннеля по ступенькам. На этих ступенях в ходе матча стоят тренеры и другой персонал команды, который имел право там находиться.

Вот фото из бразильской газеты тренерского штаба сборной Югославии во время игры против Бразилии:

Так вот при начале подъёма на эту лестницу из туннеля замыкавший своих партнёров Райко Митич ударился лбом о какой-то торчавший металлический штырь.

27-летний Райко Митич был капитаном команды в предыдущих двух матчах на турнире. Капитаном он готовился выйти на поле из туннеля последним и в том матче. Но рассечение было очень сильным. Врачи долго останавливали кровотечение. Наконец, минут через 20, с основательно перебинтованной головой, как в чалме, Митич вступил в игру.

Между прочим, в югославских газетах почему-то говорят, что Митич появился на поле намного раньше — через 7 минут после начала.

Арбитр из Уэльса Бенджамин Гриффитс отказал сборной Югославии в просьбе отложить начало матча. Начали ровно по графику в 15-00 по местному времени. Это странное решение. И единственный случай в истории Кубка мира в эпоху до введения замен, когда футболист вступил в игру через 20 минут после стартового свистка.

Дебют матча остался за Бразилией, уже на 3-й минуте Адемир забил первый гол. Кстати, Митич активно вступил в игру, нанёс опасный удар по воротам. А в перерыве подбадривал партнёров тем, что счёт 0:0 после первого тайма — не такой уж плохой вариант. Митич даже не знал, что бразильцы уже забили один гол, пока он был в руках эскулапов.

Вот стоп-кадр видео в том моменте, когда Митич появился на поле и ударом с дуги закругления проверил бдительность бразильского вратаря Барбозы:

Теперь перейдём к тому необычному событию, о котором собирались поведать.

В отсутствии основного капитана роль лидера на себя взял 26-летний Златко Чайковски. В составе было три игрока возрастом и постарше, а вратарю Срджану Мркушичу и вовсе было 35 лет. Но по количеству сыгранных за сборную матчей старший брат Чайковски (его называли также Чайковски I) был вне конкуренции. Златко играл в середине поля, справа. Его младший брат Желько был в нападении.

Во всех справочниках капитаном команды в матче Югославия — Бразилия значится Златко Чайковски, хотя Митич принимал участие в матче, но не с самого начала.

Вот фото появления сборной Югославии на поле Мараканы, впереди идёт Златко, а за ним — вратарь Мркушич:

Самое время дать индивидуальные фото каждого из сборной Югославии, о ком уже упомянули.

Травмированный Райко Митич без бинтов выглядел так:

Вратарь Срджан Мркушич также был фотогеничен:

Все свои 3 матча на турнире в Бразилии сборная Югославии сыграла в синих футболках с гербом на груди, это полевые игроки. Во всех 3 матчах в воротах был Мркушич, играл он в белой футболке. Вот так выглядели Мркушич и Митич перед матчем со Швейцарией 25 июня 1950:

Как уже видели выше — на матч с Бразилией Мркушич выходил также в белой форме, в том числе и в белых трусах.

Вот он готовится к матчу с Бразилией, за пару минут до начала:

Полевые игроки сборной Бразилии все свои матчи на домашнем чемпионате мира играли в форме одного цвета — все в белом, и футболки и трусы.

Так что вратарь сборной Югославии отличался от бразильских нападающих только цветом гетр.

Вот так сегодня изображают схематично цвет формы полевых игроков обеих команд в том матче:

У бразильцев на трусах была синяя полоска, был синий воротник, гетры были белые с синими полосками.

Под номером 4 у Югославии был не Желько, а Златан Чайковски. Ну, а номера 22 на ЧМ -50 быть не могло по определению. Зизиньо играл под номером 8.

Как выглядели игроки сборной Югославии на Олимпиаде-52 вы можете посмотреть на фото обложки данной статьи. Похоже, что в такой же форме они играли на мундиале в 1950.

На одном из тематических сайтов отдельно дают цветовую схему формы для вратарей. Для Мркушича там нарисовано вот так:

Но в синих трусах Мркушич играл против Швейцарии и Мексики. А вот против Бразилии решил надеть белые.

Вот первый гол от Адемира, в разных ракурсах.

Есть и другие снимки этого же момента:

Номер на футболке вратаря неразличим (если он был там), но на ЧМ -50 кроме номера 1 у вратарей не могло быть никакого другого.

Но не всё так просто было на Маракане 1 июля.

Матч, как известно, закончился победой Бразилии 2:0.

Посмотрите следующую серию снимков. Бразильские газеты наперебой утверждали, что это момент второго гола, забитого Зизиньо:

Или взгляд чуть левее:

На самом деле это момент на 49-й мин, когда арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. А бил по воротам действительно Зизиньо.

Вы, наверное, уже заметили, что вратарь Мркушич в тёмной футболке, да ещё и с номером на спине.

Вот стоп-кадр:

Это чтобы вы не подумали, что полевой игрок с номером 3 вдруг оказался в позиции вратаря. Нет, это вратарь, вполне легально берёт мяч в руки.

Как вы понимаете, среди полевых игроков сборной Югославии также был на поле человек с номером 3 на спине. Это был левый защитник Бранко Станкович.

Его фото также имеется:

Я весьма удивился, когда коллега из Сербии на мой вопрос о ситуации с заменой футболки у вратаря сообщил, что никогда об этом не слышал. А это вполне известный историк югославского футбола Небойша Яковлевич (ударение в обоих словах на О).

Это неудивительно. На сайте eu-football для матча Югославия — Бразилия предложены отчёты в 4 югославских газетах. Ни в одной из тех газет про замену формы у вратаря не сообщалось ни одного слова.

Небойша прислал мне отчёты ещё из 3 газет — и в них ни слова. Неудивительно, что сербские историки ничего не знают об этом факте. Газеты, конечно, не все сербские, есть и хорватские, и словенские.

А вот что нашлось в бразильской газете Jornal dos Sports:

В этом тексте говорится, что в середине первого тайма Златко Чайковски (был капитаном, имел право!) попросил арбитра приостановить матч, чтобы югославский вратарь смог переодеть футболку. Ибо и самим обороняющимся, и арбитру было трудно выделять вратаря среди наседавших бразильцев.

В спокойной ситуации югославские игроки вратаря не путали:

В титрах говорится, что смена футболки произошла по инициативе рефери. В газетной заметке уточняется, что арбитр согласился с доводами Чайковски I и приостановил матч.

В газете отмечено, что вратарь надел красную футболку. Напомним, что полевые югославские игроки все были в синих футболках. В газете Diario da Noite, выходящей в Рио, даже названа точно минута, когда матч приостановили — 26-я.

Кажется, только один раз я видел в репортаже о матче в бразильской газете упоминание о том, что с номером 3 в красной футболке играет defensor, чтобы не сбивать с толку местных голеадоров. Это была газета Diario da Noite, выходящей в Сан-Паулу. Они и сами сбили с толку своих читателей, назвав вратаря защитником.

Кстати говоря, красная футболка югославского вратаря — это своего рода «дежавю», отсылка к матчу этих же команд на ЧМ -30. Тогда в воротах блистал Милован Якшич в красном свитере.

А вот и момент действительно гола Зизиньо на Маракане, вернее после его гола. Вратарь Мркушич с номером 3 и капитан Златко Чайковски №4 расстроены:

К сожалению, нет цветных фото. Но, кажется, цвет футболки вратаря действительно отличается от цвета полевых игроков.

Златко Чайковски персонального фото также достоин:

Не забывайте, что Златко Чайковски стал прекрасным тренером, создавшим в 60-е годы легендарную Баварию, а значит приложил руку и к формированию сборной Германии.

Так и не удалось выяснить у сербских коллег подробности смены футболки у вратаря. Почему не нашлось запасной футболки с номером 1? Ведь в составе команды был запасной вратарь Владимир Беара. Или он не присутствовал на матче, либо был, но без формы, замен-то всё равно не предусматривалось.

Почему была надета футболка с номером 3? Ну, и так далее.

В конце концов — арбитр не мог не видеть, что у югославов два человека с одинаковым номером. Но зато в футболках разного цвета. И всё равно грубое нарушение регламента.

Прецедент создан, на фото запечатлён. Уникальный случай.

А в конце — не менее уникальный снимок. Перед началом матча каждая команда выстраивается в линию, в том числе и для фотографирования.

Вот в одной из бразильских газет перед фотографами стоят всего 9 футболистов сборной Югославии:

Точно такую фотографию вы не найдёте в указанной газете за 2 июля 1950 года. Просто потому, что в газете фото дано перевёрнутым слева направо, гербы на футболках были не на месте. Пришлось «доработать напильником».

В подписи сказано, что отсутствует Златко Чайковски, который оказывал помощь Райко Митичу.

На кадрах видеоотчета матча Югославия — Бразилия на ЧМ можно различить, что к центральному кругу сборная Югославии выходила в количестве 10 человек. Куда делся Чайковски I в момент фотографирования — неизвестно. Возможно, фотограф не успел захватить его в кадр, всего-то.

Кстати, Желько Чайковски, младший брат, стоит крайним справа, ведь у него был номер 11 на футболке.

Вот младший Чайковски перед матчем, видны хорошо и гетры, без полос:

Желько, как и Златко, и играл, и тренировал в Германии.

Резюмируя, можно сказать, что в югославской прессе в июле 1950 г. вообще ни разу не упоминается факт смены футболки вратарём во время матча. В бразильских газетах такие упоминания есть. Но особого внимания к факту, что двое игроков были с номером 3 у югославов — и в бразильских СМИ тоже вообще не замечено.

Автор с именем JOEFA в youtube, который смонтировал видео многих матчей Кубка мира, сказал, что никакие дополнительные источники для выяснения факта смены футболки он не привлекал, в титрах давал комментарии согласно увиденному на чёрно-белой плёнке.