В Ла Лиге яркое начало сезона. Новички – выше победителя ЛЕ, новый 16-летний вундеркинд «Барсы»

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сегодня, 16:53

А «Сосьедад» проседает.

«Реал» эффектно ворвался в новый сезон и показал, за счет чего попробует отобрать чемпионство у «Барселоны». У самих каталонцев появился очередной 16-летний вундеркинд, Захарян успел дебютировать в чемпионате, а новички играют лучше победителя Лиги Европы. Старт Ла Лиги получается увлекательным, пройдемся по основным аспектам.

Беллингем быстро адаптировался в «Реале»

Когда «галактикос» тратят в районе 100 миллионов евро на одного игрока, болельщики тревожно оборачиваются на болезненный опыт с Эденом Азаром и Гаретом Бейлом. Но 20-летний Джуд с грузом ожиданий справляется куда лучше – уже сейчас это важная часть мадридских построений.

Англичанин показывает класс, когда находит свободное пространство и открывается под пас. Когда сам протаскивает мяч на чужую половину и после передачи выходит на острую позицию для удара. Когда смещается на острие, чтобы мадридцы забыли об отсутствии чистокровного форварда. Когда задает объем. Уже сейчас Беллингем играет так, будто в «Реале» не первый год.

«Сливочные» — без потерянных очков после трех туров

Между тем сам «Реал» в своем темпе занимает место на вершине турнирной таблицы, добыв 3 победы в трех матчах. С «Атлетиком» в первом туре было сложно, но на счете это не отразилось – уверенные 2:0. Затем последовали победы над «Альмерией» и «Сельтой».

В своем темпе – потому, что за эти 3 тура подопечные Карло Анчелотти не сжигали всё напалмом. Скромные 6 мячей – по 2 за матч в среднем. Но для лидерства в чемпионате хватает – ближайшие преследователи в лице «Атлетико», «Жироны» и «Барсы» успели потерять очки.

И что еще интересно, лучший бомбардир «сливочных» — как раз Джуд. Полузащитник забил 4 мяча – этого и для лидерства в топе бомбардиров Ла Лиги хватает.

Захарян оживает в «Сосьедаде», но команда не в лучшей форме

Талантливый российский полузащитник дождался-таки возможности уехать в Европу, хотя после прошлогодней неудачи с «Челси» казалось, что оправится Арсен нескоро. На помощь пришел «Сосьедад» — и хотя после провалов с «Лацио», «Аяксом», «Фейеноордом» и другими европейцами в закрытие сделки с «Реалом» не верилось, 20-летний хавбек все же переехал в Испанию.

Смена обстановки должна пойти на пользу – в Премьер-Лиге толчок для развития Захарян бы не получил, к тому же в таком возрасте еще можно сколотить серьезную карьеру за рубежом, а не мучатся, как Алексей Миранчук в «Аталанте». Пока же хавбек провел за «Сосьедад» скромные 15 минут, его перспективы в команде получится рассмотреть позже.

Сами «бело-голубые» вкатываются в новый чемпионат медленно, в трех турах на старте – 3 ничьи. Очки «Реал» успел подарить и «Сельте», которая сейчас стоит в зоне вылета, и вышедшему из Сегунды «Лас-Пальмасу». Стоит добрать очки с «Гранадой», пока не наступила пора играть с «Реалом» мадридским.

Новый вундеркинд в «Барселоне»

Полюбили каталонцы прибегать к помощи молодежи – возможно, дело в том, что с трансферами на вход разобраться сложнее, чем выпустить воспитанников. 16-летний вингер Ламин Ямаль успел дебютировать на взрослом уровне еще в предыдущем розыгрыше Ла Лиги – тогда ему вообще было 15 лет.

Но теперь дело не ограничивается семью минутами на поле – молодой воспитанник вышел в старте против «Кадиса» и «Вильярреала», а резкость и техничность помогают не уступать мужикам. Вот недавно Ламин и вовсе оформил ассистентский дубль.

«Блауграна» на плаву благодаря академии – до этого сверкнули таланты Гави, Алехандро Бальде, Ансу Фати. Отчасти к этому списку можно причислить Педри – он тоже закрепился в основе в юном возрасте, хотя и не является воспитанником «Барсы».

Главное, чтобы ранний дебют не помешал развитию карьеры, как в случае с тем же Фати. Если Ламин окажется не готов физически, дело обернется постоянными травмами.

Добротный старт дебютантов

О чем-то предметном говорить еще рано – но пока все команды, поднявшиеся этим летом из Сегунды, идут за пределами зоны вылета и успели покусать конкурентов. «Лас-Пальмас» отобрал очки у «Мальорки» в 1-м туре а после поражения от «Валенсии» сыграли вничью с «Сосьедадом» — 4-й командой Ла Лиги-22/23.

«Гранада» обыграла всё ту же «Мальорку» со счетом 3:2, а «Алавес» уверенно переиграл «Севилью».

На старте они оказались сильнее конкурентов, хотя по совокупной стоимости составов ощутимо уступают другим клубам.

«Севилья» опять разваливается

У «мингиянцев» опять серьезные проблемы – 3 поражения на старте. Нанесли их «Валенсия», «Алавес» и «Жирона». Аналогичная ситуация наблюдалась и прошлым летом – но сейчас к этому добавились кадровые сложности. В межсезонье выяснилось, что «красно-белые» выставили весь свой состав на трансфер – нужно было соблюсти финансовый регламент УЕФА .

И под занавес трансферного окна одного из лидеров все-таки продали – вратарь Буну отправился в Саудовскую Аравию, а «Севилья» получила от «Аль-Хиляля» 21 миллион евро. Теперь во вратарской бригаде «нервионцев» возрастные Марко Дмитрович и Орьян Нюланд.