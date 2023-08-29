Лидер рискует остаться без РПЛ, «Тюмень» и «Сокол» — в пятёрке. Неожиданности топ-5 Первой лиги

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сегодня, 19:32

Борьба за повышение в классе при феноменальной плотности в таблице.

В Первой лиге — опять интересные расклады. Годом ранее одна путевка в РПЛ уже была зарезервирована — «Рубин» не имел права после их масштабной кампании финишировать ниже топ-2. В концовке же шанс побороться за РПЛ неожиданно получила «Родина» — «Алании» не одобрили лицензию. Теперь расстановка сил вновь перекраивается.

«Алания» — лидер

Коллектив из Владикавказа не первый год стучится в Премьер-Лигу — сразу после возвращения из Второй лиги команда запрыгнула на 4-е место. Под руководством Спартака Гогниева владикавказцы оставались в верхней части турнирной таблицы — только сначала в стыках бороться за повышение в классе помешал ковид, а после 6-го места специалист покинул пост главного тренера. Затем клуб лишился путевки в стыки по итогам сезона-2022/23 — «Алания» не получила лицензию из-за проблем с реконструкцией стадиона.

Сейчас же «красно-желтых» возглавляет Олег Василенко, который в позапрошлом сезоне вывел в элитный дивизион «Факел». По прошествии 7 туров нового чемпионата статистика более чем убедительная — владикавказцы уступили лишь «Акрону» (0:1), поделили очки с «Черноморцем» (1:1) и обыграли «Нефтехимик», КАМАЗ , «Торпедо», «Родину» и «Кубань» — причем за эти 5 матчей пропустили лишь 1 мяч. Этого достаточно для 1-го места в Первой лиге — «Акрон», ближайший преследователь, набрал на 3 балла меньше.

К слову, и этого может оказаться недостаточно для повышения в классе — по последним данным, команде объявили о приостановке строительства стадиона во Владикавказе. Если федеральные деньги на строительство не поступят в ближайшее время, клуб может отказаться от задачи попадания в РПЛ . Отмечается, что без финансовой поддержки арена не будет сдана в эксплуатацию к следующему лету.

Евгений Калешин готовит «Акрон» к РПЛ

Тольяттинцы в последних матчах приостановили набранный темп, но до этого коллектив шел на 1-й строчке первенства — во многом благодаря главному тренеру Евгению Калешину.

Специалист возглавил «Акрон» в сентябре 2022 года — и в первом же сезоне под его руководством клуб сверкнул в Кубке России. Команда из Тольятти прошлась почти по всем московским клубам — сначала выбила «Торпедо», затем расправилась с немотивированным на этот турнир «Локомотивом». Пик пришелся на полуфиналы, где «Акрон» одержал победу сначала над «Динамо» (выбили «Зенит»), а затем и над «Спартаком».

Видимо, сейчас наступает новая стадия строительства коллектива — тольяттинцы выдали 4-матчевую победную серию, в рамках которой нанесли поражение и «Алании», но после этого уступили « СКА -Хабаровску» и «Тюмени», а также поделили очки с «Ленинградцем».

Пока положение в таблице крайне плотное — команды с окраин топ-10 отстают от «Акрона» лишь на 3 очка, а потому и цена ошибки велика.

В пятёрке — два новичка из Второй лиги

Это тоже уже не вызывает удивления — в прошлом розыгрыше чемпионата к повышению в классе были близки «Родина» и «Шинник». Только первые остановились в стыковых матчах, уступив «Пари НН», а вторым не удалось запрыгнуть на счастливую пятую строчку — при этом ярославцы дважды поднимались на 6-ю.

Главные открытия текущего сезона Первой лиги — саратовский «Сокол» и «Тюмень». Обоим достался напряженный календарь. Саратовцы как раз начали с поединка против «Родины» и «Шинника», а после встречи с хабаровским СКА сыграли против вылетевших из РПЛ «Торпедо» и «Химок». И уступили только «Родине» (плюс в прошедшем туре — 0:1 от «Ленинградца»), что позволяет держаться на 4-м месте.

Что касается тюменцев, они уступили дальневосточным «армейцам» и КАМАЗу, зато с «Химками», «Енисеем» и «Акроном» одержали победы. Лучшим бомбардиром является 24-летний Евгений Татаринов — в недавнем прошлом форвард «Урала» забил уже 2 мяча в Первой лиге.

«Енисей» и «Родина» просели

У москвичей так было и в предыдущем сезоне — тогда подопечные Дмитрия Парфёнова вплоть до начала ноября болтались в зоне вылета, но затем начали стремительный рывок в первую пятерку, в 19 матчах они проиграли лишь дважды: дублю «Краснодара» и «Акрону». На этот раз «Родина» стартовала чуть лучше — с 6 очков в 4 матчах. Правда, в трех следующих турах добыла лишь 3 балла с «Нефтехимиком», а этого достаточно только для 11-й строчки.

У красноярцев же прошла чехарда на тренерском мостике. При Вадиме Гаранине «Енисей» был многообещающим проектом с амбициями вернуться в Премьер-Лигу. Летом специалист ушел на повышение в «Сочи», руководить коллективом стал Артем Горлов, которого зимой забрал «Пари НН». Вернулся Гаранин — проработал до лета, и ушел, не дождавшись второго стыкового матча против «Факела».

Теперь коллектив возглавляет Эдуард Штейнбрехер — и пока подопечные притираются к новому наставнику, «Енисей» довольствуется 8-й строчкой (обыграл «Кубань», «Нефтехимик» и « СКА -Хабаровск», сыграл вничью с «Волгарём», уступил «Ленинградцу», «Тюмени» и тульскому «Арсеналу»).