Ивич заявил, что «Краснодар» полностью контролировал матч с «Пари НН»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу своего клуба над «Пари НН».

Если мы говорим о первых 5–10 минутах второго тайма, то да, соперник был лучше. Мы выиграли, так как с самого начала были лучшей командой. Мы контролировали игру. У нас было больше шансов, у соперника даже не было прямого очевидного удара, мы забили гол в концовке, это важные очки, так как предыдущие игры мы проиграли.

Я доволен всей командой. Все показали высокий уровень. Также я доволен Торменой, он хорошо себя показал. Нам нужно подготавливаться к игре со «Спартаком». Гол Кордобы? Голы важны для команды, мне важно, чтобы они забивались. Кордоба продолжает показывать результат. Когда нападающий работает, он забивает голы.