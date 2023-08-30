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Ивич заявил, что «Краснодар» полностью контролировал матч с «Пари НН»

вчера, 09:37
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу своего клуба над «Пари НН».

Если мы говорим о первых 5–10 минутах второго тайма, то да, соперник был лучше. Мы выиграли, так как с самого начала были лучшей командой. Мы контролировали игру. У нас было больше шансов, у соперника даже не было прямого очевидного удара, мы забили гол в концовке, это важные очки, так как предыдущие игры мы проиграли.

Я доволен всей командой. Все показали высокий уровень. Также я доволен Торменой, он хорошо себя показал. Нам нужно подготавливаться к игре со «Спартаком». Гол Кордобы? Голы важны для команды, мне важно, чтобы они забивались. Кордоба продолжает показывать результат. Когда нападающий работает, он забивает голы.

Напомним, в рамках Кубка России «Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН».

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Все комментарии
f7s66k3hrcbh
f7s66k3hrcbh
вчера в 09:49
Краснодар был фаворитом и он это доказал выиграв на классе
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:47
В этой группе Нижний Новгород оказался явным аутсайдером.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:45
Контролировать можно всю игру, но в какой то момент , пропустили бы "дурака"- и контролю конец...)))
ДСА
ДСА
вчера в 09:44
Лучше бы Краснодар в чемпионате выиграл, а не в Кубке.
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