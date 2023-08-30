Самый популярный футболист мира круто начал сезон. Роналду наслаждается поклонением

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сегодня, 12:50

Выиграл странный трофей и забил немало мячей.

Роналду создал 24 гола в 23 играх за «Аль-Наср»

В «Спортинге», МЮ и «Ювентусе» сумма голов и ассистов Криштиану не дотягивала до количества матчей. А в «Реале» точных ударов было больше, чем сыгранных поединков – 450 голов, 438 игр. Также у Роналду во всех клубах была неплохая статистика ассистов, особенно в Мадриде, где придумал 131 гол напарникам. Не удивляет, что на четыре гола в Саудовской Аравии у форварда в среднем одна голевая передача.

Следующий точный удар станет для Роналду двадцатым официальным в футболке «Аль-Наср», что для двух с половиной десятков игр – отличная статистика. Но в 38 лет нападающий даже на слабом уровне в Саудовской Аравии не выдаёт крутые целостные поединки. Зато включается отрезками, ставя на разницу в классе. Роналду чаще играет в стиле Месси, ходит по полю, пока не увидит удачный момент для рывка, обводки или удара.

У «Аль-Насра», помимо Роналду, в составе теперь Ляпорт, Теллес, Брозович, Отавио и Мане. Со временем уровень игры команды подрастёт, хотя двоякое впечатление сохранится, ведь местные футболисты откровенно слабые. Ещё слабее, чем напарники и соперники Месси в МЛС . Но португальский наставник «Аль-Насра» Луиш Каштру прекрасно понимает, что работает со слабыми игроками вперемешку с опытными звёздами.

«Аль-Наср» с Роналду открыл чемпионат двумя поражениями, после которых было две победы. Зато до этого Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии, Клубный кубок арабских чемпионов. Главный секрет трофея в том, что это нерегулярный турнир с товарищеским статусом. За тринадцать лет сыграли лишь пять раз, после паузы в несколько лет вернулись, чтобы засветить звёзд из клубов Саудовской Аравии и дать Криштиану личную мотивацию.

Роналду сильно разозлился после успешного финала, ведь лучшим игроком матча назвали проигравшего Милинковича-Савича из «Аль-Хиляля». Криштиану, когда никто из Европы не смотрит, выходит из себя намного чаще. Поводов хватит, «Аль-Наср» отстал от «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли». Отрыв не критический, но отставание уже шесть пунктов. Повторяется история в «Ювентусе» – Роналду вместо других не сыграет.

Вряд ли команда Криштиану выиграет чемпионат

Хотя у саудовских клубов заканчиваются слоты для легионеров, можно не больше 10 иностранцев, шейхи выбрасывают иностранцев, которые играли давно, заменяя на звёзд из Европы. А дальше всё определит работа тренеров. Проблемой будет мотивация спортсменов спустя месяцы в пустыне. Например, у «Аль-Хиляля» есть результативный Малком, который играет с высокой мотивацией, ведь хочет в сборную Бразилии.

Неймар тоже в «Аль-Хиляле», но может лениться и отбывать номер. Однако если тренер этой команды Жорже Жезуш настроит марокканского голкипера Буну, сенегальского защитника Кулибали, сербского хавбека Милинковича-Савича и его соотечественника форварда Митровича, то «Аль-Хиляль» будет претендентом на трофей. «Аль-Иттихад» с Бензема, Канте и Фабиньо ждёт Салаха, клуб попробует защитить чемпионский титул.

Массовая трансферная кампания спутала карты. Пока конкуренты не играли между собой, зато собрали серию лёгких разгромов. Роналду после двух поражений получил простых соперников. Вынесли с Мане оппонентов 5:0 и 4:0. Криштиану сделал первый хет-трик и пошёл с мячом за автографом к арбитру. Затем снова забил три мяча, но засчитали лишь два удара с пенальти. У Мане три мяча, формируется связка в атаке.

В Саудовской Аравии формируют культ личности

Анализ мировой статистики поисков за пять лет показывает, что Роналду остаётся самым интересным публике футболистом мира. Месси далеко позади в большинстве стран планеты. В жизни Лионеля намного меньше событий, которые заставляют искать новости об аргентинце. Криштиану самый популярный футболист и спортсмен мира. Возможно, даже самый популярный человек на планете наряду с политиками.

Поскольку Роналду в Саудовской Аравии столкнулся с грубой лестью, то любая критика его задевает. Также Криштиану хочет особого отношения. Португалец перекрестился, празднуя гол. В Саудовской Аравии законом запрещены любые христианские жесты. Бывшего игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовывали за татуировку с изображением Иисуса Христа. Роналду в тюрьму никто не бросил, он выше закона.

В апреле Криштиану, услышав с секторов соперника традиционный заряд с фамилией Месси – так португальца встречают по всему миру полтора десятка лет, схватился за гениталии. Для иностранца неприличное поведение в Саудовской Аравии ведёт к аресту и депортации, о чём Роналду проконсультировали адвокаты «Аль-Насра». Форвард специально хулиганил, чтобы посмотреть на реакцию шейхов.

Роналду сложно будет сохранить мотивацию на годы

Принц Саудовской Аравии ставит дружбу выше законов, а Роналду становится иконой в чужой стране. Тяжело представить изображение Аршавина на стадионе «Спартака». А на арене «Аль-Иттихада», действующего чемпиона саудовской лиги, есть мурал, посвященный голу Роналду в падении через себя. Интересно, будут ли договорные матчи в таком милом месте?

Когда говорят, что шейхи извращают футбол, то это не спортивное высокомерие, а констатация фактов. Надеемся, клубы из лиги имени Роналду не пустят в Лигу чемпионов. Жаль лишь, что футбольные чиновники бесполезные. Никто не реагирует на избиение рынка ногами. Роналду попал в страну, где его одновременно ругают грязными словами и возносят на пьедестал.

Португальца сделали символом экспансии с помощью безумных денег и переплат. Догадываемся, чем закончится. Фавориты продолжат громить аутсайдеров, но война фаворитов не сделает саудовскую лигу ценнее. Зато Роналду нагребёт голов с пенальти, удержит статистику на уровне с бывшим вингером «Зенита» Малкомом, у которого 4 забитых мяча.

Первый финал между ними завершился победой ветерана, но будут новые схватки. Шейхи выполняют капризы Криштиану. Форвард просил накупить ценных игроков. И для звёзд решение Роналду стало определяющим. Раз он взял деньги, то и Неймар не отказался. Но тяжело предугадать поведение сторон, когда у принца упадёт интерес к футболу, а игроки заскучают.