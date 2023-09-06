Польша – Фарерские острова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Польша – Фарерские острова, который состоится 7 сентября 2023 года
Польша
Польская сборная на текущий момент в мировом рейтинге ФИФА занимает двадцать шестое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «бело-красных». С минимальным счётом в игре 2-го тура группового этапа квалификации поляки обыграли албанцев. В рамках товарищеского матча с таким же счётом «белые орлы» одержали победу над национальной командой Германии.
20 июня в один гол сборная Молдовы на своём поле неожиданно обыграла «бело-красных».
Фарерские острова
«Островитяне» в рейтинге ФИФА на данный момент находятся на 129-ом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей фарерской сборной за последнее время. В трёх крайних матчах «рыбаки» проиграли своим оппонентам. Победами «красно-сине-белые» не радуют своих поклонников с сентября прошлого года. Северная Македония дома обыграла с минимальным счётом сборную Фарерских островов в рамках товарищеской встречи. В сухую, пропустив три гола, «островитяне» на своём поле проиграли чехам.
Со счётом 3:1 сборная Албании взяла верх над «рыбаками» в матче 4-го тура квалификации.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Польши – 1.13
- Ничья – 8.60
- Победит сборная Фарерских островов – 24.00
- Победит сборная Польши с форой -2.5 – 2.16
- Обе забьют — нет – 1.41
- Обе забьют — да – 2.77
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.31
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.59
Статистика
- Две очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- В четырёх матчах из десяти последних «островитяне» проиграли своим соперникам
- За тот же период поляки также проиграли своим оппонентам в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 2.31. На двоих в предстоящем матче команды забьют не меньше четырёх мячей, из которых большую часть забьют футболисты сборной Польши.