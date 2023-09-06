Польша – Фарерские острова: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Польша – Фарерские острова, который состоится 7 сентября 2023 года

Польша

Польская сборная на текущий момент в мировом рейтинге ФИФА занимает двадцать шестое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «бело-красных». С минимальным счётом в игре 2-го тура группового этапа квалификации поляки обыграли албанцев. В рамках товарищеского матча с таким же счётом «белые орлы» одержали победу над национальной командой Германии.

20 июня в один гол сборная Молдовы на своём поле неожиданно обыграла «бело-красных».

Фарерские острова

«Островитяне» в рейтинге ФИФА на данный момент находятся на 129-ом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей фарерской сборной за последнее время. В трёх крайних матчах «рыбаки» проиграли своим оппонентам. Победами «красно-сине-белые» не радуют своих поклонников с сентября прошлого года. Северная Македония дома обыграла с минимальным счётом сборную Фарерских островов в рамках товарищеской встречи. В сухую, пропустив три гола, «островитяне» на своём поле проиграли чехам.

Со счётом 3:1 сборная Албании взяла верх над «рыбаками» в матче 4-го тура квалификации.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Польши – 1.13

Ничья – 8.60

Победит сборная Фарерских островов – 24.00

Победит сборная Польши с форой -2.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 1.41

Обе забьют — да – 2.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.59

Статистика

Две очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

В четырёх матчах из десяти последних «островитяне» проиграли своим соперникам

За тот же период поляки также проиграли своим оппонентам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 3.5 голов за игру коэффициент 2.31. На двоих в предстоящем матче команды забьют не меньше четырёх мячей, из которых большую часть забьют футболисты сборной Польши.