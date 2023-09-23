«Альмерия» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695462931

вчера, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примера чемпионата Испании «Альмерия» – «Валенсия», который состоится 23 сентября 2023 года

«Альмерия»

После пяти туров чемпионата Испании «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице. Давайте обратим внимание на футбольные матчи с участием команды в последнее время. Ничья на выезде с футбольным клубом «Кадис», это единственные очки, которые взяли «красно-белые» с учетом результатов пяти сыгранных туров. «Альмерия» в рамках матча 4-го тура на домашней арене уступила «Сельте» со счетом 2:3, показав достойную игру.

В крайнем туре «красно-белые» потерпели поражение в гостях от команды «Вильярреал» (2:1).

«Валенсия»

На данный момент «Валенсия» в турнирной таблице Примеры занимает пятое место. Рассмотрим недавние встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможное развитие событий в будущем противостоянии с «красно-белыми». «Летучие мыши» начали сезон с двух побед, но в последние дни лета уступили команде «Осасуна»(1:2). Пропустив один гол, «Валенсия» в сухую проиграла команде «Алавес» в рамках матча 4-го тура чемпионата Испании.

Со счётом 3:0 «Валенсия» не оставила шансов клубу «Атлетико».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 2.98

Ничья – 3.54

Победит «Валенсия» – 2.45

Победит «Валенсия» с форой -1 – 4.79

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.735

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.943

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.943

Статистика

«Альмерия» выиграла у «Валенсии» на своем поле в одной очной встрече из пяти крайних в рамках Примеры.

Восемь матчей без побед у команды «Альмерия» в матчах чемпионата Испании.

«Валенсия» при трех победах и двух поражениях идет в зоне еврокубков.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Валенсии» с форой -1 гол коэффициент 4.79. Уверенная победа «Валенсии» в ближайшем матче позволит команде оставаться в группе лидеров Примеры.