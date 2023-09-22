Месть «Динамо» за разгром, «Краснодар» держит 1-е место и битва в подвале. Перипетии 9-го тура РПЛ

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вчера, 12:57

На повестке – дерби и матч «Локо» в Санкт-Петербурге.

«Крылья Советов» — «Сочи»

- Отличный отрезок для команды Игоря Осинькина продолжается – в трех последних встречах они не проигрывали, при этом отняли очки у ЦСКА и обыграли «Факел» в чемпионате, а в Кубке одержали победу над «Балтикой». Всего же за 8 туров РПЛ «Крылья» уступили лишь «Рубину» — и идут в топ-3.

- Первый матч «Сочи» после отставки Дмитрия Хохлова завершился очередным поражением – а в последних десяти встречах южане обыграли только «Ростов». С другой стороны, играли сочинцы с ЦСКА – и смогли перевести кубковую встречу в серию пенальти, что уже хорошо. Но теперь пора и спад прерывать – команда уже в зоне стыков.

«Балтика» — «Ахмат»

- В Калининграде «балтийцы» одержали две из четырёх своих побед в новом сезоне, причём одна из них – над «Зенитом». Да и пора бы снять с Сергея Игнашевича груз ответственности – команда при нём играет неплохо, навязывает борьбу, но с результатом не клеится. Калининградцы замыкают таблицу Премьер-Лиги, пусть отставание от «Сочи» с «Рубином» и составляет всего 2 балла.

- «Ахмат» держится от команд из топ-5 на расстоянии вытянутой руки – «Урал» опережает грозненцев всего на 3 очка. Подопечные Мирослава Ромащенко в отличной форме – да, в кубковом матче против «Зенита» прервалась их серия без поражений. Зато клуб заставил чемпионов отыгрываться с 0:2, а потом и сам сравнял, уступая 2:3. Американские горки завершились в серии пенальти. Выезд к «Балтике» будет эмоционально тяжёлым.

«Спартак» — «Динамо»

- Центральный матч тура, в котором переплетается множество сюжетов. Главный – реваншистские настроения «бело-голубых». Банда Марцела Лички получила обидные 1:4 в матче Кубка России – и все свои мячи «Спартак» забил в первые 24 минуты дерби.

- Да и шанс у «Динамо» определённо будет. Команда держится в топ-5 и отстаёт от «Зенита» всего на 2 балла. Тем временем у «красно-белых» ощутимые проблемы. После победы над «бело-голубыми» команда Абаскаля по делу проиграла «Краснодару», а после паузы со скрипом забила 1 мяч «Сочи» (1:0). Над «Пари НН» в недавнем кубковом противостоянии удалось одержать победу, но на 3 мяча «Спартак» не наиграл. Очередное дерби станет индикатором состояния «красно-белого» проекта.

«Пари НН» — «Оренбург»

- Что ж так не везёт нижегородцам со «Спартаком»? В первом поединке против «красно-белых» команда забила в 4 раза больше, чем за предыдущие 4 матча сезона, – и всё равно уступила. Во втором круге групповой стадии Кубка тоже смотрелась неплохо – и снова поражение. А вот с «Динамо» и «Ростовом» очки набирать удаётся – за счёт этого «Пари НН» идёт в топ-10 чемпионата и к игре с «Оренбургом» подходит в статусе фаворита.

- Хотя и Давид Деогарсия дела в южноуральском коллективе поправил – «Оренбург» в первом же матче при нём отобрал очки у ЦСКА , после чего выдал трёхматчевую победную серию. Теперь одержал победу и в четвёртом – над «Факелом» в Кубке. Пришлось попотеть – по итогам основного времени на табло были нули.

«Зенит» — «Локомотив»

- Ещё один топ-поединок предстоящих выходных. «Ахмат» сделал «Локомотиву» одолжение, измотав «сине-бело-голубых» в среду. В то же время у «Зенита» вышел неосновной состав – а потому сказаться это может только ближе к концовке матча.

- «Зениту» необходимо обгонять «Краснодар» — южане всё ещё лидируют в чемпионате, хотя прошло уже 8 туров. У «Локо» задача на данном этапе – вернуться в топ-5. И прервать наметившийся спад – одна победа у «красно-зеленых» в последних 4 матчах. Хотя победить в Санкт-Петербурге – что-то из области фантастики.

«Ростов» — ЦСКА

- Поражение от «Динамо», ничья с «Балтикой», тяжелейшая победа над «Рубином» — ростовчане подходят к матчу против ЦСКА на нервах, поскольку явно не ожидали оказаться в стыках. Но таковы реалии узкой скамейки.

- 5 предыдущих матчей «армейцев» завершались при ничейном счёте – но два из них были в Кубке, и в них «красно-синие» добыли победы по пенальти. Обе – над «Сочи». ЦСКА готовится к игре против «Ростова» под разговоры о слабой селекции – на бумаге команде после трансферного окна стала даже слабее, а потому бороться за пятёрку крайне тяжело.

«Краснодар» — «Урал»

- Удерживать 1-е место в РПЛ на протяжении 8 туров – это уже большая заслуга. Теперь же наступает проверка готовности «быков» продолжать. «Урал» — неприятный соперник, поскольку вполне может зацепить очки даже в гостях. А в прошлые выходные «быки» уже теряли их с «Ахматом».

- После трёх неприятных поражений к ряду «уральцам» удалось приостановить падение – ничья с «Факелом» и победа над «Локо» по пенальти крайне важны. Особенно если учитывать, что при Ганчаренко «шмели» выдают результат сериями. Сейчас нужно начинать новую: екатеринбуржцы в топ-5 – это смотрится красиво.

«Факел» — «Рубин»

- С приходом Сергея Ташуева воронежцам стало несильно лучше – да, в конце августа удалось обыграть «Пари НН», отобрать очки у «Краснодара». Но сентябрь начался с поражения от «Крыльев», а после паузы на игры сборных «Факел» сыграл вничью с «Уралом» и уступил «Оренбургу» по пенальти в Кубке. Пока этого недостаточно, чтобы в чемпионате покинуть зону прямого вылета.

- У «Рубина» — тоже поражение в серии 11-метровых, только от «Ростова». Повышение в классе проходит болезненно, хотя своих болельщиков казанцы всё же успели – выдали 3 матча без поражений в конце августа, причем на этом отрезке отобрали очки у «Динамо». С «Факелом» «Рубин» идёт по соседству в турнирной таблице – а потому это матч на 6 очков.