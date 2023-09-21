В тени топ-матчей ЛЧ. «Зальцбург» — гроза грандов, спасение «Наполи», первый разгром «Арсенала»

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вчера, 16:35

Есть сенсации.

В первом туре внимание приковывали сразу несколько топ-вывесок – «Милан» принимал «Ньюкасл», «Атлетико» отправился в Рим, ПСЖ зарубился с дортмундской «Боруссией», «Бавария» с МЮ выдали матч с семью голами, а «Сосьедад» окатил «Интер» холодным душем.

Но и в их тени случились интересные события – рассказываем, чем ещё запомнится начало еврокубкового сезона.

«Арсенал» прорвало

«Канониры» на старте смотрятся уверенно – но убедительных побед на классе мы не видели. Команда училась вскрывать оборону соперника с новыми исполнителями. Отсюда перевес по владению в каждом поединке, множество передач – но не больше трёх мячей за игру.

В матче с серебряными призерами Эредивизи ПСВ подопечные Микеля Артеты наконец оформили свой первый разгром в кампании-23/24. При этом значительных изменений в стартовом составе не было – в центре всё так же играли Хаверц, Райс и Эдегор, в обороне – латерали Зинченко и Уайт, центрбеки Магальяес и Салиба. А вот на воротах вместо Рамсдейла выше Давид Райя, плюс на левом фланге атаки Троссард заменил Мартинелли.

Ротация лондонцам пошла на пользу – уже на 8-й минуте хозяева открыли счёт (забил Сака), а на перерыв ушли, ведя 3:0 – Букайо добавил себе в копилку ассист на гол Троссарду, позднее отметился Жезус. Ему ассистировал уже сам Леандро.

Точку в матче поставил Мартин Эдегор, Артета явно остался доволен игрой «Арсенала».

Спасение «Наполи», огорчение «Браги»

Португальцам чуть-чуть не хватило до сказки. В прошлом сезоне они вклинились в треугольник «Бенфика»-«Порту»-«Спортинг» и взяли бронзу, после перерыва вернулись в ЛЧ – и даже зашли на камбэк с ярчайшей командой Италии прошлого сезона – «Наполи».

Неаполитанцы долго не могли взломать ворота соперника – открыли счёт уже в компенсированное к первому тайму время. После этого «Брага» ответила голом на 84-й минуте – казалось, что команды мирно поделят очки и разойдутся.

Было такое ощущение до 88-й минуты. «Наполи» пошёл на штурм ворот, Пётр Зелиньски простреливал во вратарскую – и замкнул подачу игрок «Браги» Сику Ниакате. Особенно обидно, что нельзя объяснить, что хотел сделать защитник — настолько близко к воротам так прерывать передачу опасно.

«Зальцбург» всё ещё опасен для топов

Помните, как прошлой осенью австрийцы на старте групповой стадии сенсационно отобрали очки у двух грандов: «Милана» и «Челси»? Тогда после трёх туров коллектив вообще шёл в зоне плей-офф ЛЧ (только на финише не повезло – «аристократы» и «россонери» взяли реванш).

Так вот, новый розыгрыш еврокубка начинается таким же образом – на этот раз таланты из «Ред Булла» разобрались с «Бенфикой».

«Орлы» после успеха минувшей еврокубковой кампании были готовы вновь бороться за плей-офф. Да и турнир для них начинался благоприятно – с домашней игры против «Зальцбурга» («Интеру» тем временем пришлось несладко в Сан-Себастьяне). Кто же мог подумать, что к 15-й минуте хозяева окажутся в положении догоняющих?

Матч для «Бенфики» вообще сложился ужасно – голу Шимича с пенальти предшествовала прямая красная Антонио Силве. 19-летний центрдэф сыграл рукой в мяч, который уже летел в ворота. До этого был ещё один 11-метровый – вратарь Анатолий Трубин на угловом попал кулаками в голову игроку «Зальцбурга». Правда, в случае с этим ударом с точки гостям забить не удалось.

И все эти события уместились в первые 15 минут встречи. Австрийцам оставалось лишь добить деморализованного соперника – и они сделали это, забив на 51-й минуте.

После первого тура лидер квартета D – не «Интер», не «Бенфика» и даже не «Сосьедад», а «Зальцбург». Расходимся!

Уверенный старт «Сити» и «Лейпцига»

«Сити» и «Лейпциг» — одни из немногих, кто провёл еврокубковый матч спокойно. Без провалов – но и без ярких разгромов. На классе.

У «горожан» дублем отметился аргентинец Хулиан Альварес, а третий мяч забил Родри. Счастье «Црвены Звезды» растянулось на несколько мгновений в первом тайме и 15 минут перерыва – именно они забили первыми.

«Лейпциг» спокойно съездил в Берн, где сыграл против «Янг Бойз» — швейцарцы пропустили быстрый мяч (забил Симакан) и побежали отыгрываться. К 33-й минуте вернули равенство на табло. Немцы отложили голы до второго тайма – а уже там Ксавер Шлагер вернул своей команде преимущество. В оставшееся время подопечные Марко Розе просто дразнили соперника: все вопросы о победителе снял Шешко – но сделал это только на 90+2-й минуте.

Разгром от «Барселоны»

Каталонцы пока не встречались с «Реалом». Не играли с «Атлетико». Не столкнулись с «Порту» в споре за первую строчку группы H. То есть не прошли пока ни одного испытания, классического для испанского гранда.

Но даже так стоит порадоваться тому, что есть – 5-матчевой серии без поражений в чемпионате, например. Или трём сухим победам в новом сезоне. Или 10 голам за последние 2 матча.

Перед тем, как в домашних стенах сыграть с «Антверпеном», «сине-гранатовые» катком прошлись по «Бетису» (5:0) – и тогда свои первые голы за «Барсу» оформили Жоау Канселу и Феликс. И Левандовски оформил ассистентский дубль.

В первом туре ЛЧ мини-перформанс почти удалось повторить – на 11-й минуте «блауграну» вперёд вывел арендованный у «Атлетико» форвард, а ассистировал ему другой новобранец Илкай Гюндоган. Чуть позже пушку расчехлил Роберт – здесь Жоау отметился голевой. Далее – автогол Батая. И уже во втором тайме дело до разгрома довели те же поляк и португалец – Левандовски ассистировал Гави, а Феликс забил с передачи Рафиньи.

Яркие выступления игроков, которых подписывает «Барса», случаются редко – уже сейчас стоит думать, как извернуться для выкупа двух Жоау.