Дебют не сложился. Захарян остался на скамейке – но «Сосьедад» закрыл «Интер» и был готов побеждать

21 сентября 2023, 13:33

Не хватило сил на концовку.

В рамках второго игрового дня Лиги чемпионов был широкий спектр в выборе матчей для просмотра. Особняком стояло столкновение «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», интересно было посмотреть и на возвращение в главный еврокубок «Арсенала» — «канониры» в итоге порадовали лондонскую публику разгромной победой над ПСВ (4:0). «Брага» едва не отняла очки у «Наполи» — подвёл автогол. Но особенно выделялся матч «Сосьедада» и «Интера» — за испанский гранд в ЛЧ мог дебютировать россиянин Арсен Захарян. Полузащитник в итоге не вышел – но примечательного в столкновении было достаточно.

«Интер» подвела ротация

Что крайне неожиданно. По первым турам можно сказать, что «нерадзурри» — самая зрелая команда в Серии А. Подопечные Симоне Индзаги обзавелись сильными исполнителями и отлично вкатились в сезон. Маркус Тюрам быстро вписался в связку с Лаутаро Мартинесом – эта пара форвардов сразу стала для Индзаги основной. Зоммер уверенно играет на последнем рубеже, в центре обороны есть Ачерби, а в середине поля уверенно смотрится Мхитарян.

В итоге «Интер» уверенно стартовал в чемпионате победами над «Монцей», «Кальяри» и «Фиорентиной», в дерби попросту смял «Милан» (5:1). Но на гостевой матч против «Сосьедада» итальянскому менеджеру пришлось внести несколько изменений в стартовый состав коллектива.

В первую очередь – Тюрам остался на скамейке, его место занял Марко Арнаутович. Вместо Димарко левую бровку закрывал Карлос Аугусто, Чалханоглу выбыл с травмой и его место в центре поля занял новобранец Асллани, а вместо Дармиана и Ачерби в центре обороны с Бастони сыграли Де Врей и Павар.

Уже после матча Симоне Индзаги объяснил, с чем связаны сильные перемены в стартовой обойме:

У меня было много уставших игроков. В первом тайме у всех в «Интере» были проблемы. Ян Зоммер помог нам остаться в игре, и мы хорошо действовали в последние 20 минут. У нас большой состав, нужно максимально использовать его возможности. У многих игроков были проблемы после дерби. Нужно было очень внимательно все оценить. Мне нужны все игроки, и я бы в любом случае внес некоторые изменения. Но я сделал больше изменений, потому что некоторые футболисты не были в хорошей форме. После игр сборной, после дерби, – это было правильно.

В Сан-Себастьяне ротация сыграла против итальянского гранда.

«Сосьедад» задавил прессингом

Что касается испанцев, они не отказались от привычной манеры, несмотря на вывеску и статус матча. Всё же «бело-голубые» не играли в Лиге чемпионов почти 10 лет – а тут попали в одну группу с финалистом предыдущего розыгрыша турнира. Да ещё и столкнулись с ним в первом же туре.

По логике «Интер» умеет проходить активный прессинг, упрощая игру – дальние передачи всегда были опасным оружием «нерадзурри». Но не в этот раз. В домашних стенах подопечные Иманоля Альгвасила попросту полетели вперёд с первых же минут. Ойарсабаль с Барренетчеа без мяча часто менялись позициями – они регулярно давили на центральных защитников и вратаря гостей, Такефуса Кубо выдвигался на Аугусто, а Браис Мендес терзал Алессандро Бастони.

И высочайшее давление быстро выбило миланцев из колеи – Ойарсабаль вынудил гостей отдать мяч вратарю, единственным адресатом для паса Зоммера оставался тот самый Бастони. Но Ойарсабаль быстро переключился на итальянца – вингер «съел» его на пару с Мендесом. И за перехватом последовал гол Браиса, который задал тон всему поединку.

Попытки «перебросить» прессинг хозяев подопечные Симоне Индзаги предпринимали, причём со всех позиций – на Мартинеса или Арнаутовича забрасывали с флангов, из центра поля, со своей половины. Но выжать из этого ничего не удалось – Субельдия и Ле Норманн плотно опекали оппонентов.

Итальянцы спаслись, Захарян не вышел

Для того чтобы вечер удался на все 100, не хватило сенсационной победы. Всё же «Сосьедад» играет в крайне энергозатратный футбол, поэтому чем ближе был финальный свисток, тем больше возможностей появлялось у итальянского гранда.

Сравнял «Интер» только на 87-й минуте встречи – после удара Фраттези, который превратился в пас на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец же едва ли не впервые за матч оказался без опеки в чужой штрафной, поэтому пробил без сопротивления – и установил окончательный счёт.

По такой игре «бело-голубые» были очень близки к тому, чтобы забрать 3 очка – поэтому итоговая ничья ощущается как поражение. Но наставник басков Иманол Альгвасил нашёл минуту для сентиментальности и подбодрил подопечных:

Надеюсь, болельщикам понравилась игра и они гордятся нами. Мы сделали всё, что могли, чтобы выиграть матч. Жаль, что всё так закончилось. Но я очень горжусь тем, что мы продемонстрировали. Играть в Лиге чемпионов с футболистами, которых я тренировал на молодёжном уровне — это нечто особенное. Но больше всего я горжусь тем, что мы встретились с такой командой, как «Интер», и играли против них, как в прошедшем матче. Это заставляет меня ещё больше гордиться тем, чего мы достигли.

Не оправдались и ожидания о скором дебюте Арсена Захаряна в Лиге чемпионов. Хотя шансы появиться на поле изначально были малы. Всё же градус противостояния был слишком высок. Это и долгожданное возвращение в главный еврокубок, и статусный соперник. К тому же Арсен всё еще не адаптировался к новой команде, а «бело-голубые» играют в крайне интенсивный футбол – и требуют держать такой темп все 90 минут. Ещё настанет время – и для российского таланта, и для «Реала Сосьедад».