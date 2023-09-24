«Челси» может повторить судьбу этих клубов

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вчера, 22:24

Иногда денежные мешки, а именно так можно назвать клубы, которые бездумно тратят, но проваливаются вскоре с грохотом в чемпионате. Речь пойдет о «Челси». Ушел Абрамович и «синие» с новым владельцем Тоддом Боэли превращаются просто в посмешище. Тратят столько бабла, а игры все нету, как ее и не было, и ведут активную жизненную позицию в борьбе за выживание. В прошлом сезоне как казалось «Челси» достиг дна, когда в клубе была тренерская чехарда ушел Тухель, пришел Поттер, вскоре его выгнали поставили временщиком легенду Лэмпарда, и финишировали на итоговом 11 месте, в первые так низко «Челси» еще не падал в 21 веке, плюс закупка разношерстных игроков, такое ощущение скупали всех до кого можно было дотянутся.

Но вот казалось пришел опытный Почеттино, который с меньшими ресурсами в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме» выдавал лучше результаты, при чем сразу. А тут будто они продолжают пробивать дно, раз в прошлом сезоне не получилось. После первого тура и ничьей с «Ливерпулем» при хорошей игре казалась, ну вот нащупали что-то, как бац бум и полетели снова. Первая осечка случилась когда проиграли «Вест Хэму», можно было списать на нежданчик, но они продолжили пробивать дно проиграв «Ноттингем Форесту» и в последнем туре «Астон Вилле» дома с одинаковым счетом — 0:1, скатав ничью с «Борнмутом», но и победив сам «Лутон Таун», пока это обезопасило от вылета. Правда сейчас скажут только начался сезон, и судить так рано не стоит. Естественно я ведь не судья и судить их не стану, но критиковать буду. Правда фанаты сами себя успокаивают, и говорят игра есть, но вот результата нету, терпение все будет. Но когда все будет, от матча к матчу они лишь деградируют, сужу по результатам, именно они определяют дальнейшую судьбу клуба и тренера. Ведь Боэли снова психанет, и ждать не станет, и выкинет очередного тренера, Тухель, Поттер и Лэмпард на закуску, три тренера за прошлый сезон сменили, скольких на этот раз, я уж не говорю скольких игроков накупили, и видимо это не предел для них. Но что дальше ждать от «Челси»?

А теперь давайте поговорим о еще похожих клубах при бабках, которые рухнули вниз, разбирать будем денежные мешки в прямом смысле, которые при деньгах, но с убогим руководством, и вытекающем менеджментом, и отвратительными результатами, и плачевными итогами.

«Фулхэм».

Все помнят, что в 2010 году «дачники» дошли до финала ЛЕ , что привлекло внимание нескольких серьезных людей приобрести клуб, так как у прошлого владельца не было средств продолжить вести клуб в положительном направлении. Новым владельцем «Фулхэма» стал американский бизнесмен Шахид Хан, казалось вот удача теперь в клуб придут хорошие времена, и можно будет бороться за верхние части таблицы. Однако в новом сезоне клуб сразу обосновался в подвале таблицы, по итогу заняв 19 место вылетели в чемпионшип, по ходу того сезона клуб сменило не мало тренеров Мартин Йолл, даже приход железного Феликса Магата не спасли ситуацию, клуб даже после вылета продолжал падение уже во второй лиге, при этом клуб не стеснялся в тратах. И только через 4 сезона им удалось подняться в элиту по тратив по возвращение в АПЛ сразу 113 млн за одно трансферное окно. Но клуб не стал играть лучше, сначала с поста тренера ушел Йоканович, его сменил Раньери. Но изменить ситуацию так и не получилось, клуб снова покинул высший дивизион. Так что новый владелец тратя деньги не смог изменить клуб. Правда в прошлом сезоне «Фулхэм» вернулся в элиту, и даже смог закрепиться тут, но после продажи Митровича, могут опять вскоре опустится вниз.

«Куинз Парк Рейнджерс».

В 2011 году еще один лондонский клуб был приобретен владельцем при деньгах, их купил малазийский бизнесмен Тони Фернандес. Казалось, но вот наступят хорошие времена. Однако в первом сезоне при новых владельца КПР спася на 17 месте. А в следующем сезоне в клуб пришел Харри Реднапп, который до этого положительно работал с другими представителями Лондона "Вест Хэмом и «Тоттенхэмом», а также тренируя южан «Портсмут», и под нового тренера клуб закупил новых игроков. Но по итогу сезона 12/13 клуб с финансовыми инвестициями занял 20 место, и напрямую вылетел из лиги, а против самого клуба футбольная ассоциация назначила взыскание за нарушение финансового фэирплея в размере 62 млн. Правда через сезон «Куинз Парк Рейнджерс» вернулся в элиту, чтобы по окончанию сезона 14/15 опять вылететь в чемпионшип. До сих пор «обручи» прозябают во второй лиге по путно чуть два раза не покинув и ее, о возвращение речи нет, хотя у клуба есть средства.

«Портсмут».

В 2006 году «помпеи» были приобретены Александром Гайдамаком, и борющийся клуб за выживание в премьер лиге постепенно пошел вверх, были приобретены опытные футболисты, потратили чуть более 60 млн за одно трансферное окно. Тем временем клуб в 2008 году выиграл кубок Англии впервые за 58 лет это был один из самых ценных трофеев. И казалось вот у клуба даже появился возможно новый Абрамович, и начнутся светлые времена. Однако, рано радовались болельщики Гайдамак продал клуб, и при новых владельцах наступили тяжелые времена, клуб дошел до практически банкротства, переходя даже под внешнее правление. Из-за финансовой нестабильности клуб в итоге понизили до 4 лиги откуда «Портсмут» и начал новое существование.

«Блэкберн Роверс».

В этом клубе еще помнят прекрасные времена в конце прошлого века клуб приобрел Джек Уокер местный магнат, которому вскоре удалось спустя 25 лет поднять клуб в элиту. А как только вернулись закупались по максимому, что в итоге привело к титулу в 1995 году, оданко спустя всего 4 года клуб покинул элиту. Вскоре Джека Уокера не стало, но клуб смог вернутся в АПЛ сходу еще выиграв в 2002 году кубок лиги, и продолжали показывать хорошие результаты часто финишируя даже в зоне еврокубков или рядом. Но вскоре где-то в 2010 году пришли новые владельцы индийская компания VH Group, и началась чехарда с тренерами уволили Эллардайса, поставили Кина, который не пользовался любовью у фанатов, и вскоре в 2012 году клуб покинул элиту. С тех пор «Блэкберн» проваливался в третий по силе дивизион в первую лигу, а теперь крепко осели в чемпионшипе.