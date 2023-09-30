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«Альмерия» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:07
«Альмерия» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Гранада», который состоится 1 октября 2023 года

«Альмерия»

«Красно-белые» после семи туров текущего сезона Примеры занимают на данный момент последнюю строчку турнирной таблицы. С августа месяца «Альмерия» не выигрывает своих соперников. С разницей в один мяч «красно-белые» в гостях проиграли «Вильярреалу» в рамках матча 5-го тура чемпионата Испании. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

26 сентября с большим счётом «Севилья» разгромила дома «красно-белых» (5:1).

«Гранада»

«Гранада» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находится на одну строчку выше «Альмерии». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. С разницей в два гола «Грана» дома потерпела поражение от «жирондинцев» в мачте 5-го тура чемпионата (2:4). С минимальным счётом «насриды» проиграли в гостях «Лас-Пальмасу».

28 сентября ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бетисом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Альмерия» – 1.94
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Гранада» – 3.85
  • Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 3.25
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Только одну победу одержали «красно-белые» в десяти последних матчах
  • За такой же период «Гранада» выиграла в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 2.07.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк альмерия
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