«Альмерия» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Гранада», который состоится 1 октября 2023 года

«Альмерия»

«Красно-белые» после семи туров текущего сезона Примеры занимают на данный момент последнюю строчку турнирной таблицы. С августа месяца «Альмерия» не выигрывает своих соперников. С разницей в один мяч «красно-белые» в гостях проиграли «Вильярреалу» в рамках матча 5-го тура чемпионата Испании. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

26 сентября с большим счётом «Севилья» разгромила дома «красно-белых» (5:1).

«Гранада»

«Гранада» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находится на одну строчку выше «Альмерии». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. С разницей в два гола «Грана» дома потерпела поражение от «жирондинцев» в мачте 5-го тура чемпионата (2:4). С минимальным счётом «насриды» проиграли в гостях «Лас-Пальмасу».

28 сентября ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бетисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 1.94

Ничья – 3.80

Победит «Гранада» – 3.85

Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Только одну победу одержали «красно-белые» в десяти последних матчах

За такой же период «Гранада» выиграла в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 2.07.