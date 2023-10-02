Символическая антисборная 10-го тура РПЛ. Футболисты «Зенита» и «Спартака» дерутся за места

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вчера, 09:59

Очень мощный состав антигероев выходных.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Васютин подменял заболевшего Кержакова, и запасной голкипер «Зенита» сыграл не лучше, чем Максименко, который подменяет Селихова. Но Александр пропустил на мяч больше. Удар в ближний угол, странный выход из ворот в концовке – голкипер «Спартака» сильно помог «Крыльям Советов» разгромить московских гостей.

Защитники

Нуралы Алип («Зенит»)

Алип не тянет на основу «Зенита». Семак ошибся, не подписав сильного бразильца в центр защиты. Эракович не справляется, а Ренан на лавке. Алип в основе, но был наблюдателем против «Оренбурга», не мешая упрямой команде с высоким атакующим потенциалом развивать опасные голевые атаки. В сторону ворот Васютина пробили 10 раз, это немало для матча, в котором «Зенит» был с мячом 68% времени.

Срджан Бабич («Спартак»)

Нелепо сыграл в Самаре, особенно после перерыва, когда «Крылья Советов» забивали уже без помощи левого защитника Горшкова. Бабич не прервал атаку с голом Гарре. А затем серб остановился, увидев забег Максименко, хотя успевал первым сыграть в мяч. Голкипер его запутал, но опытный защитник должен быть расторопнее.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Если бы Ренан так сыграл в эпизодах с голевыми навесами «Оренбурга», то в следующем матче сидел бы на скамейке. Но поскольку речь о капитане «Зенита», то Семак просто переведет Дугласа на левый фланг. Там Сантос играет лучше, но в центре в новом сезоне не радовал никто. Опытный бразилец не помешал Воробьеву и его напарникам. У «Оренбурга» первая в истории победа над «Зенитом».

Полузащитники

Даниил Денисов («Спартак»)

За час игры Денисов дважды не сумел поймать коллегу по амплуа, крайнего защитника «Крыльев Советов» Горшкова. Дубли латералей являются большой редкостью в РПЛ , но Денисов допустил два гола Юрия. Даниил ушел с поля после часа игры, не помогал «Спартаку» ни в атаке, ни в обороне. В борьбу шел охотно, но терял позиции и оставлял пустые зоны.

Виктор Мозес («Спартак»)

Не подумайте, что Зобнин был лучше – все хавбеки «Спартака» заслужили сюда попасть. Если ребята из «Зенита» хотя бы с мячом возились, то Мозес оказался бесполезным у двух ворот. Ни одного точного удара, одна скидка на напарника. Виктор несколько раз неплохо читал игру в центре поля, но это слабый вклад в игру, которая завершилась разгромом «Спартака» 4:0. Заслужил замену сильнее, чем Промес.

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Стыдно так играть, получая многомиллионную зарплату игрока основы «Спартака». Мартинс не успевал за оппонентами, оставлял огромные зоны свободного пространства, что позволяло разным футболистам «Крыльям Советов» создавать явные моменты у ворот Максименко. Не все голы пришли из опорной зоны, но решение Абаскаля довериться Мартинсу как опорнику снова стоило трех очков.

Илья Самошников («Локомотив»)

Самошников вышел в линии атаки вместо Тикнизяна, отбывающего дисквалификацию. Но пользы Илья не принес, запомнился двумя нереализованными моментами. Если бы «Локомотив» не забил после удара Жемалетдинова и рикошета, то на совести латераля Самошникова была бы потеря двух очков. Хотя победа не отменяет его слабую игру. Повезло, что тренер догадался убрать Илью и выпустить Жемалетдинова.

Нападающие

Иван Сергеев («Зенит»)

Форвард Сергеев один раз попал в створ ворот «Оренбурга» за полный матч. Даже у защитника Сутормина было больше метких попыток, хотя он вышел на замену. Ивану не хватает класса, чтобы быть основным нападающим «Зенита» в сложных матчах. У Кассьерры проблемы со здоровьем, и без лучшего снайпера чемпионы проиграли в Оренбурге 1:3.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Забил в ворота «Пари НН» рукой, Безбородов зря простил Дзюбу и не показал карточку. По правилам по чужим воротам не попадал. Также форвард промахнулся их хорошей позиции. Кроме рассеченного глаза, нечего вспомнить. У Дзюбы не идет игра. И на молодых напарников не пасовал, не создал ни одного момента. Сулейманову пора вытеснять ветерана на скамейку.

Тео Бонгонда («Спартак»)

У «Сочи» в атаке всё очень грустно. Тюкавин умеет играть лучше, Смолов не выручил «Динамо», выйдя на замену. Но если искать человека, который поучаствовал в нелицеприятном поединке для его команды, то это именно Бонгонда. Тео уступил Горшкову на фланге, Юрий забил дважды. В атаке юркий крайний форвард ничего не показал, но его заменили лишь на 79-й минуте матча. Ушел без точных ударов по воротам «Крыльев Советов».

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Гильермо Абаскаль («Спартак»)

По пять осечек в десяти турах у каждого. Только у Абаскаля 4 поражения, а у Семака 3. Но половина плохих матчей это ужасный результат для изначальных претендентов на чемпионство. «Зенит» по делу уступил безжалостному «Оренбургу», а «Крылья Советов» красиво разгромили Абаскаля и его «Спартак». Тренеры работали очень плохо, в последнее время у них почти ничего не получается. Футболисты пытались создавать моменты, но когда нет тренерской руки – фавориты уступают.

Судейские ошибки тура. Роман Галимов