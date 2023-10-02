Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Покорители фаворитов из Самары и Оренбурга

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вчера, 20:10

В свежем туре страдали «Зенит» и «Спартак».

Вратарь

Николай Сысуев («Оренбург») – невозмутимость тура

Молодой голкипер быстро пропустил от «Зенита», но решил после этого закрыть ворота на замок. Понятно, что не все из 13 сэйвов Николая были впечатляющими, ведь чемпионы не лучшим образом доводили атаки до опасных ударов. Но высокое число спасений говорит о роли голкипера в матче. Пока Васютин из «Зенита» пропустил три гола после трех ударов, Сысуев отразил 13 из 14 попыток чемпионов.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов») – концентрация недели

Классно сыграл новичок ЦСКА Келвен. Но против него работали ребята из «Балтики», новички РПЛ , а против Бейла играл один из фаворитов. Голландец собрал много классных действий в обороне и разгонял голевые атаки «Крыльев Советов». Помог разгромить «Спартак».

Хуниор Алонсо («Краснодар») – надежность тура

Можно отметить защитников «Крыльев Советов», но в составе немало людей из Самары. Хвалим Фернандеса, выручил «Динамо» в атаке, но там возможен миллиметровый офсайд, и в защите парагваец сыграл не очень здорово. А вот Алонсо отдал голевой пас на Кордобу и четко работал у собственных ворот. Выиграл второй этаж и круто сыграл один в один. «Рубин» огрызался, но не забил.

Матиас Перес («Оренбург») – чтец недели

Интересный универсальный футболист, ему светит приглашение в топ-5. Аргентинец хорош с мячом, выбирает позиции, чтобы компенсировать невысокий для защитника рост. Очень прыгучий, шикарно играет головой. Хотя у «Зенита» были опасные моменты против «Оренбурга», количество не перешло в качество. А Перес забил гол и отлично читал чужую игру, на его счету 10 выносов мяча из штрафной площади Сысуева.

Юрий Горшков («Крылья Советов») – дубль тура

Крайние защитники в РПЛ за последние пять лет лишь несколько раз делали дубли. Вильена в прошлом, Хлусевич и Тикнизян в этом сезоне. Горшков стал первым защитником самарцев с двумя голами за вечер в РПЛ в XXI веке. Симпатичные мячи дали «Крыльям Советов» уверенность в себе, довели дело до разгрома уже после ухода Горшкова с поля. А ведь «Спартак» интересовался Юрием в прошлом.

Полузащитники

Вячеслав Якимов («Факел») – удар тура

Мощный выстрел Якимова в «девятку» лишил «Сочи» надежды на камбэк в Воронеже. Команда Ташуева сыграла круче, чем гости, могли забить больше. Якимов неплохо отработал в центре поля и классно сыграл в атаке в решающий моментов. Вячеслав был очень активным у чужих ворот – на его счету 4 удара, причем трижды попал в створ.

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

У самарцев многие круто сыграли против «Спартака». Например, Бейл, Гарре, Рахманович и Рассказов. Но выделим человека, который помог подготовить разгром. Костанса выиграл середину поля у Зобнина, Мартинса и Мозеса. А дальше дело техники. Бразилец подключился к атаке и записал на свой счет ассист, но даже без него среди героев матча.

Андрей Егорычев («Урал») – рвение тура

Редко в сборной тура человек, получивший спорную красную карточку. Егорычев нарушил правила вдали от ворот, а вот эпизод с его участием в штрафной площади «Урала» судьи прозевали. Но также на счету универсала, который играет от ворот до ворот, гол и ассист против «Ростова» в скандальном матче. Настолько активный игрок заслужил комплименты, а вместо удаления мог получить желтую карточку.

Брайан Мансилья («Оренбург»)

Успешно сделал навес на Воробьева, не позволил «Зениту» завладеть инициативой после быстрого гола. А чуть позже левый инсайд «Оренбурга» сам забил мяч, который обезоружил команду Семака. Петербуржцы редко пропускают трижды за первый тайм. Получив преимущество, «Оренбург» играл по счету, а Брайан помогал. Не забывал участвовать в первой линии прессинга.

Нападающие

Дмитрий Воробьев («Оренбург») – настырность тура

Дмитрий становится специалистом по серьезным соперникам. Его гол не помог обыграть «Спартак», но «Локомотив» и «Зенит» победили. Против чемпионов у нападающего «Оренбурга», который достойно заменил в основе ушедшего Писарского, и точный удар, и грамотная работа в связке с Пересом. Защитник забил победный мяч, а форвард сделал всё, чтобы оборона «Зенита» не скучала. 4 из 10 моментов «Оренбурга» на совести Воробьева.

Джон Кордоба («Краснодар») – класс тура

У колумбийца меньше голевых действий, чем могло быть, исходя из количества моментов, которые Джон находит. Но против «Рубина» нападающий «Краснодара» подправил статистику. Забил впервые за три тура, причем напарники создали ему один момент за весь матч. Также Кордоба избавил Сафонова от нервов на последних минутах поединка в Казани, ведь его передача оказалась голевой. Джон хорош, его игра – одна из причин лидерства «Краснодара» в таблице РПЛ .

Главные тренеры

Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Давид Деограсия («Оренбург»)

Равноценные герои, победившие фаворитов из Москвы и Санкт-Петербурга. Причем оба успеха заслуженные. Если бы «Оренбург» выжал еще один гол, то тоже могли разгромить «Зенит». «Крылья Советов» Осинькина разнесли «Спартак». Победы объединяет домашний статус матчей, отличная реализация, а также смелый футбол. Фавориты владели мячом и старались собирать удары в меру сил, но хозяева в Оренбурге и Самаре были намного успешнее и резче в атаке.

Очарование тура. Упрямство середняков