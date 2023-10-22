«Тоттенхэм» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Фулхэм», который состоится 23 октября 2023 года

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» идёт на первом месте после восьми сыгранных матчей. Подопечные Анге Постекоглу идеально смотрятся на домашнем поле, а матчи, в которых они потеряли очки, это были выездные встречи. В седьмом туре дома обыграли на последних минутах «Ливерпуль»(2:1).

В восьмом туре в выездной встрече минимально выиграли «Лутон Таун» со счётом 1:0.

«Фулхэм»

«Фулхэм» — тринадцатая команда английской Премьер-лиги с одиннадцатью очками в своём активе. «Дачники» имеют определенные проблемы с забитыми мячами после продажи в начале сезона своего лучшего форварда последних лет, серба Александра Митровича. В седьмом туре на домашней арене проиграли «Челси»(0:2).

В последнем туре обыграли худшую команду чемпионата «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.51

Ничья – 4.75

Победит «Фулхэм» – 6.50

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.25

Обе забьют — нет – 2.21

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.53

Статистика

«Тоттенхэм» победил во всех домашних встречах в этом сезоне.

«Фулхэм» не побеждает на чужом поле в трёх последних играх.

«Фулхэм» последний раз обыгрывал «шпор» на их поле в рамках Премьер-лиги в 2013 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.25. «Шпоры» уверенно смотрятся на данный момент в чемпионате Англии. Победа в матче с «Фулхэмом» позволит им удержаться на первой позиции.