«Тоттенхэм» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Фулхэм», который состоится 23 октября 2023 года
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» идёт на первом месте после восьми сыгранных матчей. Подопечные Анге Постекоглу идеально смотрятся на домашнем поле, а матчи, в которых они потеряли очки, это были выездные встречи. В седьмом туре дома обыграли на последних минутах «Ливерпуль»(2:1).
В восьмом туре в выездной встрече минимально выиграли «Лутон Таун» со счётом 1:0.
«Фулхэм»
«Фулхэм» — тринадцатая команда английской Премьер-лиги с одиннадцатью очками в своём активе. «Дачники» имеют определенные проблемы с забитыми мячами после продажи в начале сезона своего лучшего форварда последних лет, серба Александра Митровича. В седьмом туре на домашней арене проиграли «Челси»(0:2).
В последнем туре обыграли худшую команду чемпионата «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.51
- Ничья – 4.75
- Победит «Фулхэм» – 6.50
- Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.25
- Обе забьют — нет – 2.21
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.55
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.53
Статистика
- «Тоттенхэм» победил во всех домашних встречах в этом сезоне.
- «Фулхэм» не побеждает на чужом поле в трёх последних играх.
- «Фулхэм» последний раз обыгрывал «шпор» на их поле в рамках Премьер-лиги в 2013 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.25. «Шпоры» уверенно смотрятся на данный момент в чемпионате Англии. Победа в матче с «Фулхэмом» позволит им удержаться на первой позиции.