«Байер» в шаге от плей-офф ЛЕ, «Ливерпуль» готов разрушить интригу. Завтра – экватор еврокубка

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25 октября 2023, 21:07

Некоторым придётся бороться за интригу ради всего квартета.

В тени сияния Лиги чемпионов остаются менее значимые еврокубки – но интересно посмотреть и затем, как там подходит экватор групповой стадии.

«Байер» готов определить лидера группы H

В квартете H – едва ли не самое очевидное расслоение (такое же, как в группе G). Есть очевидный фаворит «Байер» — команда в двух матчах набрала 6 очков. Есть гонящийся за ним конкурент – в активе «Карабаха» тоже 6 баллов. А дальше – безнадёжно отставшие «Мольде» и «Хэкен». У скандинавских коллективов – по 0 баллов, обоим лидерам они проиграли.

На экваторе «фармацевты» и азербайджанцы готовы определить, кто станет единоличным лидером. И пока преимущество – на стороне первых. Подопечные Хаби Алонсо уверенно возвращаются в топ после слабого предыдущего сезона. В официальных матчах текущей кампании «Байер» вообще ни разу не потерпел поражение – и даже у «Баварии» смог отобрать очки. Поэтому коллектив по прошествии 8 туров лидирует в таблице Бундеслиги, имеет прочные позиции во втором по значимости еврокубке. А испанский менеджер обратил на себя внимание мадридского «Реала» — с немецким клубом он получает ценнейший опыт, который потом пригодится в обновлённом испанском гранде.

Что касается «Карабаха», это всё-таки топ-клуб лишь в рамках чемпионата Азербайджана – на европейской арене есть множество коллективов на порядок сильнее. Но преимущество в двух турах они всё же смогли добыть. Против сильнейшего «Байера» в гостях будет крайне тяжело – главные бои «скакунам» предстоят в двух последних турах. Там и определится обладатель второй путёвки.

Миранчук вспоминает, что такое еврокубки

В «Торино» смогли найти деньги, чтобы выкупить Николу Влашича у «Вест Хэма», — но не смогли провернуть сделку с «Аталантой» по Алексею Миранчуку. Российскому полузащитнику уже 28 лет – в этом возрасте футболисты выходят на пик и показывают свой лучший результат, чтобы набить цену и заработать главный контракт в карьере. Миранчуку же не повезло с самого начала. В системе «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини он оказался инородным телом, так и не смог адаптироваться – туринцы не нашли на него денег.

И теперь хавбек вновь мучается из-за крох игровой практики. По словам его агента. Менеджер бергамасков обещал исполнителю шанс проявить себя – пока восстановившийся после травмы Алексей только набирает форму. В сентябре он уже сыграл против «Ракува» вышел на 62-й минуте, не отметился результативными действиями, «Аталанта» набрала 3 очка.

Для него приоритет – пробиться в стартовый состав. Команде же предстоит защитить позиции в группе D. Подопечные Гасперини вылетают в Австрию на матч со «Штурмом» — есть шанс временно выбить соперника из борьбы за плей-офф. В то же время «Спортинг» на выезде сыграет с «Ракувом» — и считается фаворитом. Так что терять очки бергамаскам недопустимо.

Интригующий топ-матч – «Брайтон» против «Аякса»

Одним тяжело даются еврокубковые игры, вторые проваливаются в чемпионате. «Брайтон» был очарованием начала сезона в АПЛ – коллектив потерял своих лидеров, но находил внутренние резервы и шёл в еврокубковой зоне.

С началом группового этапа Лиги Европы удерживать баланс стало в разы тяжелее. «Чайки» стартовали с поражения от АЕКа, позже вылетели от «Челси» из Кубка лиги – но если это ещё допустимо, то последующие 1:6 от «Астон Виллы», едва спасённую ничью с «Марселем» и энергозатратные 2:2 с «Ливерпулем» оправдать сложнее. Понятно, что даже ничья с «мерсисайдцами» — успех, поражение от «Ман Сити» не критично с точки зрения разницы в классе, а в еврокубке получилось набрать первые очки. Но такой отрезок – сильный удар по психологии топа-новичка. Так что даже поединок с ослабевшим «Аяксом» несёт опасность.

А всё потому, что амстердамцы тоже стараются оттолкнуться ото дна. Недавний гегемон чемпионата Голландии с первых туров полетел в пропасть – за 11 официальных матчей во всех турнирах одержал лишь две победы, причём последняя была 9 матчей назад – в конце августа. После очередного поражения (3:4 от «Утрехта») боссы клуба отправили Мориса Стейна в отставку.

Это может послужить импульсом для захандривших «аяксидов» — но пока обязанности наставника исполняет неопытный Хедвигес Мадуро, а вопросов больше, чем ответов.

Афиша вечера – «Ливерпуль» против «Тулузы»

Голландский (пока ещё) гранд и «чайки» поспорят, кто ворвётся в конкуренты АЕКу и «Марселю», оттолкнувшись ото дна, но противостояние «Ливерпуля» и «Тулузы» привлечёт больше зрителей – это битва непосредственно за лидерство квартета Е.