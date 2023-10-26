У «Реала» большая проблема перед Эль Класико. Исправить её смогут лишь трансферы

В «Барселоне» знают о слабом месте «Мадрида».
8 из 10 голов «Реал» пропустил после подач с флангов
Не всегда речь о прямом навесе, но и такие попытки проходили. В АПЛ изучили почти 34 000 подач с флангов. Лишь 1.9 % из них оказались голевыми передачами. Хотя есть другая статистика, там эффективность ниже, один гол на 64 навеса. Доля мячей после подач с флангов составляет примерно 23 %. Впрочем, флангов на поле два, значение не впечатляет. Пенальти и разнообразные атаки по центру забирают на себя около 77 % голов.
Навесы, как и дальние удары, которые в Европе в последнее время лучше всех исполняет Головин, не всегда эффективные. При подаче с фланга нужно совпадение точности паса и мастерства форварда. Поэтому статистика «Реала» – 80 % голов пропускают после подач с флангов, это аномалия. Тренерский штаб Хави подметил, что у «Реала» есть слабые звенья. Причём в самой столице Испании о проблеме флангов говорят не первый месяц.
Статистика лишь подтверждает ощущения. У «Реала» проблемы на флангах в обороне, что позволяет соперникам готовить качественные навесы. Команда Анчелотти мало пропускает, только «Атлетико» и «Наполи» забили им больше одного мяча, но накануне Эль Класико не бывает мелочей. Когда речь о коллективе, который не пропускал в Ла Лиге со стандартов – таких команд всего две, обе из Мадрида, то фланги это зацепка для «Барселоны».
«Реал» 42 % атак развивает своим левым флангом
У «Реала» не первый сезон, когда правый край выключен из игры, а центр недорабатывает, ведь Кроос и Модрич постарели. Оба хорошо переводят игру на левый фланг, где Винисиус и меняющиеся латерали, но правый край Карвахаля, или вообще переученного в защитники форварда Васкеса, выпадал из игры. Это не значит, что Даниэля обязательно уберут из состава в будущем сезоне, но разговоры о сменщиках появились не на пустом месте.
Даже отсутствие стабильного левого латераля вроде Марсело не мешает Анчелотти строить игру через левый край. Чаще других там играет Франсиско Гарсия. Менди появляется реже, а Камавинга в Ла Лиге провёл слева в обороне один матч. Эдуардо честно признался, что ненавидит играть в обороне. Также на результаты «Реала» во фланговой игре сильно влияет переход на схему «4-4-2» с ромбом в центре, где Беллингем работает выше остальных.
Сразу меняются позиции Винисиуса и его напарника в дуэте атаки – Хоселу или Родриго. А поскольку «Реал» ждёт приезда Эндрика из «Палмейреса», которому в следующем июле стукнет 18 лет, что позволит играть в Мадриде, то вряд ли стоит ждать возвращение к «4-3-3». Пусть Карвахаль набил статистику – два ассиста в Ла Лиге и гол в ворота «Севильи», яркие поединки Даниэля не мешают отметить, что за разовыми успехами идут неудачи.
Анчелотти выиграл у «Браги» с разницей в один мяч, включились знакомые герои, а победный мяч на счету Беллингема. Но фланги «Реала» в поединке не сыграли здорово. Молодой Фран Гарсия старается, но не хватает класса, чтобы количество встреч с мячом переходило в качество. А Карвахаль после матчей, где набегался, теряет резкость. «Брага», как и «Севилья», забила после атаки через голый фланг, только правый вместо левого.
Алаба больше не закрывает левый фланг, ищут звезду
Даже если «Реалу» не забивают первым касанием после навеса с фланга, а следует короткая комбинация, то драгоценное голевое время соперник выигрывает после ошибки «Мадрида» на краю поля. Винисиус и Родриго, даже когда были вингерами, не помогали обороне так, как это делают другие крайние атакующие хавбеки. Поэтому переход на «4-4-2», где даже Модрич (Кроос) и Вальверде смещены ближе к центру поля и полуфлангам, влияет на возможности «Реала».
Не успевают закрыть зоны на флангах обороны, слишком узкая и вертикальная схема. Поэтому информация о подписании Хакими и Дэвиса не удивляет. Альфонсо попробуют своровать у «Баварии» за небольшие деньги следующим летом, ведь у канадца контракт до 2025-го года. Или клуб из Мюнхена отдаст его «Реалу» за 40-50 миллионов евро, или потеряет бесплатно, как Давида Алабу. А вот наличие в команде австрийца не помогает Анчелотти выстроить крутой левый фланг.
Постаревший защитник больше не играет чисто на краю поля, как в юности за «Баварию». Алабу выпускают в центре обороны в составе «Реала». Эдер Милитао получил травму, а Давид порой проигрывает конкуренцию за пост рядом с Рюдигером ветерану «Реала» Начо. Нестабильность линии обороны, где тренер по ходу матча с «Брагой» заменил обоих фланговых защитников, может повлиять на результат в субботнем Эль Класико, ведь в этом поединке нет явного фаворита.
Перес готовит более 100 миллионов евро на латералей
«Реалу» повезло, что у «Барселоны» травму получил Левандовски – человек, умеющий сыграть головой. Но проворные юниоры Хави обязательно используют слабости защиты соперника на флангах, даже если Ямаль и Феликс будут навешивать мяч на Феррана Торреса, а не на огромного поляка Роберта. У португальца небольшое повреждение, но это напоминает игры разума. А в Мадриде распространяются слухи о проблемах Беллингема со здоровьем.
Стандартная практика накануне Эль Класико. Анчелотти даже запустил слух, что сыграет с пятёркой хавбеков. Это возможно, если поставить форварда Хоселу в атаку, и даже логично, если в «Реале» обеспокоены проблемами на краях. Можно перейти на «4-2-3-1», так перекроют фланги. Перес закономерно целый год присматривается к молодым латералям. И если слева приоритетная цель – Альфонсо Дэвис, то справа перебирали многих ярких кандидатов.
Упоминая испанца Порро из «Тоттенхэма», а также Джеймса из «Челси». Впрочем, частные травмы Риса волнуют аналитиков «Реала», как и сумма трансфера. Лондонцы не отдадут своего нового капитана за копейки. Суммарно придётся выложить более ста миллионов за двух фланговых игроков. А если вспомнить о саге Мбаппе, то также можно допустить ставку на Хакими. Ашраф крепко дружит с Килианом, у них общий любимый клуб детства – «Реал».
Кроме того, нужно учитывать, что Начо подписал контракт на один год и ему будет 35 уже, и Карвахаль тоже ветеран.
Поэтому, хотя супер-первоочередной задачей всё равно является подписание нормального ЦН, также очень важен правый латераль и ещё один ЦЗ как минимум, т.к. Алаба давно не Алаба, а он всё-таки и вошел в возраст ветерана тоже уже.
Кроме того, нужно учитывать, что Начо подписал контракт на один год и ему будет 35 уже, и Карвахаль тоже ветеран.
Поэтому, хотя супер-первоочередной задачей всё равно является подписание нормального ЦН, также очень важен правый латераль и ещё один ЦЗ как минимум, т.к. Алаба давно не Алаба, а он всё-таки и вошел в возраст ветерана тоже уже.
Не споря с мнением автора, считаю преувеличенным внимание СМИ к так называемому ромбу в схеме Реала. По факту, практически ничего не изменилось по сравнению со схемой с Бензема - просто Джуд еще больше в оттяжке. А под Джудом все также треугольник из двух ЦП и опорника. И опять вечно пустая штрафная соперника, без нападающих Реала - надоело страшно. Если игра у вингеров не идет - конец, навешивать не на кого.
Голов с навесов действительно неадекватно много, при этом нет впечатления, что сильно выросло количество самих навесов. На мой взгляд, фланги обороны работают не сильно хуже, чем раньше. При Марсело там вообще часто было просто пусто, благо гонял в атаку все время, и ничего.
Лично у меня сложилось впечатление, что сильно сдали Начо и Алаба в выборе позиции при навесе. Рюдигер и Милитао снимали почти все, что летело в штрафную, но Милитао выбыл.
Тем не менее, вызывает тревогу левый защитник. Слишком уж привыкли в Мадриде к Карлосу, Марсело - уникальным защитникам. Сейчас же просто добротные защитники Менди и Гарсия, не приносят в атаке буквально ничего.
Не споря с мнением автора, считаю преувеличенным внимание СМИ к так называемому ромбу в схеме Реала. По факту, практически ничего не изменилось по сравнению со схемой с Бензема - просто Джуд еще больше в оттяжке. А под Джудом все также треугольник из двух ЦП и опорника. И опять вечно пустая штрафная соперника, без нападающих Реала - надоело страшно. Если игра у вингеров не идет - конец, навешивать не на кого.
Голов с навесов действительно неадекватно много, при этом нет впечатления, что сильно выросло количество самих навесов. На мой взгляд, фланги обороны работают не сильно хуже, чем раньше. При Марсело там вообще часто было просто пусто, благо гонял в атаку все время, и ничего.
Лично у меня сложилось впечатление, что сильно сдали Начо и Алаба в выборе позиции при навесе. Рюдигер и Милитао снимали почти все, что летело в штрафную, но Милитао выбыл.
Тем не менее, вызывает тревогу левый защитник. Слишком уж привыкли в Мадриде к Карлосу, Марсело - уникальным защитникам. Сейчас же просто добротные защитники Менди и Гарсия, не приносят в атаке буквально ничего.