У «Реала» большая проблема перед Эль Класико. Исправить её смогут лишь трансферы

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26 октября 2023, 12:29

В «Барселоне» знают о слабом месте «Мадрида».

8 из 10 голов «Реал» пропустил после подач с флангов

Не всегда речь о прямом навесе, но и такие попытки проходили. В АПЛ изучили почти 34 000 подач с флангов. Лишь 1.9 % из них оказались голевыми передачами. Хотя есть другая статистика, там эффективность ниже, один гол на 64 навеса. Доля мячей после подач с флангов составляет примерно 23 %. Впрочем, флангов на поле два, значение не впечатляет. Пенальти и разнообразные атаки по центру забирают на себя около 77 % голов.

Навесы, как и дальние удары, которые в Европе в последнее время лучше всех исполняет Головин, не всегда эффективные. При подаче с фланга нужно совпадение точности паса и мастерства форварда. Поэтому статистика «Реала» – 80 % голов пропускают после подач с флангов, это аномалия. Тренерский штаб Хави подметил, что у «Реала» есть слабые звенья. Причём в самой столице Испании о проблеме флангов говорят не первый месяц.

Статистика лишь подтверждает ощущения. У «Реала» проблемы на флангах в обороне, что позволяет соперникам готовить качественные навесы. Команда Анчелотти мало пропускает, только «Атлетико» и «Наполи» забили им больше одного мяча, но накануне Эль Класико не бывает мелочей. Когда речь о коллективе, который не пропускал в Ла Лиге со стандартов – таких команд всего две, обе из Мадрида, то фланги это зацепка для «Барселоны».

«Реал» 42 % атак развивает своим левым флангом

У «Реала» не первый сезон, когда правый край выключен из игры, а центр недорабатывает, ведь Кроос и Модрич постарели. Оба хорошо переводят игру на левый фланг, где Винисиус и меняющиеся латерали, но правый край Карвахаля, или вообще переученного в защитники форварда Васкеса, выпадал из игры. Это не значит, что Даниэля обязательно уберут из состава в будущем сезоне, но разговоры о сменщиках появились не на пустом месте.

Даже отсутствие стабильного левого латераля вроде Марсело не мешает Анчелотти строить игру через левый край. Чаще других там играет Франсиско Гарсия. Менди появляется реже, а Камавинга в Ла Лиге провёл слева в обороне один матч. Эдуардо честно признался, что ненавидит играть в обороне. Также на результаты «Реала» во фланговой игре сильно влияет переход на схему «4-4-2» с ромбом в центре, где Беллингем работает выше остальных.

Сразу меняются позиции Винисиуса и его напарника в дуэте атаки – Хоселу или Родриго. А поскольку «Реал» ждёт приезда Эндрика из «Палмейреса», которому в следующем июле стукнет 18 лет, что позволит играть в Мадриде, то вряд ли стоит ждать возвращение к «4-3-3». Пусть Карвахаль набил статистику – два ассиста в Ла Лиге и гол в ворота «Севильи», яркие поединки Даниэля не мешают отметить, что за разовыми успехами идут неудачи.

Анчелотти выиграл у «Браги» с разницей в один мяч, включились знакомые герои, а победный мяч на счету Беллингема. Но фланги «Реала» в поединке не сыграли здорово. Молодой Фран Гарсия старается, но не хватает класса, чтобы количество встреч с мячом переходило в качество. А Карвахаль после матчей, где набегался, теряет резкость. «Брага», как и «Севилья», забила после атаки через голый фланг, только правый вместо левого.

Алаба больше не закрывает левый фланг, ищут звезду

Даже если «Реалу» не забивают первым касанием после навеса с фланга, а следует короткая комбинация, то драгоценное голевое время соперник выигрывает после ошибки «Мадрида» на краю поля. Винисиус и Родриго, даже когда были вингерами, не помогали обороне так, как это делают другие крайние атакующие хавбеки. Поэтому переход на «4-4-2», где даже Модрич (Кроос) и Вальверде смещены ближе к центру поля и полуфлангам, влияет на возможности «Реала».

Не успевают закрыть зоны на флангах обороны, слишком узкая и вертикальная схема. Поэтому информация о подписании Хакими и Дэвиса не удивляет. Альфонсо попробуют своровать у «Баварии» за небольшие деньги следующим летом, ведь у канадца контракт до 2025-го года. Или клуб из Мюнхена отдаст его «Реалу» за 40-50 миллионов евро, или потеряет бесплатно, как Давида Алабу. А вот наличие в команде австрийца не помогает Анчелотти выстроить крутой левый фланг.

Постаревший защитник больше не играет чисто на краю поля, как в юности за «Баварию». Алабу выпускают в центре обороны в составе «Реала». Эдер Милитао получил травму, а Давид порой проигрывает конкуренцию за пост рядом с Рюдигером ветерану «Реала» Начо. Нестабильность линии обороны, где тренер по ходу матча с «Брагой» заменил обоих фланговых защитников, может повлиять на результат в субботнем Эль Класико, ведь в этом поединке нет явного фаворита.

Перес готовит более 100 миллионов евро на латералей

«Реалу» повезло, что у «Барселоны» травму получил Левандовски – человек, умеющий сыграть головой. Но проворные юниоры Хави обязательно используют слабости защиты соперника на флангах, даже если Ямаль и Феликс будут навешивать мяч на Феррана Торреса, а не на огромного поляка Роберта. У португальца небольшое повреждение, но это напоминает игры разума. А в Мадриде распространяются слухи о проблемах Беллингема со здоровьем.

Стандартная практика накануне Эль Класико. Анчелотти даже запустил слух, что сыграет с пятёркой хавбеков. Это возможно, если поставить форварда Хоселу в атаку, и даже логично, если в «Реале» обеспокоены проблемами на краях. Можно перейти на «4-2-3-1», так перекроют фланги. Перес закономерно целый год присматривается к молодым латералям. И если слева приоритетная цель – Альфонсо Дэвис, то справа перебирали многих ярких кандидатов.

Упоминая испанца Порро из «Тоттенхэма», а также Джеймса из «Челси». Впрочем, частные травмы Риса волнуют аналитиков «Реала», как и сумма трансфера. Лондонцы не отдадут своего нового капитана за копейки. Суммарно придётся выложить более ста миллионов за двух фланговых игроков. А если вспомнить о саге Мбаппе, то также можно допустить ставку на Хакими. Ашраф крепко дружит с Килианом, у них общий любимый клуб детства – «Реал».