Нулевой «Милан» и путаница в «группе смерти»

ПСЖ и «Боруссия» вышли победителями тура.
Дежурные и предсказуемые победы «Лейпцига», «Барселоны», «Манчестер Сити», обращающие на себя внимание проблемы «Лацио» и «Атлетико» — все это было в прошедшем игровом дне Лиги чемпионов. Но, безусловно, основное внимание любителей футбола приковалось к разборкам в группе F, которую после жеребьевки окрестили «группой смерти». И не зря. Состав из ПСЖ Луиса Энрике, откуда-то берущего жизненную энергию «Милана», грамотно распоряжающегося богатством «Ньюкасла» и вечно упрямой и вредной дортмундской «Боруссии» обещает борьбу до самого конца группового турнира. Кажется, так и будет.
«Обнуление» «Милана»
В прошлом туре Лиги чемпионов, пожалуй, главным разочарованием стал ПСЖ. Команда Луиса Энрике не просто крупно проиграла «Ньюкаслу», но сделала это при отвратительной игре. Поражения случаются разные. Тот проигрыш «сорокам» был из разряда ужасных. Требовалась реабилитация. В Лиге 1 получилось дважды подряд заковырять соперникам по три мяча и показать свое превосходство (хотя в таблице чемпионата Франции ПСЖ еще третий), но впереди ждал «Милан» — вторая команда Серии А, между прочим.
И старт игры ПСЖ удался не лучшим образом. Да, французы владели мячом больше, да били чаще. (К слову, об условности терминов наподобие «французы» в век глобализации: на поле в старте вышли девять французов, но только пятеро из них представляли ПСЖ, остальные – «Милан»). Однако в какой-то момент первого тайма «россонери» будто осмелели и стали давить. Оказалось, это ПСЖ просто заигрался в выманивание соперника. Потом оно всю дорогу будет работать оптимально.
А счет был открыт благодаря капитанам молодежной и взрослой сборных Франции. Здесь следует сделать отдельное отступление. Заир-Эмери уже сейчас, в своем юном возрасте, играет в полузащите ПСЖ не менее важную роль, чем Верратти во времена своего расцвета. Юноша блистательно владеет пасом, дриблингом, пониманием игры, а еще он не падает. Просто не падает. В то время, когда весь прогрессивный футбол построен на своевременном падении и зарабатывании с этого профита, молодой человек отказывается рушиться на газон. Вот в эпизоде с голом Мбаппе Заир-Эмери протащил мяч из центра поля к штрафной, чтобы отдать голевой пас. Всю дорогу его откровенно цепляли, толкали, били, вешались на нем, но он и не подумал закувыркаться на газоне. За это был награжден голом команды и своим голевым пасом. И подобных эпизодов в действиях молодого хавбека было немало.
Но вернемся к игре. Гол Мбаппе с учетом предшествовавших всполохов игровой мысли у «Милана» мог быть предпосылкой для обострений игры. Но стал первым гвоздем в крышку гроба наших условных итальянцев. Те выглядели пришибленными в конце первого тайма, остались такими же на протяжении всего второго тайма. А Луис Энрике будто устроил нагоняй парижанам – те из раздевалки выскочили как ошпаренные, создали сразу голевые моменты, забили мяч, который был отменен из-за фола в развитии атаки, а потом все же организовали легальный гол.
Вся активность «Милана» же сводилась к индивидуальным действиям Леау, который пытался зеркалить Мбаппе и выглядел на его позиции весьма бутафорски, а также к попыткам защитников получить лишь одну желтую карточку, не схлопотав вторую. Остальные миланцы растворились серой массой. Ну, еще можно отметить Меньяна за его реакцию. Пусть в случаях с голами ему в основном приходилось быть статистом – слишком уж хорошими выходили удары. Если бы не этот чемпион Франции и основной вратарь сборной Франции в воротах итальянской команды, та уступила бы крупнее.
Вообще, переплетений оказалось немало. Взять, например, уникальную ситуацию, когда братья Тео и Лукас Эрнандесы вышли в стартовом составе. Друг против друга. Впервые. К сожалению, играют они на одной позиции на флангах обороны, поэтому на поле почти не встречались. Или, к примеру, выход Доннаруммы против «Милана», который его взрастил с юных лет, выход того же Меньяна против ПСЖ, у которого он отбирал чемпионство в Лиге 1 с «Лиллем». Да даже выход Адли у «Милана» на замену. Тот, оказывается, в своей карьере целых семь минут отыграл за ПСЖ когда-то.
Но мы отвлеклись. Вернемся к игре. В ней «Милан» во втором тайме по всем статьям уступил ПСЖ и еще легко отделался. Парижане же могут быть довольны тем, что забили Коло Муани и Ли Кан Ин. Как раз те ребята, которым следует вроде бы получше интегрироваться в команду. Вообще, от игры ПСЖ есть впечатление, что команда наконец-то сформировалась, что Луис Энрике и ребята понимают схему, понимают идею, тактику, понимают друг друга. Взаимодействие в линии нападения, причем даже с учетом игроков замены, взаимодействие в средней линии становятся все более разумными и автоматизированными. У этого ПСЖ есть потенциал и понятен вектор развития.
А что же «Милан»? Пытается из себя выдавить первый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Уже три тура прошло. И ни одного забитого мяча. Хоть Ибрагимовича возрождай. Старания Леау выглядят какими-то отстраненными, Пулишич играет так, словно его целью вообще не ворота являются, а пас, ну а Жиру просто не имеет достаточной плотности моментов, чтобы реализовать какие-то из них.
Параллельным курсом
Разгром ПСЖ «Ньюкаслом» во втором туре сделал «сорок» чуть ли не фаворитами группы. Но не стоит забывать, что эти ребята еще на стадии становления, что в Лиге чемпионов их не было много лет. А все их конкуренты более или менее набили шишки в этом турнире. ПСЖ вообще из набитых в ЛЧ шишек может слово «вечность» сложить. «Боруссия», к слову, тоже.
В случае поражения немцев расслоение в «группе смерти» усилилось бы, и она считалась бы таковой уже в меньшей степени. Но в Англии дортмундцы уперлись и победили. В основном благодаря первому тайму. Его «Боруссия» провела великолепно. Могла забить быстрые голы не раз. Но «Ньюкаслу» везло. Пока в конце тайма все же гости не открыли счет. Нмеча замкнул прострел из центра штрафной. К перерыву счет по ударам был 10:4 в пользу «Боруссии». И половина попыток пришлась в створ.
Но после перерыва для «Боруссии» начались страдания. Второй тайм уже «Ньюкасл» по ударам выиграл со счетом 8:3. Однако в створ было лишь одно попадание. Зато дважды мяч бился о каркас ворот дортмундцев. Да и Грегор Кобель в воротах вытворял всякое, достойное отдельной похвалы.
Как будто футбольная судьба сама решила поиграть в эти популистские понятия наподобие «группы смерти», закрутив дополнительную интригу. Теперь ПСЖ вырвался в лидеры, у него шесть очков, но по четыре балла у «Ньюкасла» и «Боруссии». Два очка у несчастного «Милана», который еще не выглядит безнадежным с турнирной точки зрения. В этой группе еще все возможно.