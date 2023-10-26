Нулевой «Милан» и путаница в «группе смерти»

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26 октября 2023, 00:54

ПСЖ и «Боруссия» вышли победителями тура.

Дежурные и предсказуемые победы «Лейпцига», «Барселоны», «Манчестер Сити», обращающие на себя внимание проблемы «Лацио» и «Атлетико» — все это было в прошедшем игровом дне Лиги чемпионов. Но, безусловно, основное внимание любителей футбола приковалось к разборкам в группе F, которую после жеребьевки окрестили «группой смерти». И не зря. Состав из ПСЖ Луиса Энрике, откуда-то берущего жизненную энергию «Милана», грамотно распоряжающегося богатством «Ньюкасла» и вечно упрямой и вредной дортмундской «Боруссии» обещает борьбу до самого конца группового турнира. Кажется, так и будет.

«Обнуление» «Милана»

В прошлом туре Лиги чемпионов, пожалуй, главным разочарованием стал ПСЖ . Команда Луиса Энрике не просто крупно проиграла «Ньюкаслу», но сделала это при отвратительной игре. Поражения случаются разные. Тот проигрыш «сорокам» был из разряда ужасных. Требовалась реабилитация. В Лиге 1 получилось дважды подряд заковырять соперникам по три мяча и показать свое превосходство (хотя в таблице чемпионата Франции ПСЖ еще третий), но впереди ждал «Милан» — вторая команда Серии А, между прочим.

И старт игры ПСЖ удался не лучшим образом. Да, французы владели мячом больше, да били чаще. (К слову, об условности терминов наподобие «французы» в век глобализации: на поле в старте вышли девять французов, но только пятеро из них представляли ПСЖ , остальные – «Милан»). Однако в какой-то момент первого тайма «россонери» будто осмелели и стали давить. Оказалось, это ПСЖ просто заигрался в выманивание соперника. Потом оно всю дорогу будет работать оптимально.

А счет был открыт благодаря капитанам молодежной и взрослой сборных Франции. Здесь следует сделать отдельное отступление. Заир-Эмери уже сейчас, в своем юном возрасте, играет в полузащите ПСЖ не менее важную роль, чем Верратти во времена своего расцвета. Юноша блистательно владеет пасом, дриблингом, пониманием игры, а еще он не падает. Просто не падает. В то время, когда весь прогрессивный футбол построен на своевременном падении и зарабатывании с этого профита, молодой человек отказывается рушиться на газон. Вот в эпизоде с голом Мбаппе Заир-Эмери протащил мяч из центра поля к штрафной, чтобы отдать голевой пас. Всю дорогу его откровенно цепляли, толкали, били, вешались на нем, но он и не подумал закувыркаться на газоне. За это был награжден голом команды и своим голевым пасом. И подобных эпизодов в действиях молодого хавбека было немало.

Но вернемся к игре. Гол Мбаппе с учетом предшествовавших всполохов игровой мысли у «Милана» мог быть предпосылкой для обострений игры. Но стал первым гвоздем в крышку гроба наших условных итальянцев. Те выглядели пришибленными в конце первого тайма, остались такими же на протяжении всего второго тайма. А Луис Энрике будто устроил нагоняй парижанам – те из раздевалки выскочили как ошпаренные, создали сразу голевые моменты, забили мяч, который был отменен из-за фола в развитии атаки, а потом все же организовали легальный гол.

Вся активность «Милана» же сводилась к индивидуальным действиям Леау, который пытался зеркалить Мбаппе и выглядел на его позиции весьма бутафорски, а также к попыткам защитников получить лишь одну желтую карточку, не схлопотав вторую. Остальные миланцы растворились серой массой. Ну, еще можно отметить Меньяна за его реакцию. Пусть в случаях с голами ему в основном приходилось быть статистом – слишком уж хорошими выходили удары. Если бы не этот чемпион Франции и основной вратарь сборной Франции в воротах итальянской команды, та уступила бы крупнее.

Вообще, переплетений оказалось немало. Взять, например, уникальную ситуацию, когда братья Тео и Лукас Эрнандесы вышли в стартовом составе. Друг против друга. Впервые. К сожалению, играют они на одной позиции на флангах обороны, поэтому на поле почти не встречались. Или, к примеру, выход Доннаруммы против «Милана», который его взрастил с юных лет, выход того же Меньяна против ПСЖ , у которого он отбирал чемпионство в Лиге 1 с «Лиллем». Да даже выход Адли у «Милана» на замену. Тот, оказывается, в своей карьере целых семь минут отыграл за ПСЖ когда-то.

Но мы отвлеклись. Вернемся к игре. В ней «Милан» во втором тайме по всем статьям уступил ПСЖ и еще легко отделался. Парижане же могут быть довольны тем, что забили Коло Муани и Ли Кан Ин. Как раз те ребята, которым следует вроде бы получше интегрироваться в команду. Вообще, от игры ПСЖ есть впечатление, что команда наконец-то сформировалась, что Луис Энрике и ребята понимают схему, понимают идею, тактику, понимают друг друга. Взаимодействие в линии нападения, причем даже с учетом игроков замены, взаимодействие в средней линии становятся все более разумными и автоматизированными. У этого ПСЖ есть потенциал и понятен вектор развития.

А что же «Милан»? Пытается из себя выдавить первый гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Уже три тура прошло. И ни одного забитого мяча. Хоть Ибрагимовича возрождай. Старания Леау выглядят какими-то отстраненными, Пулишич играет так, словно его целью вообще не ворота являются, а пас, ну а Жиру просто не имеет достаточной плотности моментов, чтобы реализовать какие-то из них.

Параллельным курсом

Разгром ПСЖ «Ньюкаслом» во втором туре сделал «сорок» чуть ли не фаворитами группы. Но не стоит забывать, что эти ребята еще на стадии становления, что в Лиге чемпионов их не было много лет. А все их конкуренты более или менее набили шишки в этом турнире. ПСЖ вообще из набитых в ЛЧ шишек может слово «вечность» сложить. «Боруссия», к слову, тоже.

В случае поражения немцев расслоение в «группе смерти» усилилось бы, и она считалась бы таковой уже в меньшей степени. Но в Англии дортмундцы уперлись и победили. В основном благодаря первому тайму. Его «Боруссия» провела великолепно. Могла забить быстрые голы не раз. Но «Ньюкаслу» везло. Пока в конце тайма все же гости не открыли счет. Нмеча замкнул прострел из центра штрафной. К перерыву счет по ударам был 10:4 в пользу «Боруссии». И половина попыток пришлась в створ.

Но после перерыва для «Боруссии» начались страдания. Второй тайм уже «Ньюкасл» по ударам выиграл со счетом 8:3. Однако в створ было лишь одно попадание. Зато дважды мяч бился о каркас ворот дортмундцев. Да и Грегор Кобель в воротах вытворял всякое, достойное отдельной похвалы.