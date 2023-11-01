Рабьо — Фредди Крюгер, Барриос — Флинтстоун. Футболисты отметили Хэллоуин

Выбрали для вас самые интересные костюмы.
Игрок «Ювентуса» Уэстон МакКенни выглядит довольно страшно.
Его одноклубник Адриен Рабьо тоже подготовился как следует.
Хавбек МЮ Каземиро — Бэтмен.
Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини — пират.
Так сразу и не узнаешь, но это Давид Вилья.
А Джейми Каррагеру идет такой наряд!
Полузащитник «Челси» Конор Галлахер стал оборотнем.
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани выбрал такой костюм. Может прийти в нём на подписание нового контракта.
Представители «Зенита» тоже не остались в стороне. Вильмар Барриос — Флинтстоун.
Матео Кассьерра — Супермен.
Как же поменялся Давид Альба в Майами.
Какой костюм вам понравился больше всех? Мы выбираем Маркоса Льоренте.