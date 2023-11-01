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Рабьо — Фредди Крюгер, Барриос — Флинтстоун. Футболисты отметили Хэллоуин

вчера, 09:19
Рабьо/Барриос
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
А Джорджо Кьеллини в маске или без?)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:36
Барриос как будто только что слез с парома, который привез его из Африки на хлопковые плантации.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Барриос оделся как привык в детстве))
memphis
memphis
вчера в 10:06
Маркос - ТОП!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 09:30
Жалко Ибрагимовича нет. Хотя Златан настолько крут, что ему достаточно просто сфоткаться без костюма.
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