Рабьо — Фредди Крюгер, Барриос — Флинтстоун. Футболисты отметили Хэллоуин

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вчера, 09:19

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Выбрали для вас самые интересные костюмы.

Игрок «Ювентуса» выглядит довольно страшно.

Его одноклубник тоже подготовился как следует.

Хавбек МЮ — Бэтмен.

Защитник «Лос-Анджелеса» — пират.

Так сразу и не узнаешь, но это .

А идет такой наряд!

Полузащитник «Челси» стал оборотнем.

Защитник «Ювентуса» выбрал такой костюм. Может прийти в нём на подписание нового контракта.

Представители «Зенита» тоже не остались в стороне. — Флинтстоун.

— Супермен.

Как же поменялся в Майами.

Какой костюм вам понравился больше всех? Мы выбираем .