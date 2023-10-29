Мбаппе отстаёт от Беллингема и Холанда. За Килиана говорит только крутая статистика

1698598671

вчера, 19:57

Народ больше любит норвежца и англичанина.

У Джуда и Эрлинга лучше репутация

Футбольный мир в ближайшие годы будет вертеться вокруг новых звезд, ведь Месси и Роналду в других галактиках для воспоминаний. Жить можно только в настоящем, других опций нет. Поэтому важно фиксировать перемены в футболе, вроде появления треугольника вместо парочки уникумов. Недавно Мбаппе был единственным наследником трона. Затем появился Эрлинг. Едва не забрал «Золотой мяч 2023» благодаря треблу с «Манчестер Сити», но Месси коварно выиграл чемпионат мира в Катаре зимой. А теперь на первый план вышел Беллингем.

Слуцкий прав, Джуд – лучший футболист планеты прямо сейчас. Не по мастерству, не по опыту, а по состоянию, вдохновению и форме. Англичанин, хотя ему всего двадцать лет, тонко чувствует футбол. Беллингем невероятно разноплановый и зрелый мастер. Это отмечает его отец – Марк играл на любительском уровне, забив 700 голов, но профессионалом не стал из-за травм. Зрелость Беллингема бросалась в глаза его первым тренерам, вроде Клотета. Это тот самый испанец, который неудачно тренировал «Торпедо». Эрлинг и Джуд любят шутить, у них получается лучше, чем у Мбаппе. Норвежец выбирает глупые наряды и жует морковку. Англичанин оценил стилизацию Эль Класико в честь «The Rolling Stones», но ответил отсылкой к «The Beatles».

Холанд и Беллингем в великих лигах

И с великими тренерами. Нравится вам это или нет, но «Манчестер Сити» после победы в ЛЧ и серии титулов в Англии стал великим клубом 21 века. Гвардиола заслужил ещё парочку побед, но с «Челси» в финале не справился. И нередко «горожане» были не хуже тех, от кого вылетали. Про ПСЖ так не сказать, у них много откровенных провалов в Европе. Даже Мбаппе разозлился весной после очередного вылета и высказался о классе команды публично. Килиан испугался прошлым летом перейти в «Реал», а Беллингем отказал Гвардиоле, чтобы работать на Анчелотти.

Холанд отказал испанцам, хотя обещает заглянуть к ним в будущем, подписал контракт с бывшим клубом отца. И сразу сделал разницу. Пускай Эрлинг плохо играет в решающих матчах за клуб и сборную, он забил неприлично много важных мячей, помог Гвардиоле перестроить «Манчестер Сити» и добиться победы в Лиге чемпионов. ПСЖ не великий клуб, ведь им даже Неймар и Месси не помогли завоевать титул королей футбольной Европы. Пока Мбаппе во Франции, также отстает от Беллингема, не может сделать дубль в Эль Класико. И отстает от Холанда, Эрлинг забивал большим клубам в АПЛ .

У Мбаппе неоднозначное окружение

Транс-подружка Килиана – модель Инесс Рау, может быть самой адекватной из всех, с кем в последнее время активно общался. Конечно, у футболиста не было романа с парнем, сменившим пол после разрешения консилиума врачей, это выдумка желтой прессы. Но африканка родом из Нанси намного старше и опытнее, чем Килиан. Могла дать несколько советов о жизни и восприятии себя. Например, посоветовать поработать с психологами. Их не хватило в жизни бывшего друга Килиана – Неймар испортил карьеру, уехал под свист фанатов ПСЖ .

Мбаппе тоже потерял связь с публикой. Его недолюбливали фанаты Франции и болельщики ПСЖ . А затем некоторые поклонники «Реала», когда поняли, что Килиан водил за нос год назад, стараясь выбить у шейхов больше денег. Мбаппе снова провернул знакомый фокус, когда завершил летний бойкот во имя денег. Похоже, влияют родители футболиста, о них очень плохо отзываются знакомые. А об отце Холанда говорят хорошие вещи. Бывший защитник присматривает за молодым сыном, готовит ему лазанью, после которой у Эрлинга случались хет-трики. Мама Беллингема строгая, даже запретила Джуду встречаться с девушкой, но сын называет маму «королевой» и ценит заботу родителей.

Килиану важно выбраться из Парижа

У Мбаппе в жизни слишком много не футбола – скандалы, разборки, переговоры с Пересом за кулисами. А Холанд и Беллингем это рафинированный футбол, пускай разный по природе. Эрлинг это классическая «девятка», мастер голов в пустые ворота, невероятный снайпер. Джуд хитрее, но героем футбольного мира становится, взяв на себя функции голеадора. Беллингем к концу октября забил за «Реал» столько, как Зидан в самом результативном сезоне. Эрлинг и Джуд, хотя это по факту подростки, располагают к себе сильнее, чем немного зазнавшийся талант Мбаппе.

Публика это чувствует. И хотя народ можно обмануть, не обманывает статистика. Килиан может стать великим футболистом, как его спутники на пути к легендарности. Француз немного сбился с пути, но как только хватит смелости уехать из Парижа, то перезапустит карьеру на другом уровне. У Мбаппе 349 голевых действий в 332 матчах на клубном уровне. И в сборной Франции будет лучшим снайпером в истории. Холанд и Беллингем пока не доказали, что такие стабильные, но прямо сейчас обаятельнее. Беллингем вообще любимчик публики. Человек, который делает в Барселоне победный дубль в Эль Класико, автоматически становится частью великой футбольной истории, как раньше Роналдиньо, которому аплодировали на «Сантья Бернабеу» после дубля фанаты «Реала».

Бразилец грамотно перебрался из Франции в Испанию, и Килиану давно пора. В Лиге 1 Мбаппе вряд ли проиграет Головину «золото». Но победа в Лиге 1 как хет-трик Килаина в финале с Аргентиной. Какая разница, сколько мячей у форварда, если кубок в руках у Месси? Не важно, сколько у француза мячей в Лиге чемпионов, если не только голы, но и победа в турнире в коллекции Холанда. Эрлинг будет вторым в рейтинге «Золотого мяча 2023». Беллингема назовут лучшим молодым игроком сезона – получит премию «Golden Boy». А Килиан останется парнем, которому приходится спасать ПСЖ против «Бреста». Причем победный второй мяч Мбаппе забил после сейва голкипера во время пенальти на 89-й минуте.

Футбол – командная игра, и Килиан выбрал не великий коллектив, а большие деньги. Уже интересно, как Мбаппе будет уживаться в «Реале» с Беллингемом после Евро-2024. Все новые герои футбола немного заносчивые, ведь жутко талантливые.