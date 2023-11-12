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«Ланс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:56
«Ланс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Марсель», который состоится 12 ноября 2023 года

«Ланс»

«Ланс» сыграл в чемпионате Франции на одну игру больше, чем его будущий соперник. «Кроваво-золотые» после провального начала сезона не проигрывают в рамках чемпионата Франции в шести матчах подряд. В десятом туре на домашней арене обыграли «Нант» со счётом 4:0.

В предыдущем туре на выезде сыграли в сухую ничью с «Лорьяном»(0:0).

«Марсель»

«Марсель» с тринадцатью очками после десяти сыгранных туров идёт на девятом месте во французской Лиге 1. Команда в текущем сезоне теряет большое количество очков, что ставит под сомнение их возможное попадание в зону еврокубков. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» со счётом 0:0.

В предыдущем туре Лиги Европы обыграли в гостях греческий «АЕК»(2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланс»– 2.24
  • Ничья – 3.50
  • Победит«Марсель» – 3.35
  • Победит «Ланс» с форой -1.5 – 4.20
  • Обе забьют — нет – 2.05
  • Обе забьют — да – 1.71
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

  • «Ланс» в текущем сезоне только один раз проиграл на домашней арене.
  • «Марсель» не побеждает на чужом поле в рамках этого сезона чемпионата Франции.
  • В пяти последних очных встречах только одна победа на счету «Марселя».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 2.24. «Кроваво-золотые» в последних матчах против «Марселя» и в играх на своём поле в этом году показывают уверенную игру, на продолжение этой серии мы рассчитываем в данной встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ланс
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:01
Думаю, что с иксом гости здесь вполне себе выглядят уверенно. Глубина состава Марселя позволяет играть стабильно на дистанции и в плотном графике, тем более игра с АЕКом показала, что команда физически готова очень хорошо. С другой стороны, Ланс, который путается в ничьих, на неделе не забил ни одного гола за 2 матча, да и вообще сильно команда просела в нападении. Гости сейчас выглядят предпочтительнее, так что с иксом их пробовать нужно и можно.
Гость
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