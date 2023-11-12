«Ланс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Марсель», который состоится 12 ноября 2023 года
«Ланс»
«Ланс» сыграл в чемпионате Франции на одну игру больше, чем его будущий соперник. «Кроваво-золотые» после провального начала сезона не проигрывают в рамках чемпионата Франции в шести матчах подряд. В десятом туре на домашней арене обыграли «Нант» со счётом 4:0.
В предыдущем туре на выезде сыграли в сухую ничью с «Лорьяном»(0:0).
«Марсель»
«Марсель» с тринадцатью очками после десяти сыгранных туров идёт на девятом месте во французской Лиге 1. Команда в текущем сезоне теряет большое количество очков, что ставит под сомнение их возможное попадание в зону еврокубков. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» со счётом 0:0.
В предыдущем туре Лиги Европы обыграли в гостях греческий «АЕК»(2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс»– 2.24
- Ничья – 3.50
- Победит«Марсель» – 3.35
- Победит «Ланс» с форой -1.5 – 4.20
- Обе забьют — нет – 2.05
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95
Статистика
- «Ланс» в текущем сезоне только один раз проиграл на домашней арене.
- «Марсель» не побеждает на чужом поле в рамках этого сезона чемпионата Франции.
- В пяти последних очных встречах только одна победа на счету «Марселя».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 2.24. «Кроваво-золотые» в последних матчах против «Марселя» и в играх на своём поле в этом году показывают уверенную игру, на продолжение этой серии мы рассчитываем в данной встрече.