«Ланс» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Марсель», который состоится 12 ноября 2023 года

«Ланс»

«Ланс» сыграл в чемпионате Франции на одну игру больше, чем его будущий соперник. «Кроваво-золотые» после провального начала сезона не проигрывают в рамках чемпионата Франции в шести матчах подряд. В десятом туре на домашней арене обыграли «Нант» со счётом 4:0.

В предыдущем туре на выезде сыграли в сухую ничью с «Лорьяном»(0:0).

«Марсель»

«Марсель» с тринадцатью очками после десяти сыгранных туров идёт на девятом месте во французской Лиге 1. Команда в текущем сезоне теряет большое количество очков, что ставит под сомнение их возможное попадание в зону еврокубков. В прошлом туре сыграли вничью с «Лиллем» со счётом 0:0.

В предыдущем туре Лиги Европы обыграли в гостях греческий « АЕК »(2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс»– 2.24

Ничья – 3.50

Победит«Марсель» – 3.35

Победит «Ланс» с форой -1.5 – 4.20

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.95

Статистика

«Ланс» в текущем сезоне только один раз проиграл на домашней арене.

«Марсель» не побеждает на чужом поле в рамках этого сезона чемпионата Франции.

В пяти последних очных встречах только одна победа на счету «Марселя».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ланса» по коэффициенту 2.24. «Кроваво-золотые» в последних матчах против «Марселя» и в играх на своём поле в этом году показывают уверенную игру, на продолжение этой серии мы рассчитываем в данной встрече.