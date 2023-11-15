Трансферы лета и старина Салах. Лучшие футболисты главных клубов АПЛ

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вчера, 21:40

Выбираем ключевых персон старта сезона.

Дебютный отрезок АПЛ порадовал, между шестым и первым местом всего семь пунктов разницы, никто не ушел в отрыв. Но одновременно были негативные моменты, вроде ужасного судейства. Впрочем, плохая работа людей со свистками и у мониторов не мешает футболистам стать героями. Ищем тех, кто выделился после 12 сыгранных туров, ведь впереди последняя в году пауза на матчи сборных – самое время подбить промежуточные итоги.

«Манчестер Сити»

Непросто выбрать, поскольку много достойных кандидатов. Но если не склоняться к Родри как к очевидному кандидату по причине стабильности, или не переходить к банальной ставке на мощного Холанда, то легко выходишь на Хулиана Альвареса. Чемпион мира завоевал место в основе. Конечно, очарованием также стал новичок Доку, шикарный дриблер, но именно аргентинский форвард Альварес – это новый большой тактический проект Гвардиолы.

«Ливерпуль»

Опытный Салах играет с отсылкой к возрасту. Ему 31 год, поэтому меняет эффектность на эффективность. Примерно какван Дейк, которого в АПЛ в этом сезоне пока никто не проскочил на дриблинге, если верить статистике. У Салаха тоже чудесные цифры – 10 голов в чемпионате. Без этих мячей не видать «Ливерпулю» второго места в одном пункте от «Манчестер Сити». Хотя на старте сезона очаровались новичком Собослаи, стабильностью козырнул именно египтянин.

«Арсенал»

Сака умница и один из любимчиков всех, кто ценит АПЛ . Но Деклан Райс помогает «канонирам», команда идет к балансу в центре поля и становится сильнее. На хавбека давила сумма сделки – 105 млн евро, но дорогущий новичок из «Вест Хэма» справился с тяжелой ношей. Атлетизм отсылает ко временам, когда в центре у «канониров» были жесткий Виейра и Жилберто Силва, но Райс умеет быть творческим, как Артета, Росицки, Касорла и другие плеймейкеры из богатого лондонского кадрового архива.

«Тоттенхэм»

Очень жаль, что Джеймс Мэддисон выбыл до Нового года из-за травмы, но это дополнительный повод выбрать именно новичка «шпор» лучшим игроком команды на старте сезона. Как и Райс, бывший футболист «Лестера» полностью справился с переходом на более высокий уровень требований и давления публики. Появление в «Тоттенхэме» тренера Постекоглу повлияло на форму команды, у которой не только Мэддисон из новых игроков в основе. Старина Сон прекрасен, но Джеймс выдал мощнейший дебют.

«Астон Вилла»

Фанаты клуба из Бирмингема ожидаемо назовут лучшим игроком тренера Эмери, так как именно Унаи собрал последовательную команду, которая добилась неплохих результатов. Но можно выделить не только форварда Уоткинса, не только атакующего хавбека Диаби, но и полузащитника Дугласа Луиса. Молодой бразилец давно в «Астон Вилле», прекрасно знает клуб и команду, и в этом сезоне радует голами и умными передачами. Разыгрался и уже заговорили о смене клуба.

«Манчестер Юнайтед»

Выбирать и тяжело, и легко. Во-первых, клуб в таком состоянии не может иметь одного героя, поэтому трудно. В разные месяцы сами фанаты называли разных игроков. Во-вторых, легко выбирать, поскольку к мировому уровню у «Манчестер Юнайтед» чаще других приближался за последние годы именно Бруну Фернандеш. Капитан команды передачами пытается связать игру разношерстного коллектива. Зимой МЮ могут покинуть некоторые звезды, но не португалец, потому что это лидер по игре. К характеру и поведению есть вопросы, но Бруну большой мастер.

«Ньюкасл»

«Сорокам» легко напророчили непростой сезон из-за сложного календаря на старте, но сейчас Хау всего в шести очках от первой четверки. Конечно, последние результаты не радуют, вот только есть объективные причины неудач – далеко не все лучшие футболисты на поле. В этих условиях пальму первенства, кроме очевидного героя Триппьера, смог перехватить Гордон. Молодой атакующий хавбек разыгрался на Евро для молодежных сборных, а потом раскрылся в новом клубе, хотя его дебют весной получился неудачным.

«Брайтон»

Как у «Астон Виллы», главным действующим лицом является наставник. Де Дзерби ставит командный футбол, что не мешает выделить персональных героев. Раздавая ключевых игроков другим клубам, как Кайседо и МакАллистера, «чайки» остаются боеспособными. Причем выручают не только молодые люди, вроде форварда Фергюсона, не только опытный хавбек Гросс, но и представитель футболистов в самом соку. Японец Митома забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. Конечно, не герой без оговорок, но выделяется.

«Вест Хэм»

Девятое место в таблице у клуба, который весной выиграл еврокубок. Победа Мойеса воодушевила «молотобойцев», больше не сражаются за выживание в АПЛ . А когда ищем героя, то выходим на Джаррода Боуэна, ведь стал королем выездных поединков для «Вест Хэма». Состав у команды классный, есть плеймейкер Пакета, хавбек Эдсон и вингер Кудус. Но ключевым игроком оказался именно типично британский атакующий хавбек. Боуэн невысокий, но теперь даже удары головой стали его оружием.

«Челси»