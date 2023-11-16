Десятка талантов на будущее. Пока они в Бразилии

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сегодня, 01:02

Но скоро европейские топ-клубы будут за них сражаться.

Сборная Бразилии может переживать разные времена. Но всегда футболисты из этой страны в цене, и в европейских клубах занимают видные позиции, за них всегда ведется борьба. С современными технологиями скаутинга талантливых бразильцев богатые европейцы стараются завербовать как можно раньше. Но с минимизацией риска промахнуться. Обычно талантливого бразильца в его клубе ведут до 22 лет, а потом выманивают в Европу. И дальше кто-то «взлетает», а кто-то не выдерживает нового испытания.

Мы собрали тех бразильских футболистов в возрасте до 21 года включительно, которые скоро могут оказаться в Европе, а через пару лет грозят выйти на мировой уровень звездности. Присмотритесь к ним пристальнее. Главное условие для попадания в рейтинг – игра за бразильский клуб прямо сейчас и высочайший талант.

10. Александер («Флуминенсе», полузащитник, 20 лет, ориентировочная стоимость – 4 млн евро)

Травма не позволила ему сыграть на молодежном чемпионате мира и прервала на взлете рост во «Флуминенсе». Но в следующем году он может стать ключевым исполнителем в этой команде. Он очень разносторонний для своего возраста. Начинал на позиции левого защитника, был нападающим в юниорской сборной Бразилии, затем закрепился в средней линии, где его универсальность и интеллект позволяли прикрывать партнеров и своевременно подключаться к атакам. Но универсальность в столь раннем возрасте может стать и проблемой, если ему не удастся все же выделить свою индивидуальность и стиль.

9. Луис Гильерме («Палмейрас», вингер, 17 лет, ориентировочная стоимость – 7 млн евро)

Вингер с огромным потенциалом получил в этом году опыт больших игр, а в следующем должен совершить прорыв. У него потрясающее ускорение, навыки дриблинга в стесненном пространстве и магическая левая нога. Но нужно «прокачать» правую ногу, а также креативность при выходе из сложного положения. Чем-то похож по прямолинейности на Доку или Антони.

8. Габриэль Москардо («Коринтианс», полузащитник, 18 лет, ориентировочная стоимость – 1,5 млн евро)

Это крепкий сбалансированный опорник, который только в этом году был введен в основную команду и сразу зарекомендовал себя. Чем-то похож в игре на Деклана Райса. Он хорошо владеет мячом, умеет отдать четкий пас вперед и связать линии команды. Порой необдуманно идет в отборы, что может создать проблемы. Ну и в таком возрасте играть опорника – нужно набираться опыта, чтобы принимать правильные решения в нужный момент.

7. Виктор Уго («Фламенго», полузащитник, 19 лет, ориентировочная стоимость – 3 млн евро)

Одним из самых ярких и положительных эпизодов в не самый удачный для «Фламенго» год является игра Уго. Возможно, у него не самый привлекательный стиль игры, но он берет на себя ответственность, хорошо сохраняет мяч, врывается в штрафную, где создает угрозу. Может быть, ему не хватает скорости и оборонительных качеств, но в более стабильных условиях, чем во «Фламенго», он мог бы прогрессировать быстрее.

6. Лукас Беральдо («Сан-Паулу», защитник, 19 лет, ориентировочная стоимость – 6 млн евро)

Этот центральный защитник завоевал место в основном составе команды в этом году. А также помог «Сан-Паулу» на пути к победе в Кубке Бразилии. Беральдо классно контролирует мяч и умеет сделать первый пас, который начнет перспективную атаку. Им уже интересуется «Ливерпуль», но клуб наверняка будет вести парня некоторое время, прежде чем сделать предложение. Пока есть вопросы к тому, насколько физическая мощь позволит ему бороться на позиции центрального защитника. Это важный аспект.

5. Пабло Майя («Сан-Паулу», полузащитник, 21 год, ориентировочная стоимость – 7 млн евро)

Обычно в Бразилии блистают нападающие, тем ценнее, что на передний план вырывается и молодой центральный полузащитник. Майя закрепился в средней линии команды, которая выиграла Кубок Бразилии. При контроле мяча Майя хорошо предлагает себя партнерам и нацелен на сохранение владения, на развитие атак. Этот парень способен играть фундаментальную роль в построении игры от центра поля.

4. Джон Кеннеди («Флуминенсе», нападающий, 21 год, ориентировочная стоимость – 4 млн евро)

В свои молодые годы уже имеет опыт решающих голов в Кубке Либертадорес и других важных матчах. Он дебютировал во «Флуминенсе» в 17 лет и смог набрать достаточно навыков и знаний для игры на высочайшем уровне. Это быстрый и прямолинейный форвард, который может биться бок о бок с защитниками и обыгрывать их, до последнего цепляясь за мяч и возможность нанести удар. Если же говорить о недостатках, то у юноши не самый легкий характер, с которым предстоит справляться тренерам и партнерам. А многие бразильцы в Европе погорели именно на характере.

3. Маркос Леонардо («Сантос», нападающий, 20 лет, ориентировочная стоимость – 17 млн евро)

Если «Сантос» кто и спасет от вылета, то этот молодой форвард. Пока его голы удерживают клуб на плаву. Но вряд ли он останется в команде на следующий сезон. За ним уже охотятся ребята из Европы. Это приземистый игрок штрафной, который умеет искать пространство и завершать атаки. Похож на молодого Серхио Агуэро. Если говорить о недостатках, то не хватает некоторой универсальности в работе за пределами штрафной площади.

2. Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе», нападающий, 18 лет, ориентировочная стоимость – 40 млн евро)

Это одна из самых больших надежд Бразилии. Вполне вероятно, что очень скоро мы его увидим в «Барселоне». Роке стал лучшим бомбардиром чемпионата Южной Америки среди молодежных команд, получил вызов во взрослую сборную. И в Бразилии на него смотрят с благоговением. В бразильском футболе в последние годы появляется много техничных игроков атаки, которые тяготеют к флангам, но мало по-настоящему эффективных центрфорвардов, которые сочетают мобильность, физическую силу и технику.

Роке может стать таким исполнителем. Он силен и быстр, умело работает в штрафной, может атаковать из глубины. Другое дело, что большим испытанием для его техники и мастерства станет столкновение с европейскими защитниками. Все-таки там культура игры в обороне совсем другая, и это юных техничных ребят может ломать.

1. Эндрик («Палмейрас», вингер, 17 лет, ориентировочная стоимость – 72 млн евро)

Судьба этого талантливого парня уже решена. В середине следующего года он отправится в «Реал» примерно за 72 миллиона евро. Клубы выжидают, когда парню исполнится 18 лет. Эндрик привлек внимание всего мира своими бомбардирскими подвигами в юниорской сборной Бразилии в 15 лет. А сейчас уже заслужил вызов во взрослую команду.

Это дерзкий яркий крайний нападающий, который готов принимать нестандартные решения и внезапно ускоряться. Он обладает редким чувством пространства и чтением игры, что позволяет ему забивать не только в роли «бегунка». Конечно, вопрос, как он справится с шумихой и давлением. Это важно для любого подростка. Но давление в игре его не смущает. Не так давно он проигрыш от «Ботафого» со счетом 0:3 превратил в победу 4:3. С нервами все в порядке.