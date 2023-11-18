Ученик Гвардиолы среди фаворитов на увольнение. «Бёрнли» — главный претендент на вылет

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вчера, 13:31

Последние в АПЛ , 1 победа в 12 матчах.

«Бёрнли» Венсана Компани в Чемпионшипе завоевал зрительские симпатии и уверенно ворвался в Премьер-Лигу. Коллективу пророчили интересную борьбу с идейным наставником бельгийского менеджера Пепом Гвардиолой и уверенную игру в высшем дивизионе. Пока не получается ни того, ни другого.

Серьёзно закупились летом

Часто это оборачивается против самих же команд. Вспомнить хотя бы «Фулхэм» и «Ноттингем» в предыдущем сезоне. Первые провели скромную по меркам АПЛ кампанию, зашли в сезон с тем, что имели. Вторые потратили на усиление больше «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» — были в топ-3 лиги по вложениям в трансферы. Что же получилось на деле – «дачники» боролись за еврокубки и были очарованием сезона. А «лесники» барахтались на дне, только на финише выбравшись из зоны вылета.

Эта тенденция идёт далеко за пределы сезона-22/23. И то же самое происходит сейчас. «Бордовые» получили солидные призовые от победы в Чемпионшипе – и по тратам в летнее трансферное окно стали 11-ми в АПЛ . Потратили боссы «Бёрнли» 111 миллионов евро. И разница в том, что обычно деньги уходят на матёрых исполнителей, которые сократят разницу в классе. Но коллектив Компани вложил всё в молодых футболистов почти без опыта в АПЛ .

Подписали 20-летних вратаря Джеймса Траффорда и полузащитника Эрона Рэмзи (не путать с Аараном – ему 32) из академий «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». В швейцарском «Базеле» присмотрели 22-летнего форварда Зеки Амдуни. Также в списке подписаний – Луис Бейер, Сандер Берге, Уилсон Одоберт и многие другие. Только двум из пришедших летом больше 24-х – это 29-летние Натан Редмонд и Лоуренс Вигуру.

Не хватает опыта и мастерства

Прежде всего – «бордовым» серьёзно не хватает Лайла Фостера. 23-летний нападающий неплохо проявил себя после повышения в классе – забивал «Астон Вилле», «Тоттенхэму», «Лутону», ассистировал в единственных мячах «Ноттингему» и «Челси». Плюс польза от страйкера не ограничивалась голами – Лайл выполнял много работы по продвижению мяча (опускался к полузащитникам, разгонял атаки диагоналями), в прессинге.

Также стоит отметить – Компани корректирует план на игру, отталкиваясь от соперника, т.е. пытается грамотно подготовиться к матчу. Другое дело, что реализовать эти установки получается не всегда.

Против «Астон Виллы» выходили в схеме «4-4-2» и перестраивались на тройку центральных защитников при владении. Модель похожа на «Арсенал» — у «канониров» на флангах обороны выходят профильный хавбек Зинченко (уходит в опорную) и центрдэф Уайт (образует тройку). У «Бёрнли» на мяче к Калену в опорную приходит Робертс, тройку центральных образуют Аль-Дахиль, О’Ши и Делькруа. Проблема в том, что латерали «бордовых» уходили высоко – «Астон Вилла» просто перекрывала опорную зону и уже этим превращала владение хозяев в стерильное.

С «Тоттенхэмом» территориальное преимущество ожидаемо было за лондонцами. Плюс здесь Компани отказался от адаптивной схемы – хозяева всегда оставались при двух ЦЗ. В этом матче вскрылась ещё одна слабость «Бёрнли» — коллектив активно шёл в давление, и он даже давал результат, но лондонцы быстро разворачивали атаки, просто перебрасывая этот прессинг. Так произошёл первый гол.

Подобные проблемы всплывали крайне часто – даже середнякам удавалось стерилизовать владение «бордовых». И пока подопечные Венсана Компани не нашли противоядие.

Компани – среди железных претендентов на увольнение

Некоторые выдают настолько провальный сезон, что букмекеры уже выставляют котировки на новые отставки в Премьер-Лиге. И, понятное дело, — с отрывом в этом списке лидирует Эрик Тен Хаг. Со стагнацией МЮ не станет спорить никто. Но также в списке есть менеджеры новичков. Пол Хекингботтом из «Шеффилда» второй – и Венсан Компани четвёртый.

Всё же прогресса в положении «Бёрнли» не наблюдается. Команда всё так же уступает соперникам в классе, опыте – где-то даже моменты складываются не в их пользу. И с одной стороны, результаты можно трактовать по-разному. Компани не беспомощен – просто его поиски пока не дают результат. С другой стороны – смена тренера ради импульса – тоже рычаг, чтобы изменить ситуацию. И иногда крайне эффективный.

Смена тренера – отказ от прежнего вектора в пользу выживания АПЛ

На этом этапе встаёт другой вопрос – настолько ли сильна вера боссов клуба в способности Компани, чтобы сохранить выбранный вектор, несмотря на провалы? Как и писали выше, тренерская рокировка нередко даёт необходимый импульс. Но это шаг ради сиюминутного эффекта – а на дистанции он теряется. Проще говоря – это дополнительная возможность удержаться в АПЛ , но потеря проделанной работы. Вряд ли «бордовые» найдут на рынке тренера, который стилистически продолжит дело Венсана – поэтому при тренерской рокировке на выбранной ранее стратегии можно будет поставить крест.

Что в таких случаях происходит, показывает сейчас «Вулверхэмптон». При Нуну Эшпириту Санту «волки» ворвались в Премьер-лигу и боролись за еврокубки. Затем боссы решили перекроить стратегию – ради более атакующего стиля отказались от португальского менеджера. Сейчас это обычный середняк.

У «Бёрнли» проблемы острее – а потому давление от выбора куда сильнее.