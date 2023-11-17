Провал Швеции, радость Венгрии и Азербайджана. Подходят последние матчи отбора Евро-2024

1700205572

вчера, 10:19

Две жаркие группы не определили участников турнира.

Сборным до завершения отбора чемпионата Европы осталось совсем немного – уже в конце ноября будут известны все участники финального турнира. Рассказываем, как прошёл и чем запомнился вчерашний игровой день.

Венгры обеспечили себе выход на Евро

В группе G основной накал разборок приходится на треугольник Венгрия-Сербия-Черногория. Первые держатся в лидерах квинтета, вторым нужно оспорить лидерство конкурента – в то же время черногорцы дышат в спину, так что необходим более серьёзный отрыв.

При этом казалось, что всё будет решаться в очных противостояниях – но венгры спокойно обыграли Сербию в обоих матчах. А вот с Черногорией и Литвой испытали проблемы – поделили очки. Теперь аналогичный исход с аутсайдером группы – сборной Болгарии.

На 10-й минуте с передачи Собослаи венгров вперёд вывел Мартин Адам – на гол болгары ответили двумя своими. Сначала отличился Делев, затем Десподов реализовал пенальти. С 78-й и до последних минут хозяева старались удержать минимальное преимущество. И лишь за секунды до финального свистка – автогол Петкова, 2:2.

И всё это – при ощутимом преимуществе гостей. Венгры чаще владели мячом. Нанесли в 5 раз больше ударов по воротам. В створ – 5 против 2.

Теперь ожидается интересная развязка. Венгрия гарантировала себе путёвку на Евро и не имеет турнирной мотивации на матч с Черногорией. Зато для последних это шанс обойти сербов и забрать вторую путёвку – отставание составляет 2 очка. А сербам уже не до имиджевых споров – обойти венгров было бы престижно, но куда лучше остаться вторыми и избежать нервотрёпки благодаря победе лидеров.

Шведы опозорились, матч с Азербайджаном ужасен

«Тре крунур» уже не могли рассчитывать на путёвки Евро. От Бельгии они отстали на 10 очков. На 12 – от Австрии. Но даже так у сборной есть определённая марка качества, ниже которой опускаться никак нельзя. Вчера шведы опустились.

Проиграли Азербайджану, причём «всухую». Хозяева раздавили соперника двумя быстрыми голами – Махмудов отличился на 3-й минуте, на 6-й забил Дадашов. Азербайджанцы просто действовали на контратаках – счёт для них был более чем комфортным. В концовке забили ещё и третий мяч.

Шведов и можно было бы оправдать тем, что для них этот матч ничего не значил. Только для Азербайджана – тоже. Но они проявили характер, удержали победу на «ноль», несмотря на серьёзное преимущество соперника – и сравнялись по очкам.

В заключительном туре сборная Швеции сыграет с аутсайдером группы F – Эстонией. Если уж и здесь шведы ошибутся, есть шанс упасть на 4-е место. А это провал – как такой результат ни назови.

В остальном – без потрясений

Испания уж точно не уступила бы Кипру – де ла Фуэнте удержал обновляющуюся сборную от раскола, до провалов «красная фурия» пока не скатывается.

Эстония по делу уступила Австрии. Последние наравне с бельгийцами уже заработали путёвки на континентальное первенство, не встретив серьёзного сопротивления. Развлекать себя остаётся только погоней за лидерство.

Австрийцы отпустили «красных дьяволов» на 1 балл – если в очном поединке первого круга встреча завершилась ничьей, то во втором 3 очка забрала Бельгия. Даже ничья со шведами не портила картину. Благодаря победе австрийцы впереди – только они уже отыграли все матчи, а подопечным Доменико Тедеско остаётся последний, против Азербайджана.

Победы Португалии над Лихтенштейном, Словакии над Исландией, Люксембурга над Боснией и Герцеговиной тоже не удивляют. Все победившие – лидеры группы J. Португальцы так вообще по ней катком прошлись – пропустили только 2 мяча за 9 матчей и ни разу даже не потеряли очки. Оставалась натянутая интрига – сможет ли Люксембург отыграть отставание в 6 очков от Словакии? Последние спокойно сохранили отрыв перед последним туром и сняли вопрос.

Ещё Черногория обыграла Литву и сильнее поджала сербов – последние теперь имеют лишь 2 балла в запасе, для уверенного финиша этого недостаточно. А Грузия и Шотландия сыграли вничью.

Всем остались 1-2 матча

Всю дистанцию уже прошли 3 команды – Австрия на время обосновалась на вершине группы F, Кипр так и не набрал очков в квинтете с Испанией, Шотландией, Норвегией и Грузией, Литва при шести очках финишировала четвёртой.

Многие успели гарантировать себе участие в континентальном первенстве – легче сказать, сколько путёвок остаются не разыгранными. По одной – в группах B, C, D и E. Голландцы идут вровень с греками, но имеют матч в запасе. Украинцы обошли Италию – «скуадра адзурра» сыграла на матч меньше. Ещё в двух квинтетах выходит на пик борьба между Уэльсом и Хорватией, Чехией и Польшей. «Шашечные» вообще собственноручно упустили лидерство в своей группе, теперь приходится в срочном порядке обгонять валлийцев – на это у них 2 тура. Что касается поляков, они в тяжёлом положении – отстают от чехов на 1 балл, при этом сыграли на матч больше.

Пока в квинтете G Сербия пытается отмахнуться от черногорцев, в группе H – самый интересный финал. Ни Словения, ни Дания не гарантировали себе путёвки – за 2 матча до окончания отрыв от Казахстана составляет лишь 4 балла. Только последние ещё могут навязать конкуренцию. Вопрос в другом – если они смогут забраться выше, кого спихнут?

В группе I похожая ситуация – Швейцария с Румынией набрали по 16 очков, отрыв от Израиля 4 балла, 2 матча до финиша.