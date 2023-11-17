Провал Швеции, радость Венгрии и Азербайджана. Подходят последние матчи отбора Евро-2024

Две жаркие группы не определили участников турнира.
Сборным до завершения отбора чемпионата Европы осталось совсем немного – уже в конце ноября будут известны все участники финального турнира. Рассказываем, как прошёл и чем запомнился вчерашний игровой день.
Венгры обеспечили себе выход на Евро
В группе G основной накал разборок приходится на треугольник Венгрия-Сербия-Черногория. Первые держатся в лидерах квинтета, вторым нужно оспорить лидерство конкурента – в то же время черногорцы дышат в спину, так что необходим более серьёзный отрыв.
При этом казалось, что всё будет решаться в очных противостояниях – но венгры спокойно обыграли Сербию в обоих матчах. А вот с Черногорией и Литвой испытали проблемы – поделили очки. Теперь аналогичный исход с аутсайдером группы – сборной Болгарии.
На 10-й минуте с передачи Собослаи венгров вперёд вывел Мартин Адам – на гол болгары ответили двумя своими. Сначала отличился Делев, затем Десподов реализовал пенальти. С 78-й и до последних минут хозяева старались удержать минимальное преимущество. И лишь за секунды до финального свистка – автогол Петкова, 2:2.
И всё это – при ощутимом преимуществе гостей. Венгры чаще владели мячом. Нанесли в 5 раз больше ударов по воротам. В створ – 5 против 2.
Теперь ожидается интересная развязка. Венгрия гарантировала себе путёвку на Евро и не имеет турнирной мотивации на матч с Черногорией. Зато для последних это шанс обойти сербов и забрать вторую путёвку – отставание составляет 2 очка. А сербам уже не до имиджевых споров – обойти венгров было бы престижно, но куда лучше остаться вторыми и избежать нервотрёпки благодаря победе лидеров.
Шведы опозорились, матч с Азербайджаном ужасен
«Тре крунур» уже не могли рассчитывать на путёвки Евро. От Бельгии они отстали на 10 очков. На 12 – от Австрии. Но даже так у сборной есть определённая марка качества, ниже которой опускаться никак нельзя. Вчера шведы опустились.
Проиграли Азербайджану, причём «всухую». Хозяева раздавили соперника двумя быстрыми голами – Махмудов отличился на 3-й минуте, на 6-й забил Дадашов. Азербайджанцы просто действовали на контратаках – счёт для них был более чем комфортным. В концовке забили ещё и третий мяч.
Шведов и можно было бы оправдать тем, что для них этот матч ничего не значил. Только для Азербайджана – тоже. Но они проявили характер, удержали победу на «ноль», несмотря на серьёзное преимущество соперника – и сравнялись по очкам.
В заключительном туре сборная Швеции сыграет с аутсайдером группы F – Эстонией. Если уж и здесь шведы ошибутся, есть шанс упасть на 4-е место. А это провал – как такой результат ни назови.
В остальном – без потрясений
Испания уж точно не уступила бы Кипру – де ла Фуэнте удержал обновляющуюся сборную от раскола, до провалов «красная фурия» пока не скатывается.
Эстония по делу уступила Австрии. Последние наравне с бельгийцами уже заработали путёвки на континентальное первенство, не встретив серьёзного сопротивления. Развлекать себя остаётся только погоней за лидерство.
Австрийцы отпустили «красных дьяволов» на 1 балл – если в очном поединке первого круга встреча завершилась ничьей, то во втором 3 очка забрала Бельгия. Даже ничья со шведами не портила картину. Благодаря победе австрийцы впереди – только они уже отыграли все матчи, а подопечным Доменико Тедеско остаётся последний, против Азербайджана.
Победы Португалии над Лихтенштейном, Словакии над Исландией, Люксембурга над Боснией и Герцеговиной тоже не удивляют. Все победившие – лидеры группы J. Португальцы так вообще по ней катком прошлись – пропустили только 2 мяча за 9 матчей и ни разу даже не потеряли очки. Оставалась натянутая интрига – сможет ли Люксембург отыграть отставание в 6 очков от Словакии? Последние спокойно сохранили отрыв перед последним туром и сняли вопрос.
Ещё Черногория обыграла Литву и сильнее поджала сербов – последние теперь имеют лишь 2 балла в запасе, для уверенного финиша этого недостаточно. А Грузия и Шотландия сыграли вничью.
Всем остались 1-2 матча
Всю дистанцию уже прошли 3 команды – Австрия на время обосновалась на вершине группы F, Кипр так и не набрал очков в квинтете с Испанией, Шотландией, Норвегией и Грузией, Литва при шести очках финишировала четвёртой.
Многие успели гарантировать себе участие в континентальном первенстве – легче сказать, сколько путёвок остаются не разыгранными. По одной – в группах B, C, D и E. Голландцы идут вровень с греками, но имеют матч в запасе. Украинцы обошли Италию – «скуадра адзурра» сыграла на матч меньше. Ещё в двух квинтетах выходит на пик борьба между Уэльсом и Хорватией, Чехией и Польшей. «Шашечные» вообще собственноручно упустили лидерство в своей группе, теперь приходится в срочном порядке обгонять валлийцев – на это у них 2 тура. Что касается поляков, они в тяжёлом положении – отстают от чехов на 1 балл, при этом сыграли на матч больше.
Пока в квинтете G Сербия пытается отмахнуться от черногорцев, в группе H – самый интересный финал. Ни Словения, ни Дания не гарантировали себе путёвки – за 2 матча до окончания отрыв от Казахстана составляет лишь 4 балла. Только последние ещё могут навязать конкуренцию. Вопрос в другом – если они смогут забраться выше, кого спихнут?
В группе I похожая ситуация – Швейцария с Румынией набрали по 16 очков, отрыв от Израиля 4 балла, 2 матча до финиша.
Группа В...рано пока делать выводы. Французы обеспечили себе место на Евро, вторую пучевку розыграют Нидерланды и Греки, и у оранжевых шансы конечно же выше, т.к у них на игру меньше чем у греков, и имеется матч против Гибралтара, а у Греции матч против Франции.
Группа С...Англия как обычно сильно прошла отбор, поглядим как сыграют на самом Евро.... Италия конечно же пока идет провально, да есть игра в запасе, но ее обязательно нужно выиграть, т.к заключительная встреча будет против сборной Украины в гостях, и там легко тосно не будет!!!
ГруппаD...Турция же на Евро, а вот Уэльс и Хорватия поборются за вторую путевку. Шансы у них равны. В целом же, считаю,что Хорваты провалили отбор, даже если они и займут второе место.
Группа Е....надеюсь Албанцы хлопнут Фареры и выйдут на Евро с первого места! Вот их лидерство лично для меня неожиданность, думал Чези и Поляки выйдут, но у Албании другие планы, и я рад за них!
Группа F... три сборные примерно одного уровня должны были разыграть две путевки, остальные статисты, но Швелы жутко обделались, поэтому Австрия и Бельгия спокойно вышли на Евро. Приятно удивила сборная Азербайджана
Группа G.... рад за Венгрию, сборная заметно прибавила за последние годы, жаль что не обыграли Болгарию и смащали ставочку)))....надеюсь Сербы займут второе место и так же выйдут на Евро
Группа Н...датчане не особо уверенно, но скорее всего выйдут на Евро. Куда увереннее прошли отбор Словенцы. Соседи из Казахстана это лучший отбор для них! Бойцы! Математические шансы у них конечно же еще есть, но скорее всего выше головы уже не прыгнут.
Группа I... приятно выступают Румыны и скорее всего после матча с Израилем решат задачу выхода из группы, ну скорее всего и Швейцария тоже. Слишком слабо пока идут Израильтяне, и тут скорее всего всё уже ясно.
Группа J....думаю всем было ясно, что португальцы тут будут лидерами, и борьба была лишь ща вторую путевку, которую как я думал ращыграют Словаки и Боснийцы, но нет,Боснийцы с треском провалили отбор!!! А вот Словаки показывали вполне хорошую игру и вместе с португальцами вышли на Евро. В этой группе приятно удивила сборная Люксембурга, которая финиширует выше Исландии и Боснии!!!
Группа В...рано пока делать выводы. Французы обеспечили себе место на Евро, вторую пучевку розыграют Нидерланды и Греки, и у оранжевых шансы конечно же выше, т.к у них на игру меньше чем у греков, и имеется матч против Гибралтара, а у Греции матч против Франции.
Группа С...Англия как обычно сильно прошла отбор, поглядим как сыграют на самом Евро.... Италия конечно же пока идет провально, да есть игра в запасе, но ее обязательно нужно выиграть, т.к заключительная встреча будет против сборной Украины в гостях, и там легко тосно не будет!!!
ГруппаD...Турция же на Евро, а вот Уэльс и Хорватия поборются за вторую путевку. Шансы у них равны. В целом же, считаю,что Хорваты провалили отбор, даже если они и займут второе место.
Группа Е....надеюсь Албанцы хлопнут Фареры и выйдут на Евро с первого места! Вот их лидерство лично для меня неожиданность, думал Чези и Поляки выйдут, но у Албании другие планы, и я рад за них!
Группа F... три сборные примерно одного уровня должны были разыграть две путевки, остальные статисты, но Швелы жутко обделались, поэтому Австрия и Бельгия спокойно вышли на Евро. Приятно удивила сборная Азербайджана
Группа G.... рад за Венгрию, сборная заметно прибавила за последние годы, жаль что не обыграли Болгарию и смащали ставочку)))....надеюсь Сербы займут второе место и так же выйдут на Евро
Группа Н...датчане не особо уверенно, но скорее всего выйдут на Евро. Куда увереннее прошли отбор Словенцы. Соседи из Казахстана это лучший отбор для них! Бойцы! Математические шансы у них конечно же еще есть, но скорее всего выше головы уже не прыгнут.
Группа I... приятно выступают Румыны и скорее всего после матча с Израилем решат задачу выхода из группы, ну скорее всего и Швейцария тоже. Слишком слабо пока идут Израильтяне, и тут скорее всего всё уже ясно.
Группа J....думаю всем было ясно, что португальцы тут будут лидерами, и борьба была лишь ща вторую путевку, которую как я думал ращыграют Словаки и Боснийцы, но нет,Боснийцы с треском провалили отбор!!! А вот Словаки показывали вполне хорошую игру и вместе с португальцами вышли на Евро. В этой группе приятно удивила сборная Люксембурга, которая финиширует выше Исландии и Боснии!!!