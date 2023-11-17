Бразилия слабее Уругвая и Колумбии. «Селесао» падают в таблице отбора ЧМ – уже ниже Венесуэлы

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вчера, 19:29

Два поражения к ряду испортили перспективы.

Речь о железобетонном фаворите не только квалификации, но и самого чемпионата мира – бразильцы всегда в числе первых среди претендентов на трофеи. Но осень складывается для них по-настоящему ужасно.

Резвый старт не предвещал потерь

Товарищеские матчи весной-летом 2023-го заставляли поволноваться – «пентакампеоны» уступили Марокко и Сенегалу, обыграв команду Гвинеи. При этом в отборе ЧМ -2026 стартовали уверенно – с разгромной победы над сборной Боливии (5:1). Дальше последовали трудовые 1:0 с Перу в гостях.

И в октябре начались проблемы. Принимая сборную Венесуэлы, Бразилия смогла забить лишь на 50-й минуте. При подавляющем преимуществе на мяче встреча близилась к минимальной победе хозяев. На 85-й минуте вмешался Эдуард Бельо – 28-летний полузащитник вернул равенство на табло.

Венесуэльцы в текущем отборе творят сенсацию – коллектив, который ранее считался аутсайдером квалификации, теперь резко заскочил в топ-5. Но даже так – «селесао» слишком сильны, чтобы в таких случаях допускать осечки.

Позже случилась ещё одна неожиданность – без очков сборную Бразилии оставили уругвайцы под руководством недавно пришедшего Марсело Бьелсы. И вот сегодня ночью «селесао» вновь проиграли. Теперь – Колумбии.

Скоро – проверка победителями ЧМ

Квалификация – турнир краткосрочный и быстротечный, поэтому ошибка даже в одном матче может привести к неприятным последствиям. У «пентакампеонов» — лишь 1 балл в трёх играх. Этого хватило, чтобы с третьей строчки откатиться на пятую. Теперь отставание от топ-3 составляет 2 балла, а от лидирующей Аргентины – 5. Между тем снизу уже стучатся – в активе Эквадора, Парагвая и Чили по 5 баллов, они отстают от Бразилии лишь на 2 очка. Проще говоря, ошибка-другая – и «пентакампеоны» покинут зону попадания на мундиаль.

Всё это ужасный и угнетающий антураж для беззаботной команды, которая привыкла к победам и трофеям. И тем хуже, что всё это – подводка к крайне принципиальному матчу против команды Аргентины.

Для «бело-голубых» всё гораздо проще. Неспешно подопечные Лионеля Скалони проходят дистанцию отбора, сохраняя лидерство. Лишь в недавнем матче всё тот же Уругвай нанёс аргентинцам поражение. При такой расстановке сил очевидное преимущество – на стороне сборной Аргентины.

Объяснение спаду наставник «селесао» Фернандо Динис видит в кадровых изменениях – да и на предстоящее столкновение настроен оптимистично:

Команда проиграла два матча [подряд], и это очень плохо. Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки. Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недочеты устранить легче, чем то, что нужно было исправить после матча с Уругваем [0:2]. Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться в матче с Аргентиной.

Пограничная ситуация

Отбор играется в два круга, то есть турнир не прошёл даже свой экватор. Тогда говорить о каких-то угрозах вообще не имеет смысла. Уругвай обыгрывает сильнейшие сборные Южной Америки на импульсе от прихода Бьелсы – не факт, что его получится растянуть на всю дистанцию квалификации. Венесуэла стартовала поразительно хорошо – в то же время это недавний аутсайдер, которому бороться за топ-3 непривычно. Тут и вероятность ошибок, и отсутствие выносливости, глубины состава – всё, скорее всего, проявится позже.

С другой стороны, руку «пентакампеонам» надо держать на пульсе. Такие спады со временем лишь сложнее остановить и пресекать надо на корню. Отставание от тройки 2 балла. Ближайший матч – против Аргентины. В этот же день Колумбия сыграет с Парагваем, а Венесуэла – против Перу. И вполне вероятно, что разрыв увеличится до 5 очков.

Держаться до прихода Анчелотти

«Селесао» осознавали риск, на который идут, – равно как и пользу, которую принесёт это решение. Карло Анчелотти – менеджер для чемпионов. В средние команды он не вписывается, зато из грандов и топ-исполнителей достаёт всё лучшее. Не сковывая при этом тактикой.

Благодаря такой характеристике итальянец – идеальный менеджер для мадридского «Реала». И по этой же причине он идеально подходит сборной Бразилии. Это ещё не говоря о том, что именно бразильцы – главные действующие лица в «галактикос». Менеджер отлично знаком с Винисиусом и Родриго, с Рафиньей неоднократно пересекался в «эль-классико». Теперь в этот список добавляется молодой талант Эндрик – юного форварда «Реал» уже подписал и ждёт наступления его совершеннолетия. А у Анчелотти появится возможность подготовить его к европейской карьере в национальной команде.

Поскольку наставник в отличных отношениях с боссами «сливочных», решил не нарушать контрактные обязательства и отработать до следующего лета. «Пентакампеоны», понимая потенциальную пользу от назначения, согласились ждать.

Сейчас события развиваются по худшему сценарию – обновившийся коллектив посыпался и не выигрывает вот уже в трёх матчах кряду. Вряд ли сможет переломить ситуацию в предстоящем поединке. Но даже так – отставание от тройки увеличится максимум до 5 очков, а после встречи с Аргентиной у «селесао» не будет матчей до сентября 2024-го. Как раз под назначение «папы Карло».