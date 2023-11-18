Албания и Дания – на Евро, матч жизни у Казахстана. Вчера был важный день в квалификации

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вчера, 10:43

Решивших задачу всё больше.

Албания и Дания – в компании лучших

С этими командами вряд ли можно было рассчитывать на интригу. Оба коллектива отлично проходили дистанцию. Албанцы уступили лишь на старте полякам, но после регулярно набирали очки. А датчане попали в мясорубку группы H, оставили неприятные поражение от Казахстана и ничью со Словенией в первом круге – и стремительно взлетели во втором.

«Красно-чёрным» в матче с Молдовой было важно одержать победу – и они уверенно на неё заходили, в начале игры завладев преимуществом. После гола с пенальти уже молдаване перехватили мяч. Нагнетали у чужих ворот – и смогли сравнять под занавес встречи, забил Владислав Бабогло.

Казалось, что бороться за Евро-2024 придётся до самого конца – но тут на помощь пришли поляки, потерявшие очки с Чехией. Так, албанцев уже никто не спихнёт за пределы первой двойки, а Чехии предстоит важный матч с Молдовой – в очном столкновении они определят обладателя второй путёвки.

У датчан всё было несколько проще – вчера они встречались со второй командой секстета, идущий третьим Казахстан должен был забирать победу над аутсайдером Сан-Марино. Поэтому было достаточно сохранить отрыв в 4 очка. Подопечные Каспера Юльманна прошли тяжёлый бой – после гола Меле почти сразу словенцы сравняли, победный мяч оформил Дилейни на 54-й минуте. Теперь отрыв от казахов составляет 4 балла.

Матч жизни для Казахстана

У банды Магомеда Адиева остаётся вполне реальная возможность зацепиться за вторую строчку. Даже хорошо, что победителем в матче лидеров группы стала именно Дания – теперь всё в руках Казахстана. В заключительном туре они на выезде сойдутся со Словенией.

Первый шаг коллектив уже сделал – в игре с Сан-Марино одержали победу, которая оставила казахов в борьбе за вторую путёвку. Сам главный тренер Магомед Адиев отмечает:

Мы настраивались на победу, три очка нам нужны были, чтобы оказать давление на наших лидеров группы. Поэтому остались в турнире, рады. Но, думаю, еще так сильно радоваться рано. Надо уже готовиться к предстоящей игре. Соперник на нас готовится, все на нас готовятся... Совершенно разные сочетания, не могли на одних людей рассчитывать. Поэтому практически с листа играли, с большими потерями – это ключевые потери. Поэтому чуть перестраиваемся, но самое главное проявлять характер и добывать три очка, когда игра складывается не так, как тебе хочется. С этим ребята блестяще справились.

Отрыв всего в один балл, плюс нет других команд, которые могли бы помешать – всё сводится к очному противостоянию Словении и Казахстана. Правда, перспективы гостей не ясны. Казахи и в домашних стенах не смогли обыграть словенцев. Но в напряжённых условиях команда Адиева всегда приносит результат.

Победы Англии и Италии на классе

Среди всех матчей были два, в которых читались явные фавориты. Речь об Англии и Италии. Первые принимали на своём поле команду Мальты. Задач перед «тремя львами» больше никаких нет – участие на Евро-2024 они себе обеспечили сильно заранее.

Отсюда Трент Александер-Арнольд в старте в центре поля. Пока Беллингем восстанавливается от травмы, Саутгейт решил перейти на «4-3-3», а с Трентом в связке вышел Галлахер, место Уокера справа в обороне занял Триппьер, а Томори закрыл левую бровку.

Даже в экспериментальных сочетаниях англичане повели на 8-й минуте благодаря автоголу Пепе, а все вопросы снял мяч Харри Кейна на экваторе второго тайма.

Для Италии ситуация гораздо более напряжённая. После поражения от Англии «скуадре адзурре» приходится выяснять отношения с Украиной. Имея матч в запасе, подопечные Лучано Спаллетти шли на третьем месте – у конкурентов было на 3 очка больше. Ещё хуже для команды, что этот матч в запасе – против Северной Македонии. Последние нет-нет, да и вставляют палки в итальянские колёса. К счастью, не в этот раз – дома сборная Италии уже на перерыв уходила при счёте 3:0.

Хотя македонцы замахнулись на сенсацию, забив дважды во втором тайме – к 80-й минуте они отставали лишь на 1 мяч. И на этом этапе включились Распадори и Эль-Шаарави. Их голы сняли все вопросы. «Скуадра адзурра» вернулась на вторую строчку и будет выяснять отношения с Украиной в последнем туре.

Сегодня – интрига от Армении, напряжённость Нидерландов и последний шаг Швейцарии

Сегодня продолжатся разборки в группе D. Одна из интриг – зацепится ли Армения за Евро? Коллектив идёт на четвёртом месте и может рассчитывать максимум на вторую строчку, отставая от хорватов с Уэльсом на 3 балла. С валлийцами они и встретятся – есть шанс поравняться с ними.

«Шашечные» вряд ли допустят потерю очков в матче против Латвии – им хватило поражений от валлийцев и Турции.

Нидерландам пора снимать вопросы о втором участнике Евро-2024 от группы B – при матче в запасе у голландцев с Грецией по 12 очков. После двух побед в очных встречах «оранжевым» нужно лишь набрать 3 очка с Ирландией.

Израиль сыграет против Румынии – второй команды группы I, которая опережает израильтян на 4 балла. В случае победы последних разрыв сократится до минимума.

Но если этого не произойдёт, сразу две команды секстета могут отобраться в финальный турнир – Швейцарии нужна победа над Косово.